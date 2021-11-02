https://tr.sputniknews.com/20211102/izledigi-filmden-etkilendi-kendine-600-bin-tl-degerinde-okul-otobusu-yaptirdi-1050413448.html

İzlediği filmden etkilendi, 600 bin TL değerinde okul otobüsü yaptırdı

İzlediği filmden etkilendi, 600 bin TL değerinde okul otobüsü yaptırdı

Samsun'da 30 yaşındaki yazılımcı-gezgin Kadir Mert, izlediği filmden etkilenerek kendine 600 bin TL değerinde okul otobüsü yaptırdı. Kadir Mert'in şimdiki... 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T17:04+0300

2021-11-02T17:04+0300

2021-11-02T17:06+0300

yaşam

türkiye

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Samsun'da yaşayan yazılımcı Kadir Mert, 'Doctor Strange' isimli bir film izledi ve filmde yer alan sarı renkli otobüsten etkilendi.Galeriden aldığı otobüsü 600 bin TL harcayarak hayalindeki otobüse dönüştüren Mert, aracın sağlamlığını test ettikten sonra da Nepal'e gitmeyi istiyor.'Hayalimi gerçekleştirmem yaklaşık 20 yıl sürdü'Otobüsle ilgili bilgi veren Kadir Mert, "School Bus'ü (Okul Otobüsü) hepimiz filmlerden tanırız zaten. Bunu aynı bu şekilde sarı renkte gördüğüm zaman dedim ki bu benim evim olmalıdır. Bu hikayenin gerçekleşmesi yaklaşık 20 yıl sürdü. 15 yıllık çalışma sonucunda birikim yaptım. 2021 yılında bu otobüsü satın aldım. Komple baştan aşağı yapmak üzere Samsun'a getirdim. Samsun'da 4 aydır üzerinde çalışıyoruz. Aracı tamamladıktan sonra Samsun'da testlerini yaparak birkaç ayda Türkiye'de testlerini yaparak yurt dışına çıkmak istiyorum. Nepal'de daha önce bulundum. Aynı zamanda orada yamaç paraşütçülüğü yapmaktayım. Oraya kadar aracı götürmeyi düşünüyorum. Aracı Samsun'a getirdiğimde heyecanlıydım. Sanayiye götürdüğümüz zaman esnafları gezmeye başladığım zaman arabayı direk tanıdılar ve insanlar bizden daha fazla heyecanlıydı. Bu heyecan bizi de mutlu etti. Hep beraber tüm sanayi seferber olarak aracı toplamaya başladık. Çok fazla fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor. Bazen hatta çalışmaya bile engel olabiliyor. Çalışmamız bittikten sonra zaten Samsun'da ziyarete açık olacak" dedi.'Her gün farklı manzaraya uyanmak istiyorum'Otobüsün yapım sürecinin heyecanlı geçtiğini belirten Mert, "Aracı yaklaşık olarak 260 bin TL'ye satın aldım. 50 bin TL kadar masrafla motorunu toplamakla uğraştım. Türkiye'de parçalarına ve ustasına ulaşmak çok zor. O yüzden maliyetler motor için biraz yüksek oldu. Kaporta onarım ve çatılarının yapılması için 50 bin TL kadar harcadım. İçine de teknolojilerle, yaşam alanıyla, akülerle, depolarla gibi bölümlere 250 bin TL kadar harcadık. Bundan önceki fikrim kendime bir ev alarak için döşetmekti. Aynı fiyatlara geliyordu. Bir evde her gün aynı yatakta aynı manzara kalmak mı yoksa böyle bir araç yaparak her gün farklı manzaraya kalkmak mı? Herkes için böyle bir seçenek farklı olacaktır. Ben daha önce Nepal'de yaşadım. Oradaki topraklar çok fazlasıyla benim kendi köyüm gibi mutlu ediyor. Orada hala doğallık var. Samsun'da birçok mahallede arkadaşlarım vardır ama oradaki samimiyeti kesinlikle bulamıyorum" diye konuştu.

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türkiye, samsun, nepal, araba, modifiye, gezgin, otobüs, araç, karavan