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Kırım ve Novorossiysk'te gemi üslenme noktalarının füze saldırısından korunması ile ilgili tatbikat
Kırım ve Novorossiysk'te gemi üslenme noktalarının füze saldırısından korunması ile ilgili tatbikat
ABD savaş gemilerini peş peşe Karadeniz’e yollarken, Rusya’nın Kırım ve Novorossiysk bölgelerinde gemi üslenme noktalarının olası füze saldırısından korunması... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T16:25+0300
2021-11-02T16:25+0300
savunma
rusya
karadeniz
tatbikat
kırım
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Rusya Karadeniz Filosu’ndan yapılan açıklamada, filoya ait nöbetçi hava savunma kuvvetlerinin gemilerin üslenme noktalarını göreceli düşmanın kapsamlı füze hava saldırısından korunması ile ilgili tatbikat gerçekleştirdiği belirtildi.Açıklamada, “Kırım ve Novorossiysk deniz üslerinde gemi konuşlu hava savunma sistemleri, eğitim amacı ile alarma geçirildi. Birimler, gemilerin her türlü hava saldırısından hava savunması için tasarlanmış uçaksavar füze silahları ve toplarla göreceli düşmanın hava hedeflerini tespit etti, takibe aldı ve imha etti” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, “Hedefler, geminin silah kontrol sistemleri tarafından elektronik olarak simüle edildi ve azami mesafelerde göreceli olarak imha edildi” denildi.Tatbikat sırasında ‘gemi mürettebatlarının füze ve hava saldırılarını püskürtmenin yanı sıra insansız hava araçlarını (İHA) imha etme eylemleri uyguladığını’ bildiren Karadeniz Filosu, tatbikatın hava savunması için muharebe nöbetinde olan gemilerde, Karadeniz Filosu’nun muharebe eğitim planına uygun olarak’ gerçekleştirildiği vurgulandı.Açıklamada ayrıca tatbikat sırasında ‘gemi mürettebatlarının füze ve hava saldırılarını püskürtmenin yanı sıra İHA’ları imha etme eylemleri de uyguladığı vurgulandı.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, ABD’ye ait olup Tomahawk füzeleri taşıyan USS Porter güdümlü füze destroyerinin Karadeniz’e girdiğini ve derhal Karadeniz Filosu güçleri ve araçları tarafından takibe alındığını bildirmişti.Dün ise ABD donanmasına ait LCC-20 borda numaralı USS Mount Whitney adlı amfibi komuta kontrol gemisinin Ege Denizi yönünden gelip Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'a ulaştığı öğrenilmişti. ABD donanması, bu geminin de en kısa zamanda Karadeniz’de USS Porter destroyerine katılacağını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211026/rusya-karadeniz-filosu-bal-ve-utes-kompleksleriyle-fuze-atislari-gerceklestirdi-1050187361.html
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rusya, karadeniz, tatbikat, kırım

Kırım ve Novorossiysk'te gemi üslenme noktalarının füze saldırısından korunması ile ilgili tatbikat

16:25 02.11.2021
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ABD savaş gemilerini peş peşe Karadeniz’e yollarken, Rusya’nın Kırım ve Novorossiysk bölgelerinde gemi üslenme noktalarının olası füze saldırısından korunması ile ilgili tatbikat yapıldı.
Rusya Karadeniz Filosu’ndan yapılan açıklamada, filoya ait nöbetçi hava savunma kuvvetlerinin gemilerin üslenme noktalarını göreceli düşmanın kapsamlı füze hava saldırısından korunması ile ilgili tatbikat gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, “Kırım ve Novorossiysk deniz üslerinde gemi konuşlu hava savunma sistemleri, eğitim amacı ile alarma geçirildi. Birimler, gemilerin her türlü hava saldırısından hava savunması için tasarlanmış uçaksavar füze silahları ve toplarla göreceli düşmanın hava hedeflerini tespit etti, takibe aldı ve imha etti” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, “Hedefler, geminin silah kontrol sistemleri tarafından elektronik olarak simüle edildi ve azami mesafelerde göreceli olarak imha edildi” denildi.
Tatbikat sırasında ‘gemi mürettebatlarının füze ve hava saldırılarını püskürtmenin yanı sıra insansız hava araçlarını (İHA) imha etme eylemleri uyguladığını’ bildiren Karadeniz Filosu, tatbikatın hava savunması için muharebe nöbetinde olan gemilerde, Karadeniz Filosu’nun muharebe eğitim planına uygun olarak’ gerçekleştirildiği vurgulandı.
Açıklamada ayrıca tatbikat sırasında ‘gemi mürettebatlarının füze ve hava saldırılarını püskürtmenin yanı sıra İHA’ları imha etme eylemleri de uyguladığı vurgulandı.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, ABD’ye ait olup Tomahawk füzeleri taşıyan USS Porter güdümlü füze destroyerinin Karadeniz’e girdiğini ve derhal Karadeniz Filosu güçleri ve araçları tarafından takibe alındığını bildirmişti.
Dün ise ABD donanmasına ait LCC-20 borda numaralı USS Mount Whitney adlı amfibi komuta kontrol gemisinin Ege Denizi yönünden gelip Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'a ulaştığı öğrenilmişti. ABD donanması, bu geminin de en kısa zamanda Karadeniz’de USS Porter destroyerine katılacağını duyurmuştu.
balistik füze - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
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