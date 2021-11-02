https://tr.sputniknews.com/20211102/kist-ameliyati-icin-bagis-toplayan-twitch-yayincisi-topladigi-paralarla-gogus-estetigi-yaptirdi--1050390655.html

Kist ameliyatı için bağış toplayan Twitch yayıncısı, topladığı paralarla göğüs estetiği yaptırdı

Kist ameliyatı için bağış toplayan Twitch yayıncısı, topladığı paralarla göğüs estetiği yaptırdı

Kist ameliyatı için bağış alan Twitch yayıncısı ‘didemss', topladığı paralarla estetik yaptırdı. Olay hakkında açıklama yapan yayıncı Didem, "‘Kist ameliyatı’... 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T00:32+0300

2021-11-02T00:32+0300

2021-11-02T00:32+0300

yaşam

kara para aklama

ameliyat

estetik

para aklama

twitch

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050390630_0:29:2001:1154_1920x0_80_0_0_ca508b4ddda682f506e265594c8fb60f.jpg

Türkiye’nin son günlerdeki en önemli konu başlıklarından birisi olan Twitch’te kara para aklama olayları giderek büyümeye devam ediyor. Tam olarak kaç yayıncının bu işten bir şekilde faydalandığı henüz tespit edilememiş olsa da bu sayının yüzlerce olduğu, hatta sadece 'VALORANT yayıncıları' cephesinde 300’e yakın olduğu ifade edilmişti.Cumhuriyet'in aktardığı habere göre Twitch’te daha önce ‘didemss’ isimli kanalında yayın yapan Didem isimli yayıncı, Aralık 2020’de yayınlarında ‘Kist ameliyatı’ başlığıyla bir bağış çubuğu açtı. 10 bin TL hedefi olan bağış çubuğu, bağışlar ile doldu.Didem’in Discord sohbetinde “sahte kist raporu lazım” mesajı yer alması, 'kist ameliyatı' ifadesinin yalan olduğunu ortaya koydu.Yayıncı Didem bu konu hakkında yaptığı açıklamayla da durumu kabul etti.Instagram hesabından açıklama paylaşan Didem, olayın yayınlara yeni başladığı dönemlerde yaşandığını, o sıralar yaklaşık 30 kişi tarafından izlendiğini belirtti.Kist ameliyatı için açılan bağış çubuğunun gerekçesi için ise şu ifadeleri kullandı:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kara para aklama, ameliyat, estetik, para aklama, twitch