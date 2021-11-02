https://tr.sputniknews.com/20211102/insanlarin-her-gun-kullandigi-kimyasallara-maruz-birakilan-erkek-fareler-disi-ozellikleri-1050409196.html

İnsanların her gün kullandığı kimyasallara maruz bırakılan erkek fareler dişi özellikleri geliştirdi

İnsanların her gün kullandığı kimyasallara maruz bırakılan erkek fareler dişi özellikleri geliştirdi

Danimarka'da yapılan bir deneyde hamile fareler, insanların günlük hayatta kullandığı ürünlerde bulunan 13 kimyasal maddenin bir karışımına maruz bırakıldı... 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T15:23+0300

2021-11-02T15:23+0300

2021-11-02T15:26+0300

yaşam

danimarka

kimyasal madde

fare

araştırma

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Danimarka Teknik Üniversitesi'nde uluslararası bir araştırma grubu tarafından yürütülen deneyler sırasında insanların günlük yaşamlarında sıkça kullandığı kimyasalları, fareler üzerinde denedi.Deneyler sırasında hamile fareler, bisfenol (BPA) ve plastik ürünlerde bulunan ftalatlar dahil olmak üzere 13 ayrı kimyasal maddeden oluşan bir kokteyle maruz bırakıldı.BPA, östrojeni taklit eden, hormon benzeri özellikler sergileyen bir ksenoöstrojen olarak öne çıkıyor.'Akışkanlaştırıcı' olarak da nitelenen ftalatlar ise vinil zemin kaplama, gres yağı ve sabunlar, şampuanlar ve saç spreyleri gibi kişisel bakım ürünlerinde kullanılıyor.Araştırma ekibinden Sofie Christiansen, İsveç'in ulusal yayın kuruluşu SVT'ye yaptığı açıklamada, "Bir madde verdiğimizde tek seferde belirgin bir etki görmedik. Ancak birkaç maddeyi birleştirdiğimizde genç farelerde ciddi hormonal bozukluklarla karşılaştık" ifadelerini kullandı.Araştırma neticesinde farelerin, dişi özellikleri geliştirdikleri fark edildi.Christiansen, "Deneylerde, normalde sadece dişilerin sahip olduğu meme uçlarını açıkça görebilirsiniz" diye konuştu.Bununla birlikte erkek farelerin anüsüyle cinsel organı arasındaki mesafenin de kapandığı görüldü. Normalde bu mesafenin, erkek sıçanlarda dişilere göre daha fazla olduğu biliniyor.SVT, bu araştırmayla birlikte şu anda insanların bu maddelerden etkilenip etkilenmediği ya da ne derece etkilendiğine yönelik kesin sonuçlara varılamayacağını belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20210813/arastirma-kediler-bedava-yemegi-tercih-eden-tek-tur-1048005701.html

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danimarka, kimyasal madde, fare, araştırma