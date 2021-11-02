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https://tr.sputniknews.com/20211102/imitasyon-bilezigi-satmaya-calisti-kuyumcu-fark-edince-dukkandan-kacti-1050399245.html
İmitasyon bileziği satmaya çalıştı, kuyumcu fark edince dükkandan kaçtı
İmitasyon bileziği satmaya çalıştı, kuyumcu fark edince dükkandan kaçtı
Antalya’da kuyumcuya imitasyon bileziği altınmış gibi satmaya çalışan şüpheli, imitasyonun kesilip incelendiğini görünce hızlıca dükkanda kaçtı. 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T11:41+0300
2021-11-02T11:41+0300
yaşam
türkiye
antalya
altın
hırsız
kuyumcu
sahte altın
bilezik
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan bir kuyumcuya giden kimliği belirsiz kişi, 22 ayar altın bileziği olduğunu ve bunu bozdurmak istediğini söyledi. Kuyumcu Engin Eroğlu, bileziği eline alıp incelemeye başladı. Normal değeri 5 bin olan altın bileziğin sahte olduğundan şüphelenen Eroğlu, müşteriye 2 bin lira fiyat verdi.Müşteri kılığındaki kişi ise fiyatı kabul ederek bozdurmak istediğini söyledi. Bilekliği kesen Eroğlu, altının imitasyon kaplama olduğunu gördü ve polisi aradı. Olay yerine polisin geleceğini duyan şüpheli ise bileziği de bırakıp kaçtı. Eroğlu ve çevredekilerin peşinden koşup yakalamaya çalıştığı kişi, kayıplara karıştı.İhbarın üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.'Başka kuyumcudan aldığını iddia etti'Bileziği eline alır almaz sahte olduğunu anladığını ve belli etmediğini belirten kuyumcu Engin Eroğlu, “Teraziye koydum ve hareketlerini görmek için değerinden daha düşük fiyat verdim. Normalde altın olsa 5 bin lira fiyatı, ben 2 bin lira fiyat verdim. Kabul edip, ‘kasanız müsaitse bozabilir misiniz?’ dedi. Kesip, kontrol etmem gerektiğini söyleyince panikledi. Kestikten sonra ise bilekliğinin içinin beyaz ve kaplama olduğunu gördüm. Bunun söyleyince şok oldu ve başka kuyumcudan aldığını iddia etti. Aldığını söylediği yerse tanıdığım kuyumcuydu. Orayı arayıp mağduriyetin giderileceğini söyledim ama kabul etmedi. Polisi aradım. O sıra kapıya doğru yönelip kaçtı gitti. 22 ayar damgası var. İmitasyon kaplama, hiçbir değeri yok. Şuan çöp bizim için. Polise şikayetçi olduk, bizim kaybımız olmadı ama belki başka arkadaşlarımızın olabilir” dedi. Diğer kuyumculara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan Eroğlu, tedbirli davranmakta fayda olacağını da sözlerine ekledi.Pazarlık ve kaçma anı güvenlik kamerasındaEroğlu ve şüphelinin arasında geçen pazarlık ile şüphelinin kaçışı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin kuyumcuya girdikten sonra bileziği Eroğlu’na vermesi ve bir süre sonrası sahte olduğunun anlaşılmasıyla kuyumcunun polisi araması yer aldı. Bunu fark eden şüphelinin ise kapıya yürüyerek yönelip, dışarıya adım atar atmaz kaçması ve Eroğlu ile çevredekilerin peşinden koşması görüntülere yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20211031/kuyumcu-dukkanlarinin-raflarini-susleyen-sahte-altinlar-yasaklaniyor-1050343699.html
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türkiye, antalya, altın, hırsız, kuyumcu, sahte altın, bilezik

İmitasyon bileziği satmaya çalıştı, kuyumcu fark edince dükkandan kaçtı

11:41 02.11.2021
© İHA / GAZİ TAŞ - SUAT METİNSahte altın satmaya çalışan şüpheli
Sahte altın satmaya çalışan şüpheli - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© İHA / GAZİ TAŞ - SUAT METİN
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Antalya’da kuyumcuya imitasyon bileziği altınmış gibi satmaya çalışan şüpheli, imitasyonun kesilip incelendiğini görünce hızlıca dükkanda kaçtı.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan bir kuyumcuya giden kimliği belirsiz kişi, 22 ayar altın bileziği olduğunu ve bunu bozdurmak istediğini söyledi.
Kuyumcu Engin Eroğlu, bileziği eline alıp incelemeye başladı. Normal değeri 5 bin olan altın bileziğin sahte olduğundan şüphelenen Eroğlu, müşteriye 2 bin lira fiyat verdi.
Müşteri kılığındaki kişi ise fiyatı kabul ederek bozdurmak istediğini söyledi. Bilekliği kesen Eroğlu, altının imitasyon kaplama olduğunu gördü ve polisi aradı. Olay yerine polisin geleceğini duyan şüpheli ise bileziği de bırakıp kaçtı. Eroğlu ve çevredekilerin peşinden koşup yakalamaya çalıştığı kişi, kayıplara karıştı.
İhbarın üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

'Başka kuyumcudan aldığını iddia etti'

Bileziği eline alır almaz sahte olduğunu anladığını ve belli etmediğini belirten kuyumcu Engin Eroğlu, “Teraziye koydum ve hareketlerini görmek için değerinden daha düşük fiyat verdim. Normalde altın olsa 5 bin lira fiyatı, ben 2 bin lira fiyat verdim. Kabul edip, ‘kasanız müsaitse bozabilir misiniz?’ dedi. Kesip, kontrol etmem gerektiğini söyleyince panikledi. Kestikten sonra ise bilekliğinin içinin beyaz ve kaplama olduğunu gördüm. Bunun söyleyince şok oldu ve başka kuyumcudan aldığını iddia etti. Aldığını söylediği yerse tanıdığım kuyumcuydu. Orayı arayıp mağduriyetin giderileceğini söyledim ama kabul etmedi. Polisi aradım. O sıra kapıya doğru yönelip kaçtı gitti. 22 ayar damgası var. İmitasyon kaplama, hiçbir değeri yok. Şuan çöp bizim için. Polise şikayetçi olduk, bizim kaybımız olmadı ama belki başka arkadaşlarımızın olabilir” dedi. Diğer kuyumculara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan Eroğlu, tedbirli davranmakta fayda olacağını da sözlerine ekledi.

Pazarlık ve kaçma anı güvenlik kamerasında

Eroğlu ve şüphelinin arasında geçen pazarlık ile şüphelinin kaçışı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin kuyumcuya girdikten sonra bileziği Eroğlu’na vermesi ve bir süre sonrası sahte olduğunun anlaşılmasıyla kuyumcunun polisi araması yer aldı. Bunu fark eden şüphelinin ise kapıya yürüyerek yönelip, dışarıya adım atar atmaz kaçması ve Eroğlu ile çevredekilerin peşinden koşması görüntülere yansıdı.
Kuyumcu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
EKONOMİ
Kuyumcu dükkanlarının raflarını süsleyen sahte altınlar yasaklanıyor
31 Ekim, 13:16
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