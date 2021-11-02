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https://tr.sputniknews.com/20211102/ibb-sozcusu-ongun-halk-ekmek-125-liradan-satilmaya-devam-edecek-1050394246.html
İBB Sözcüsü Ongun: Halk Ekmek 1,25 liradan satılmaya devam edecek
İBB Sözcüsü Ongun: Halk Ekmek 1,25 liradan satılmaya devam edecek
İBB Sözcüsü Murat Ongun, Halk Ekmek büfelerinde ekmeklerin 1 lira 25 kuruştan satılmaya devam edeceğini açıkladı. 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T05:38+0300
2021-11-02T05:38+0300
türkiye
ekmek
zam
fiyat
halk ekmek
murat ongun
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Halk Ekmek büfelerindeki ekmeklerin fiyatıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.Murat Ongun “Yılbaşında 127 lira olan 1 çuval un bugün 192 lira. Sadece 3 ayda buğday fiyatları yüzde 24 arttı. Girdilerdeki olağanüstü artışlara rağmen vatandaşlarımız için Halk Ekmek 1,25 liradan satılmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.
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ekmek, zam, fiyat, halk ekmek, murat ongun

İBB Sözcüsü Ongun: Halk Ekmek 1,25 liradan satılmaya devam edecek

05:38 02.11.2021
© DHAMurat Ongun
Murat Ongun - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© DHA
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İBB Sözcüsü Murat Ongun, Halk Ekmek büfelerinde ekmeklerin 1 lira 25 kuruştan satılmaya devam edeceğini açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Halk Ekmek büfelerindeki ekmeklerin fiyatıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.
Murat Ongun “Yılbaşında 127 lira olan 1 çuval un bugün 192 lira. Sadece 3 ayda buğday fiyatları yüzde 24 arttı. Girdilerdeki olağanüstü artışlara rağmen vatandaşlarımız için Halk Ekmek 1,25 liradan satılmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.
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