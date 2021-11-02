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https://tr.sputniknews.com/20211102/iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-kovid-19a-yakalandi-1050398486.html
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Kovid-19'a yakalandı
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Kovid-19'a yakalandı
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın koronavirüse yakalandığı ve karantinada olduğu duyuruldu. 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T11:04+0300
2021-11-02T11:04+0300
2021-11-02T11:06+0300
iran
hüseyin emir abdullahiyan
kovid-19
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, DIşişleri Bakanı Abdullahiyan'ın Kovid-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı. Hatibzade, karantinada bulunan ve çalışmaları uzaktan yürütecek olan Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.
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iran, hüseyin emir abdullahiyan, kovid-19
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Kovid-19'a yakalandı 11:04 02.11.2021 (güncellendi: 11:06 02.11.2021)
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın koronavirüse yakalandığı ve karantinada olduğu duyuruldu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, DIşişleri Bakanı Abdullahiyan'ın Kovid-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı.
Hatibzade, karantinada bulunan ve çalışmaları uzaktan yürütecek olan Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.