https://tr.sputniknews.com/20211102/icisleri-bakani-soylu-yunanistan-goc-ve-iltica-bakani-mitarakis-ile-gorustu--1050421334.html

İçişleri Bakanı Soylu, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Mitarakis ile görüştü

İçişleri Bakanı Soylu, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Mitarakis ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de bulunan Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis ile bir araya geldi. 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T21:24+0300

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politika

süleyman soylu

türkiye

yunanistan

notis mitarakis

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Türkiye'de bulunan Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis ikili görüşmenin ardından Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ndeki (GAMER) heyetler arası görüşmeye geçti.Basına kapalı yapılan görüşmede, göç, terörle mücadele ve güvenlik konuları ele alındı.Görüşmede, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Kulular, Göç İdaresi Başkan Vekili Savaş Ünlü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş da hazır bulundu.

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süleyman soylu, türkiye, yunanistan, notis mitarakis