https://tr.sputniknews.com/20211102/ingiltere-basbakani-johnson-israil-enerji-bakani-elharrardan-ozur-diledi-1050417284.html

İngiltere Başbakanı Johnson, İsrail Enerji Bakanı Elharrar'dan özür diledi

İngiltere Başbakanı Johnson, İsrail Enerji Bakanı Elharrar'dan özür diledi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, BM İklim Değişikliği Konferansı (COP26) alanına tekerlekli sandalye ile erişilebilir olmadığı için konferansa katılamadığını... 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T19:06+0300

2021-11-02T19:06+0300

2021-11-02T19:06+0300

dünya

ingiltere

israil

boris johnson

bakan

glasgow

özür

enerji

cop 26

karine elharrar

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Dün İsrail Enerji Bakanı Karine Elharrar, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) alanına tekerlekli sandalye ile erişilebilir olmadığı için konferansa katılamadığını açıklamıştıCOP26 Konferansı'nda yaşanan durumun ardından bugün İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, dün yaşanan karışıklık için Balan Elharrar'dan özür dilediğini belirterek, konferans alanına girişi sırasında İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile birlikte kendisine eşlik etti.'Çok ama çok üzgünüm'Johnson, "Dün düzenlemelerle ilgili bir karışıklık olduğunu anlıyorum. Bunun için çok ama çok üzgünüm" ifadelerini kullandı. Johnson'ın kendilerine eşlik etmesinin ardından Başbakan Bennett yaptığı açıklamada, Johnson'a 'bu talihsiz olaya hızlı müdahalesi' için teşekkür ederek, bu durumu 'herkes için erişilebilirliğin önemi konusunda hepimiz için bir öğrenme fırsatı' olarak nitelendirdi. 'Gerçekten bir hataydı'Konferans organizatörleri tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada ise, "Bu gerçekten bir hataydı ve bunun için özür diledik. Elharrar'ın bugün COP26'ya katıldığını görmekten memnunuz" ifadelerine yer verildi.Öte yandan Glasgow kentinde düzenlenen COP26 Konferans alanı tekerlekli sandalye ile erişilebilir olmadığı için katılamadığını açıklamıştı. Elharrar, bir televizyona verdiği röportajında, konferans alanına ulaşmak için tek seçeneğinin yürümek veya tekerlekli sandalye için uygun olmayan bir servise binmek olduğunu bildirmiş, bu konu hakkında yarına kadar bir çözüm bulunmasını umduğunu kaydetmişti. İsrailli bakan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ise, "COP26'ya dünyadaki meslektaşlarımla tanışmak ve iklim krizine karşı ortak mücadelemizi ilerletmek için geldim. Engelliler için erişilebilirliği teşvik eden Birleşmiş Milletler'in 2021'de kendi etkinliklerinde erişilebilirlik konusunda endişelenmemesi üzücü" ifadelerini kullanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211102/israilli-bakan-tekerlekli-sandalyesi-nedeniyle-cop26ya-katilamadi-1050391295.html

https://tr.sputniknews.com/20211019/ingiltere-basbakani-johnson-iklim-degisikligi-kovid-19dan-daha-tehlikeli-1049970873.html

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ingiltere, israil, boris johnson, bakan, glasgow, özür, enerji, cop 26, karine elharrar