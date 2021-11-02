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İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T10:11+0300
2021-11-02T10:11+0300
2021-11-02T10:11+0300
türkiye
istanbul
hava durumu
sis
gemi
boğaz
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Gece saatlerinde İstanbul'da etkili olmaya başlayan sis, sabaha doğru iyice yoğunlaştı.Özellikle boğaz çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle saat 09.30'da geçici süreyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211102/canakkale-bogazi-gemi-gecislerine-kapatildi-1050395098.html
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istanbul, hava durumu, sis, gemi, boğaz
İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Gece saatlerinde İstanbul'da etkili olmaya başlayan
sis, sabaha doğru iyice yoğunlaştı.
Özellikle boğaz çevresinde etkisini artıran sis
nedeniyle
saat 09.30'da geçici süreyle
İstanbul
Boğazı çift yönlü olarak
transit gemi geçişlerine
kapatıldı.