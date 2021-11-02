https://tr.sputniknews.com/20211102/imitasyon-bilezigi-satmaya-calisti-kuyumcu-fark-edince-dukkandan-kacti-1050399245.html

İmitasyon bileziği satmaya çalıştı, kuyumcu fark edince dükkandan kaçtı

İmitasyon bileziği satmaya çalıştı, kuyumcu fark edince dükkandan kaçtı

Antalya’da kuyumcuya imitasyon bileziği altınmış gibi satmaya çalışan şüpheli, imitasyonun kesilip incelendiğini görünce hızlıca dükkanda kaçtı. 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T11:41+0300

2021-11-02T11:41+0300

2021-11-02T11:41+0300

yaşam

türkiye

antalya

altın

hırsız

kuyumcu

sahte altın

bilezik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050399220_0:50:1265:762_1920x0_80_0_0_d3634ed1df557e0870a71db2adc89d29.jpg

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan bir kuyumcuya giden kimliği belirsiz kişi, 22 ayar altın bileziği olduğunu ve bunu bozdurmak istediğini söyledi. Kuyumcu Engin Eroğlu, bileziği eline alıp incelemeye başladı. Normal değeri 5 bin olan altın bileziğin sahte olduğundan şüphelenen Eroğlu, müşteriye 2 bin lira fiyat verdi.Müşteri kılığındaki kişi ise fiyatı kabul ederek bozdurmak istediğini söyledi. Bilekliği kesen Eroğlu, altının imitasyon kaplama olduğunu gördü ve polisi aradı. Olay yerine polisin geleceğini duyan şüpheli ise bileziği de bırakıp kaçtı. Eroğlu ve çevredekilerin peşinden koşup yakalamaya çalıştığı kişi, kayıplara karıştı.İhbarın üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.'Başka kuyumcudan aldığını iddia etti'Bileziği eline alır almaz sahte olduğunu anladığını ve belli etmediğini belirten kuyumcu Engin Eroğlu, “Teraziye koydum ve hareketlerini görmek için değerinden daha düşük fiyat verdim. Normalde altın olsa 5 bin lira fiyatı, ben 2 bin lira fiyat verdim. Kabul edip, ‘kasanız müsaitse bozabilir misiniz?’ dedi. Kesip, kontrol etmem gerektiğini söyleyince panikledi. Kestikten sonra ise bilekliğinin içinin beyaz ve kaplama olduğunu gördüm. Bunun söyleyince şok oldu ve başka kuyumcudan aldığını iddia etti. Aldığını söylediği yerse tanıdığım kuyumcuydu. Orayı arayıp mağduriyetin giderileceğini söyledim ama kabul etmedi. Polisi aradım. O sıra kapıya doğru yönelip kaçtı gitti. 22 ayar damgası var. İmitasyon kaplama, hiçbir değeri yok. Şuan çöp bizim için. Polise şikayetçi olduk, bizim kaybımız olmadı ama belki başka arkadaşlarımızın olabilir” dedi. Diğer kuyumculara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan Eroğlu, tedbirli davranmakta fayda olacağını da sözlerine ekledi.Pazarlık ve kaçma anı güvenlik kamerasındaEroğlu ve şüphelinin arasında geçen pazarlık ile şüphelinin kaçışı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin kuyumcuya girdikten sonra bileziği Eroğlu’na vermesi ve bir süre sonrası sahte olduğunun anlaşılmasıyla kuyumcunun polisi araması yer aldı. Bunu fark eden şüphelinin ise kapıya yürüyerek yönelip, dışarıya adım atar atmaz kaçması ve Eroğlu ile çevredekilerin peşinden koşması görüntülere yansıdı.

https://tr.sputniknews.com/20211031/kuyumcu-dukkanlarinin-raflarini-susleyen-sahte-altinlar-yasaklaniyor-1050343699.html

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, antalya, altın, hırsız, kuyumcu, sahte altın, bilezik