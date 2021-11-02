https://tr.sputniknews.com/20211102/jahrein-olarak-bilinen-ahmet-sonuc-kara-para-aklama-olayi-icin-ifade-vermeye-cagrildi-1050390800.html

'Jahrein' olarak bilinen Ahmet Sonuç, Twitch'teki kara para aklama olayı için ifade vermeye çağrıldı

'Jahrein' olarak bilinen Ahmet Sonuç, Twitch'teki kara para aklama olayı için ifade vermeye çağrıldı

'Jahrein' olarak bilinen Ahmet Sonuç, Twitch Türkiye üzerinden yapıldığı iddia edilen kara para aklama ile ilgili bilgisinin alınması için Emniyet'e çağrıldı. 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T00:48+0300

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türkiye

twitch

jahrein

ahmet sonuç

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Twitch'de yaptığı yayınlarla tanınan Ahmet Sonuç 'Jahrein', paltformda ortaya çıkan kara para aklama iddialarına ilişkin ifade vermeye çağrıldı.Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sonuç , "Dosyaları ortaya ben çıkartmadım ama erişimimden ötürü daha çok insanın ulaşmasını sağladım. Bu sebepten ifademe başvurmak istediler. Yanlış anlaşılma olmasın" ifadelerini kullandı.

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twitch, jahrein, ahmet sonuç