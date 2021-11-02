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İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T10:11+0300
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türkiye
istanbul
hava durumu
sis
gemi
boğaz
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Gece saatlerinde İstanbul'da etkili olmaya başlayan sis, sabaha doğru iyice yoğunlaştı.Özellikle boğaz çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle saat 09.30'da geçici süreyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211102/canakkale-bogazi-gemi-gecislerine-kapatildi-1050395098.html
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istanbul, hava durumu, sis, gemi, boğaz

İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

10:11 02.11.2021
© DHAİstanbul'da sis etkili oluyor
İstanbul'da sis etkili oluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© DHA
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İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Gece saatlerinde İstanbul'da etkili olmaya başlayan sis, sabaha doğru iyice yoğunlaştı.
Özellikle boğaz çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle saat 09.30'da geçici süreyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
TÜRKİYE
Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
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