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https://tr.sputniknews.com/20211102/kist-ameliyati-icin-bagis-toplayan-twitch-yayincisi-topladigi-paralarla-gogus-estetigi-yaptirdi--1050390655.html
Kist ameliyatı için bağış toplayan Twitch yayıncısı, topladığı paralarla göğüs estetiği yaptırdı
Kist ameliyatı için bağış toplayan Twitch yayıncısı, topladığı paralarla göğüs estetiği yaptırdı
Kist ameliyatı için bağış alan Twitch yayıncısı ‘didemss', topladığı paralarla estetik yaptırdı. Olay hakkında açıklama yapan yayıncı Didem, "‘Kist ameliyatı’... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T00:32+0300
2021-11-02T00:32+0300
yaşam
kara para aklama
ameliyat
estetik
para aklama
twitch
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Türkiye’nin son günlerdeki en önemli konu başlıklarından birisi olan Twitch’te kara para aklama olayları giderek büyümeye devam ediyor. Tam olarak kaç yayıncının bu işten bir şekilde faydalandığı henüz tespit edilememiş olsa da bu sayının yüzlerce olduğu, hatta sadece 'VALORANT yayıncıları' cephesinde 300’e yakın olduğu ifade edilmişti.Cumhuriyet'in aktardığı habere göre Twitch’te daha önce ‘didemss’ isimli kanalında yayın yapan Didem isimli yayıncı, Aralık 2020’de yayınlarında ‘Kist ameliyatı’ başlığıyla bir bağış çubuğu açtı. 10 bin TL hedefi olan bağış çubuğu, bağışlar ile doldu.Didem’in Discord sohbetinde “sahte kist raporu lazım” mesajı yer alması, 'kist ameliyatı' ifadesinin yalan olduğunu ortaya koydu.Yayıncı Didem bu konu hakkında yaptığı açıklamayla da durumu kabul etti.Instagram hesabından açıklama paylaşan Didem, olayın yayınlara yeni başladığı dönemlerde yaşandığını, o sıralar yaklaşık 30 kişi tarafından izlendiğini belirtti.Kist ameliyatı için açılan bağış çubuğunun gerekçesi için ise şu ifadeleri kullandı:
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kara para aklama, ameliyat, estetik, para aklama, twitch

Kist ameliyatı için bağış toplayan Twitch yayıncısı, topladığı paralarla göğüs estetiği yaptırdı

00:32 02.11.2021
© Twitter Kist ameliyatı için bağış alan Twitch yayıncısı ‘didemss
Kist ameliyatı için bağış alan Twitch yayıncısı ‘didemss - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© Twitter
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Kist ameliyatı için bağış alan Twitch yayıncısı ‘didemss', topladığı paralarla estetik yaptırdı. Olay hakkında açıklama yapan yayıncı Didem, "‘Kist ameliyatı’ donate barı açmamın sebebi direkt ‘göğüs estetiği’ diye açarsam insanlar tarafından ayıplanabilirdi" ifadeleri ile kendini savundu.
Türkiye’nin son günlerdeki en önemli konu başlıklarından birisi olan Twitch’te kara para aklama olayları giderek büyümeye devam ediyor.
Tam olarak kaç yayıncının bu işten bir şekilde faydalandığı henüz tespit edilememiş olsa da bu sayının yüzlerce olduğu, hatta sadece 'VALORANT yayıncıları' cephesinde 300’e yakın olduğu ifade edilmişti.
Cumhuriyet'in aktardığı habere göre Twitch’te daha önce ‘didemss’ isimli kanalında yayın yapan Didem isimli yayıncı, Aralık 2020’de yayınlarında ‘Kist ameliyatı’ başlığıyla bir bağış çubuğu açtı. 10 bin TL hedefi olan bağış çubuğu, bağışlar ile doldu.
Didem’in Discord sohbetinde “sahte kist raporu lazım” mesajı yer alması, 'kist ameliyatı' ifadesinin yalan olduğunu ortaya koydu.
Yayıncı Didem bu konu hakkında yaptığı açıklamayla da durumu kabul etti.
Instagram hesabından açıklama paylaşan Didem, olayın yayınlara yeni başladığı dönemlerde yaşandığını, o sıralar yaklaşık 30 kişi tarafından izlendiğini belirtti.
Kist ameliyatı için açılan bağış çubuğunun gerekçesi için ise şu ifadeleri kullandı:
"Arkadaşlarla konuştuğumuzda saçma sapan bir donate bar açalım dedik, dolacağını düşünmedik, aramızda makarası vardı ve trollüne öyle bir donate bar açıp arkasını düşünmedim çünkü 20-30 izleniyordum (…) Bir diğer sebebi de ‘kist ameliyatı’ donate barı açmamın sebebi göğsümde kist olduğu için değil, direkt ‘göğüs estetiği’ diye açarsam insanlar tarafından ayıplanabilir diye. Yaptığım şey doğru mu? Hayır değil biliyorum. (…) Sahte rapor meselesi de tamamen troll.)"
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