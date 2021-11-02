https://tr.sputniknews.com/20211102/ibb-sozcusu-ongun-halk-ekmek-125-liradan-satilmaya-devam-edecek-1050394246.html

İBB Sözcüsü Ongun: Halk Ekmek 1,25 liradan satılmaya devam edecek

İBB Sözcüsü Ongun: Halk Ekmek 1,25 liradan satılmaya devam edecek

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Halk Ekmek büfelerinde ekmeklerin 1 lira 25 kuruştan satılmaya devam edeceğini açıkladı. 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T05:38+0300

2021-11-02T05:38+0300

2021-11-02T05:38+0300

türkiye

ekmek

zam

fiyat

halk ekmek

murat ongun

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Halk Ekmek büfelerindeki ekmeklerin fiyatıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.Murat Ongun “Yılbaşında 127 lira olan 1 çuval un bugün 192 lira. Sadece 3 ayda buğday fiyatları yüzde 24 arttı. Girdilerdeki olağanüstü artışlara rağmen vatandaşlarımız için Halk Ekmek 1,25 liradan satılmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

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ekmek, zam, fiyat, halk ekmek, murat ongun