https://tr.sputniknews.com/20211102/guney-sudanda-an-26-kargo-ucagi-dustu-2si-rus-5-kisi-hayatini-kaybetti--1050412830.html

Güney Sudan’da An-26 kargo uçağı düştü: 2’si Rus 5 kişi hayatını kaybetti

Güney Sudan’da An-26 kargo uçağı düştü: 2’si Rus 5 kişi hayatını kaybetti

Güney Sudan’ın başkenti Juba’dan kalkış yapan An-26 kargo uçağının düşmesi sonucu aralarında 2 Rusya vatandaşının da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti. 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T16:47+0300

2021-11-02T16:47+0300

2021-11-02T16:47+0300

güney sudan

an-26

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Associated Press (AP) ajansının aktardığı üzere An-26 tipi kargo uçağı, Güney Sudan’ın başkenti Juba’dan kalkış yaptıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü, kaza sonucu aralarında 2 Rusya vatandaşının da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti. Optimum Aviation şirketine ait uçağın ülkenin kuzeyindeki Yukarı Nil eyaletinde yer alan Maban bölgesine yakıt dahil kargo taşıdığı öğrenildi. Kazanın nedeni ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

güney sudan

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2021

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güney sudan, an-26