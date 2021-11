https://tr.sputniknews.com/20211102/izmirde-vip-taksi-donemi-yuzde-50-daha-pahali-olacak-1050410447.html

İzmir'de VIP taksi dönemi: Yüzde 50 daha pahalı olacak

İzmir’de VIP taksi dönemi başlıyor. Lüks taksilerin ücreti, normal taksilere göre yüzde 50 oranda daha yüksek olacak. 02.11.2021, Sputnik Türkiye

İzmir'de şehrin T plaka taşıyan özel donanımlı ilk ticari taksisi hizmete başlıyor. VIP taksinin müjdesini veren İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, akaryakıt fiyatlarındaki artıştan dolayı taksi ücretlerine de 20 gün içerisinde ayarlama yapacaklarını söyledi.'Takside internet ve buzdolabı da olacak'İlk ticari taksi Cuma günü hizmete giriyor. İçerisinde buzdolabından televizyona, Wi-fi internetten telefona ve birçok özel imkan barındıran taksinin büyük ilgi çekmesi bekleniyor. İzmirli taksici esnafı Mehmet Cangül tarafından başlatılan VIP taksi, 8 kişilik kapasitesinin yanı sıra uzun yolculuklarda da rahat bir yolculuk imkanı sağlıyor. Aracın özellikleri ve tarifesi hakkında bilgi veren İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, VIP taksi sayısının kentte giderek artmasını beklediklerini söyledi. Taksi fiyatlarında ayarlamaya gitmek zorunda kaldıklarını da anımsatan Anık, 20 gün içerisinde taksi ücretlerinin netleşeceğini bildirdi.'İzmir'e hayırlı uğurlu olsun'Lüks taksi hakkında açıklama yapan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, aracın önümüzdeki Cuma günü hizmete gireceğini söyledi. Anık, "VIP taksimiz cuma günü itibarı ile hizmete girecek. Biz bu kararımızı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden geçtiğimiz yıl geçirtmiştik. Hem turizme hizmet etmek hem de bu küresel firmaların lüks yolculuk söylemlerine yönelik, biz de İzmir'de böyle bir hizmete girdik. İsteyen her arkadaşımızın VIP taksiye geçmesi ile ilgili UKOME kararını aldırdık. Ancak talihsizliğimiz ne yazık ki pandemi dönemi oldu. Şimdi artık yavaş yavaş işlerimiz de düzeldi. İlk arkadaşımız da aracını aldı ve bu araç önümüzdeki cuma hizmete giriyor. Kendisine ve İzmir'e hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.Diğer taksilere göre yüzde 50 daha pahalı olacakLüks taksinin fiyatı hakkında bilgilendirmede bulunan Başkan Anık, VIP taksinin fiyatının yüzde 50 daha yüksek olacağını bildirdi. Anık, "Bu aracın diğerlerine göre elbette ki fiyat farkı var. Bu araç diğer taksilere göre kilometre başına yüzde elli daha pahalı olacak. Bu araçlar aynı zamanda 8 artı 1 kişilik. Üstelik bu aracın yakıtı diğerlerine göre daha fazla. Konforunu da hesaba katarsak o yüzden bir fiyat farkı olacak. İzmir'de ilçelerimiz dahil her taksici meslektaşım kullanabilir. Diğer araçtaki plakasını bu araçlara takarak çalışabilirler. İleride bir sıkıntı yaşadığı zaman diğer aracına da dönebilir. Oldukça lüks, her türlü konfora haiz bir araç hizmete hazır. Tüm İzmirli vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum" açıklamasında bulundu.UBER'e alternatifİzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, lüks VIP taksiler ile aynı zamanda UBER'e de bir alternatif sunduklarının altını çizdi. Anık, "Bu tip VIP taksilerle UBER'e de bir alternatif sunmuş oluyoruz. Ben VIP taksi sayısının İzmir'de artmasını istiyorum. Hatta kendim de koymayı düşünüyorum. VIP taksi alacak arkadaşlarımız da var şu anda. Bu sayı ne kadar yükselirse, bizim bu global firmalara karşı elimiz o kadar güçlenmiş olur. Bu şekilde de hiç kimse 'Ben filanca firmanın lüks aracı varken taksiye neden bineyim?' diyemez" diye konuştu.'İzmir'de taksi ücretlerine zam gelecek'Açıklamasında taksi ücretlerine 20 gün içerisinde fiyat ayarlaması yapacaklarına da vurgu yapan Anık, üst üste gelen akaryakıt zamlarının ardından böyle bir karar almak mecburiyetinde kaldıklarını yineledi. Anık taksi ücretlerine yapılacak ayarlama hakkında şunları söyledi:

