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Kırtasiyeye giren karga pinpon topunu alıp kaçtı
Kırtasiyeye giren karga pinpon topunu alıp kaçtı
Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde kırtasiyeye giren bir karga, tezgahta gördüğü pinpon topu ile önce kırtasiye içinde bir süre oynadı, ardından da kırtasiye dışına... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T12:00+0300
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yaşam
artvin
karga
kırtasiye
hayvan
top
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Artvin'de bir kırtasiyeye karga girdi. Dükkandaki malzemeleri karıştıran karga, pinpon toplarına yöneldi ve ağzıyla topu yakaladı.İşletme sahibi Paşa Ali Tatar o anları cep telefonu ile görüntülerken, pinpon topunu alarak kaçan karganın arkasından “Parasını ödemedin kardeş” diyerek seslendi. İşletmeci Tacettin Tatar ise “Hırsız bu yakalayın hırsızı diyerek” gülmeye başladı. Kırtasiyede bulduğu pinpon topuyla oynayan karga, daha sonra da topu gagasına alıp uçarak uzaklaştı.
https://tr.sputniknews.com/20211021/kargayla-arkadas-oldu-bu-benim-canim-1050033073.html
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artvin, karga, kırtasiye, hayvan, top

Kırtasiyeye giren karga pinpon topunu alıp kaçtı

12:00 02.11.2021
© İHA / ADEM GÜNGÖRKırtasiyeye giren karga pinpon topunu alıp kaçtı
Kırtasiyeye giren karga pinpon topunu alıp kaçtı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© İHA / ADEM GÜNGÖR
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Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde kırtasiyeye giren bir karga, tezgahta gördüğü pinpon topu ile önce kırtasiye içinde bir süre oynadı, ardından da kırtasiye dışına çıkarak pinpon topunu gagası ile tutarak alıp kaçtı.
Artvin'de bir kırtasiyeye karga girdi. Dükkandaki malzemeleri karıştıran karga, pinpon toplarına yöneldi ve ağzıyla topu yakaladı.
İşletme sahibi Paşa Ali Tatar o anları cep telefonu ile görüntülerken, pinpon topunu alarak kaçan karganın arkasından “Parasını ödemedin kardeş” diyerek seslendi. İşletmeci Tacettin Tatar ise “Hırsız bu yakalayın hırsızı diyerek” gülmeye başladı.
Kırtasiyede bulduğu pinpon topuyla oynayan karga, daha sonra da topu gagasına alıp uçarak uzaklaştı.
Kargayla arkadaş oldu: - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
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