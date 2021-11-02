Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BioNTech'te 3. doz kararı yarın
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211102/izledigi-filmden-etkilendi-kendine-600-bin-tl-degerinde-okul-otobusu-yaptirdi-1050413448.html
İzlediği filmden etkilendi, 600 bin TL değerinde okul otobüsü yaptırdı
İzlediği filmden etkilendi, 600 bin TL değerinde okul otobüsü yaptırdı
Samsun'da 30 yaşındaki yazılımcı-gezgin Kadir Mert, izlediği filmden etkilenerek kendine 600 bin TL değerinde okul otobüsü yaptırdı. Kadir Mert'in şimdiki... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T17:04+0300
2021-11-02T17:06+0300
yaşam
türkiye
samsun
nepal
araba
modifiye
gezgin
otobüs
araç
karavan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050412925_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3cb3bc0b74a7aa29be804edc7d21f942.jpg
Samsun'da yaşayan yazılımcı Kadir Mert, 'Doctor Strange' isimli bir film izledi ve filmde yer alan sarı renkli otobüsten etkilendi.Galeriden aldığı otobüsü 600 bin TL harcayarak hayalindeki otobüse dönüştüren Mert, aracın sağlamlığını test ettikten sonra da Nepal'e gitmeyi istiyor.'Hayalimi gerçekleştirmem yaklaşık 20 yıl sürdü'Otobüsle ilgili bilgi veren Kadir Mert, "School Bus'ü (Okul Otobüsü) hepimiz filmlerden tanırız zaten. Bunu aynı bu şekilde sarı renkte gördüğüm zaman dedim ki bu benim evim olmalıdır. Bu hikayenin gerçekleşmesi yaklaşık 20 yıl sürdü. 15 yıllık çalışma sonucunda birikim yaptım. 2021 yılında bu otobüsü satın aldım. Komple baştan aşağı yapmak üzere Samsun'a getirdim. Samsun'da 4 aydır üzerinde çalışıyoruz. Aracı tamamladıktan sonra Samsun'da testlerini yaparak birkaç ayda Türkiye'de testlerini yaparak yurt dışına çıkmak istiyorum. Nepal'de daha önce bulundum. Aynı zamanda orada yamaç paraşütçülüğü yapmaktayım. Oraya kadar aracı götürmeyi düşünüyorum. Aracı Samsun'a getirdiğimde heyecanlıydım. Sanayiye götürdüğümüz zaman esnafları gezmeye başladığım zaman arabayı direk tanıdılar ve insanlar bizden daha fazla heyecanlıydı. Bu heyecan bizi de mutlu etti. Hep beraber tüm sanayi seferber olarak aracı toplamaya başladık. Çok fazla fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor. Bazen hatta çalışmaya bile engel olabiliyor. Çalışmamız bittikten sonra zaten Samsun'da ziyarete açık olacak" dedi.'Her gün farklı manzaraya uyanmak istiyorum'Otobüsün yapım sürecinin heyecanlı geçtiğini belirten Mert, "Aracı yaklaşık olarak 260 bin TL'ye satın aldım. 50 bin TL kadar masrafla motorunu toplamakla uğraştım. Türkiye'de parçalarına ve ustasına ulaşmak çok zor. O yüzden maliyetler motor için biraz yüksek oldu. Kaporta onarım ve çatılarının yapılması için 50 bin TL kadar harcadım. İçine de teknolojilerle, yaşam alanıyla, akülerle, depolarla gibi bölümlere 250 bin TL kadar harcadık. Bundan önceki fikrim kendime bir ev alarak için döşetmekti. Aynı fiyatlara geliyordu. Bir evde her gün aynı yatakta aynı manzara kalmak mı yoksa böyle bir araç yaparak her gün farklı manzaraya kalkmak mı? Herkes için böyle bir seçenek farklı olacaktır. Ben daha önce Nepal'de yaşadım. Oradaki topraklar çok fazlasıyla benim kendi köyüm gibi mutlu ediyor. Orada hala doğallık var. Samsun'da birçok mahallede arkadaşlarım vardır ama oradaki samimiyeti kesinlikle bulamıyorum" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210909/10-bin-kilometre-pedal-cevirerek-fransadan-bayburta-gittiler-kim-inanirdi-ki-1048753511.html
samsun
nepal
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050412925_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_ffe995957e5caa334dde3ae59d0e00e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, samsun, nepal, araba, modifiye, gezgin, otobüs, araç, karavan

İzlediği filmden etkilendi, 600 bin TL değerinde okul otobüsü yaptırdı

17:04 02.11.2021 (güncellendi: 17:06 02.11.2021)
© İHA / FURKAN ABREK ÜNALİzlediği filmden etkilendi, kendine 600 bin TL değerinde okul otobüsü yaptırdı
İzlediği filmden etkilendi, kendine 600 bin TL değerinde okul otobüsü yaptırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© İHA / FURKAN ABREK ÜNAL
Abone ol
Samsun'da 30 yaşındaki yazılımcı-gezgin Kadir Mert, izlediği filmden etkilenerek kendine 600 bin TL değerinde okul otobüsü yaptırdı. Kadir Mert'in şimdiki hayali ise okul otobüsü ile Nepal'e gitmek.
Samsun'da yaşayan yazılımcı Kadir Mert, 'Doctor Strange' isimli bir film izledi ve filmde yer alan sarı renkli otobüsten etkilendi.
Galeriden aldığı otobüsü 600 bin TL harcayarak hayalindeki otobüse dönüştüren Mert, aracın sağlamlığını test ettikten sonra da Nepal'e gitmeyi istiyor.

'Hayalimi gerçekleştirmem yaklaşık 20 yıl sürdü'

Otobüsle ilgili bilgi veren Kadir Mert, "School Bus'ü (Okul Otobüsü) hepimiz filmlerden tanırız zaten. Bunu aynı bu şekilde sarı renkte gördüğüm zaman dedim ki bu benim evim olmalıdır. Bu hikayenin gerçekleşmesi yaklaşık 20 yıl sürdü. 15 yıllık çalışma sonucunda birikim yaptım. 2021 yılında bu otobüsü satın aldım. Komple baştan aşağı yapmak üzere Samsun'a getirdim. Samsun'da 4 aydır üzerinde çalışıyoruz. Aracı tamamladıktan sonra Samsun'da testlerini yaparak birkaç ayda Türkiye'de testlerini yaparak yurt dışına çıkmak istiyorum. Nepal'de daha önce bulundum. Aynı zamanda orada yamaç paraşütçülüğü yapmaktayım. Oraya kadar aracı götürmeyi düşünüyorum. Aracı Samsun'a getirdiğimde heyecanlıydım. Sanayiye götürdüğümüz zaman esnafları gezmeye başladığım zaman arabayı direk tanıdılar ve insanlar bizden daha fazla heyecanlıydı. Bu heyecan bizi de mutlu etti. Hep beraber tüm sanayi seferber olarak aracı toplamaya başladık. Çok fazla fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor. Bazen hatta çalışmaya bile engel olabiliyor. Çalışmamız bittikten sonra zaten Samsun'da ziyarete açık olacak" dedi.

'Her gün farklı manzaraya uyanmak istiyorum'

Otobüsün yapım sürecinin heyecanlı geçtiğini belirten Mert, "Aracı yaklaşık olarak 260 bin TL'ye satın aldım. 50 bin TL kadar masrafla motorunu toplamakla uğraştım. Türkiye'de parçalarına ve ustasına ulaşmak çok zor. O yüzden maliyetler motor için biraz yüksek oldu. Kaporta onarım ve çatılarının yapılması için 50 bin TL kadar harcadım. İçine de teknolojilerle, yaşam alanıyla, akülerle, depolarla gibi bölümlere 250 bin TL kadar harcadık. Bundan önceki fikrim kendime bir ev alarak için döşetmekti. Aynı fiyatlara geliyordu. Bir evde her gün aynı yatakta aynı manzara kalmak mı yoksa böyle bir araç yaparak her gün farklı manzaraya kalkmak mı? Herkes için böyle bir seçenek farklı olacaktır. Ben daha önce Nepal'de yaşadım. Oradaki topraklar çok fazlasıyla benim kendi köyüm gibi mutlu ediyor. Orada hala doğallık var. Samsun'da birçok mahallede arkadaşlarım vardır ama oradaki samimiyeti kesinlikle bulamıyorum" diye konuştu.
Fransa'dan dünya turuna çıkan bisikletli grup, Bayburt'a gitti - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
YAŞAM
10 bin kilometre pedal çevirerek Fransa'dan Bayburt’a gittiler: ‘Kim inanırdı ki?’
9 Eylül, 11:28
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:06Kartal'da yol kenarında yeni doğmuş bebek çanta içinde bulundu
17:04İzlediği filmden etkilendi, 600 bin TL değerinde okul otobüsü yaptırdı
17:03BioNTech'te 3. doz kararı yarın
16:55Apple'ın kurucu ortağı Wozniak: iPhone 12 ve 13 arasındaki farkı anlayamadım
16:51SpaceX'in uzay aracıyla Dünya'ya dönecek astronotlara tuvalet yasağı: İç çamaşırınıza güvenin
16:47Güney Sudan’da An-26 kargo uçağı düştü: 2’si Rus 5 kişi hayatını kaybetti
16:46ABD'de bir şirket, klasik uzay filmlerini izleyecek bir sinemasevere bin dolar ödeyecek
16:40Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Avrupa, İslam'la kavga ederek daha iyi bir gelecek inşa edemez
16:37Osman Kavala: AB, Türkiye ile diyaloğu sürdürmeli
16:32İmamoğlu: Yapamazsınız denmişti, İBB Anne Kart 25 milyon kez kullanıldı
16:27Asker mezarlığını ziyaret eden Papa'dan silah şirketlerine 'Artık durun' çağrısı
16:26Babanın cinsel istismarını öğretmen ortaya çıkardı
16:25Kırım ve Novorossiysk'te gemi üslenme noktalarının füze saldırısından korunması ile ilgili tatbikat
16:12Muhteşem Yüzyıl'ın yapımcısından diziyi aniden bırakan Meryem Uzerli'ye: Saygısızlık ve şımarıklık
16:05Türkiye Basketbol Federasyonu, salonlara yüzde 100 kapasite ile seyirci alınmasına karar verdi
15:58Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu
15:58Zelenskiy ve Biden, Donbass'taki güvenlik durumunu görüştü
15:57Prof. Dr. Doğanay: Kanser hastalarının 4’te 1’i yetersiz beslenmenin sonuçlarından kaybedilmektedir
15:57İzmir'de VIP taksi dönemi: Yüzde 50 daha pahalı olacak
15:53AK Partili Ünal: 5. Yargı Paketi'ni TBMM Başkanlığı'na sunduk