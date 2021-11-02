https://tr.sputniknews.com/20211102/imamoglu-istanbulluyu-plaka-uzerinden-rant-elde-etme-duzeninden-kurtaracagim-asla-vazgecmeyecegim-1050403833.html

İmamoğlu: İstanbulluyu plaka üzerinden rant elde etme düzeninden kurtaracağım, asla vazgeçmeyeceğim

İmamoğlu: İstanbulluyu plaka üzerinden rant elde etme düzeninden kurtaracağım, asla vazgeçmeyeceğim

‘İstanbul’a 1000 yeni taksi’ programında konuşan İmamoğlu, " İstanbulluyu plaka üzerinden rant elde etme düzeninden kurtaracağım" dedi. 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T13:22+0300

2021-11-02T13:22+0300

2021-11-02T13:23+0300

türkiye

protesto

ibb

taksi

dolmuş

ekrem imamoğlu

eyüp aksu

ukome

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İstanbul'da 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüşümü için kura çekimleri gerçekleşti.İmamoğlu açılış konuşmasında, "İstanbul’da ulaşımla ilgili yaşadığımız sorunları en azından benim kadar biliyoruz. İstanbul’da yoğun biçimde bir taksi sorunu vardır. Ve bu taksi sorunun çözümünü engelleyen akıl hangi akıl ise ben o akılla kararlı bir şekilde mücadele edeceğim. İstanbulluyu plaka üzerinden rant elde etme düzeninden kurtaracağım. Asla vazgeçmeyeceğim. Hepimiz İstanbulluyuz, kulaklarımızı tıkayamayız, kafamızı kuma gömemeyiz. Bu şehir 90’ların başında 6-7 milyondan 16 milyon resmi nüfusa, 20 milyon etkin nüfusa ulaşmıştır. Üç katı bir etkin nüfusa sahiptir İstanbul. Ama gelin görün ki taksi sayısı aynı. Beni, daha dün bir vatandaş çevirdi, 10 vatandaşa rastlıyorsam 5’i taksiden şikayet ediyor. Dün beni çeviren vatandaş, ‘Ben korsan taksiye biniyorum’ dedi. Taksi yetmiyor çünkü" diye konuştu."UKOME'nin üye yapısını uydurma bir yönetmelikle değiştirerek karar almamızı engelleyen akılla İstanbul halkı adına hesaplaşacağım" diyen İmamoğlu, "Açık bir soruna çözümsüz yaklaşan, yeni ve uydurma bir yönetmelikle UKOME’deki sandalye sayısını değiştiren o akılla İstanbul halkı adına hesaplaşacağım. Asla vazgeçmeyeceğim, bunu söyleyeyim" dedi.'Ben hayatımda hiç dayak yemedim'İmamoğlu, şöyle konuştu:Seçimden hemen sonra ilk defa zam yaptık. 1,5-2 senedir adım ‘Zamcı Ekrem’. Benim esnafım geçinemiyor ben kafamı kuma mı sokacağım? Her sene hak ettiği zammı vermek zorundayız. Mazotu siz mi zamlandırıyorsunuz, doğalgaza siz mi zam yapıyorsunuz? Bu ülkede enflasyonu yüzde 30’a siz mi çıkardınız, ben mi çıkardım? Bu ülkenin ekonomisini yöneten akıl o akılsa mecburuz sizlerin işinizi yapmanızı sağlamaya. Açık ve net şunu söyleyeyim, almanız gerekenden de az zam veriyoruz. Milyonlarca gariban vatandaşımız bu yükün altında ezilmesin diye. 150-200 taksici gelmiş, UKOME’de beni protesto ediyormuş. Niye? Taksi sayısını arttıracağım diye. Beni protesto eden taksici, sözüm ona taksici esnafı, 55 bine yakın akşama kadar direksiyon sallayan esnafımı tenzih ediyorum. Onların alın terinin büyük bir kısmının kime gittiğini de biliyorum. Birkaç yüz insan beni güya protesto ediyor. Protesto eden o taksiciler, niye siyasi propaganda veya tezahürat yapar onu ben anlamadım. Benim adım Ekrem İmamoğlu, başkasının isminin bağırılmasının anlamı ne? Derdiniz siyaset mi, derdiniz üzüm yemek mi, derdiniz bağcıyı dövmek mi? Ben bu bağcıyı dövmek isteyen akla, esnaf odasına sesleniyorum: Ben hayatımda hiç dayak yemedim. Çünkü toplumsal işlerde öyle bir hamle yapacak insan değilim. Hak ve hukuku korurum.”'Taksiciler Esnaf Odası Başkanı davet edildi, gelmedi'Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu’nun da törene davet edildiğini ancak katılmadığını belirten İmamoğlu, “Taksici esnafını temsilen oda başkanı niye burada yok? Davet edilmedi mi diye sordum, edilmiş. Bugün o esnaf odasına 1000 yeni taksi katılıyor. O taksici esnafı yarın oda seçiminde oy kullanacak. 1000 taksinin hakkını koruyacaksın. Bu işi hukuki bir zemine oturtmak zorundayız. Mesleğiniz üzerinden kimsenin ezilmesine müsaade etmeyecek bir belediye başkanı var” diye konuştu.İmamoğlu sözlerini şöyle sonlandırdı: “Birileri her şeye tek başına karar vermeyi gelenek haline getirmiş ve ona biat etmiş olabilir. Biz kime biat ettik biliyor musunuz? 16 milyon İstanbulluya. Şeffaf olmaya devam edeceğiz. 2022 İstanbul adına daha güzel olacak göreceksiniz. İstanbulluyu 3-5 insanın elinden, plaka üzerinden rant elde etme düzeninden kurtaracağım. Devletimin hangi kurulunda, hangi makamında oturuyorsanız oturun bu sese kulak verin. Bizi, bu işi daha sesli biçimde vatandaşın önüne sermek zorunda bırakmayın.”İmamoğlu, UKOME'de defalarca reddedilen 750 adet minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifine ilişkin ise "Allah aşkına niye 1 sene yakın bekledi bu iş? Tamam herkese teşekkür ediyorum, peki o verene kadar ki ısrarımız nedendi? Ben inanın tespitleri yaptıkça inanın bu işin ardından daha ne pis kokular çıkacak merak ediyorum" dedi. İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da, "İstanbul'a 1000 yeni taksi hayırlı olsun. 6 kez UKOME'ye getirmiş ve kabul ettirmiştik. Minibüs ve taksi dolmuşların taksiye dönüşümünü şeffaf ve adil bir şekilde yaptık, şimdi de hak sahiplerini kurayla belirliyoruz. Yeni ve kaliteli taksi sisteminden de asla vazgeçmeyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.5 bin yeni taksi teklifi 10 kez reddedildiİBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 29 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen ve İmamoğlu'nun başkanlığı ettiği toplantıda, daha önce defalarca reddedilen İstanbul genelinde raylı sistem hatlarının gelişmesi nedeniyle ihtiyaç fazlası duruma düşen 750 adet minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi kabul edilmişti. İBB'nin 5 bin yeni taksi teklifi ise UKOME tarafından 10. kez reddedildi. UKOME yapısındaki değişiklikResmi Gazete’de 19 Şubat 2020 tarihinde yayımlanan yönetmelik değişikliği ile UKOME’nin yapısı değiştirilmiş, UKOME’deki İBB temsilcisi sayısı 11 olarak kalırken toplam üye sayısı 27’ye çıkarılmıştı.Daha önce UKOME’de 11’i İBB, 10’u hükümet tarafından belirlenen 21 üye bulunuyordu ve belediye çoğunluktaydı. Ancak yapılan değişiklikle Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da UKOME bünyesine dahil edilerek üye sayısı bakanlıklar lehine 27’ye çıkarıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211029/metropol-tipi-feodalizm-istanbulda-taksi-plaka-sahipligi-nasil-isliyor-1050294028.html

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protesto, ibb, taksi, dolmuş, ekrem imamoğlu, eyüp aksu, ukome