Kırtasiyeye giren karga pinpon topunu alıp kaçtı

Artvin'de bir kırtasiyeye karga girdi. Dükkandaki malzemeleri karıştıran karga, pinpon toplarına yöneldi ve ağzıyla topu yakaladı.İşletme sahibi Paşa Ali Tatar o anları cep telefonu ile görüntülerken, pinpon topunu alarak kaçan karganın arkasından “Parasını ödemedin kardeş” diyerek seslendi. İşletmeci Tacettin Tatar ise “Hırsız bu yakalayın hırsızı diyerek” gülmeye başladı. Kırtasiyede bulduğu pinpon topuyla oynayan karga, daha sonra da topu gagasına alıp uçarak uzaklaştı.
Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde kırtasiyeye giren bir karga, tezgahta gördüğü pinpon topu ile önce kırtasiye içinde bir süre oynadı, ardından da kırtasiye dışına çıkarak pinpon topunu gagası ile tutarak alıp kaçtı.
Artvin'de bir kırtasiyeye karga girdi. Dükkandaki malzemeleri karıştıran karga, pinpon toplarına yöneldi ve ağzıyla topu yakaladı.
İşletme sahibi Paşa Ali Tatar o anları cep telefonu ile görüntülerken, pinpon topunu alarak kaçan karganın arkasından “Parasını ödemedin kardeş” diyerek seslendi. İşletmeci Tacettin Tatar ise “Hırsız bu yakalayın hırsızı diyerek” gülmeye başladı.
Kırtasiyede bulduğu pinpon topuyla oynayan karga, daha sonra da topu gagasına alıp uçarak uzaklaştı.