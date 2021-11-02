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https://tr.sputniknews.com/20211102/kripto-para-piyasasinda-squid-game-vurgunu-yatirilan-milyonlarca-dolar-15-dakika-icinde-buhar-oldu-1050406762.html
Kripto para piyasasında Squid Game vurgunu: Yatırılan milyonlarca dolar 5 dakika içinde buhar oldu
Kripto para piyasasında Squid Game vurgunu: Yatırılan milyonlarca dolar 5 dakika içinde buhar oldu
Netflix'in izlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı dizisi Squid Game'den esinlenilerek çıkarılan Squid isimli kripto paraya yatırım yapanlar, paranın... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T14:35+0300
2021-11-02T14:58+0300
dünya
dolandırıcılık
kripto para
vurgun
değer
sıfır
squid game
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Geçen hafta birim başına bir peni değerle piyasaya sürülen Squid, esinlendiği dizi nedeniyle ana akım medyadan büyük ilgi görmesinin eşliğinde dün birim başına 38 dolardan işlem görür hale geldi. Ardından roller coaster yapan Squid, 10 dakika içinde 628.33 dolardan 2856.65 dolara uzanan değer artışına girdi, ama 5 dramatik dakika sonra 0.0007 dolardan işlem gördü.Çöküşünden sonra elinde değeri sıfırlanan Squid'le kala kalan 40 binden fazla kişi vardı. Teknoloji web sitesi Gizmodo'ya göre, Squid geliştiricileri tahminen 3.38 milyon dolarlık vurgun yaptı.Bunlardan biri olan Filipinler'in başkentinde yaşayan 30 yaşındaki John Lee, 'içgüdüsel olarak kripto paranın Netflix'in verdiği yetkiyle çıkarıldığı düşüncesine kapıldığını ve Squid'e 1000 dolar yatırdığını' söyledi. Aldığı kripto paraları hemen elinden çıkaramayacağını öğrendiğinde şaşırdığını belirten Lee, artık Squid satabileceğini, ama karşılığında hiçbir şey alacağını dile getirdi. 'Squid'in yaratıcılarının kimliği ve çöküşünün ardındaki nedenlerin bilinmediğine' dikkat çeken The New York Times gazetesi, kripto paranın web sitesinin çevrimdışına alınmış olduğunu, geliştiricilerine gönderilen bir e-postanın geri döndüğünü, sosyal medya kanallarının kapatıldığını, Twitter hesabının doğrudan mesajları veya yanıtları kabul etmediğini aktardı. Ne Netflix ne de Pancakeswap isimli kripto para borsası, gazetenin konuyla ilgili sorularına yanıt verdi. 'Rug pull' dolandırıcılığıOlan bitenden sonra kripto para dünyası, Squid'in bir 'rug pull' dolandırıcılığı olup olmadığını tartışıyor. Halıyı çekmek anlamına gelen 'rug pull' terimi, 'kripto para geliştiricilerinin alıcıları cezbedip paranın değerini yükselttikten sonra alım-satım işlemlerini durdurup elde ettikleri parayla kaçtığı ve kripto parayı likitsiz bıraktığı' dolandırıcılık durumları için kullanılıyor.Squid için 'rug pull' diyen CoinMarketCap isimli kripto para izleme sitesinin içerik sorumlusu Molly Jane Zuckerman, "Geliştiricilerin çevrimiçi olup 'bizimle bekleyin, çok üzgünüz, bunu çözeceğiz' dediğini görmüyorum. Eğer bu kötü niyet içermeyen bir sorun olsaydı, böyle yapmaları gerekirdi" değerlendirmesini yaptı.Squid'in çöküşü, büyük rağbet gören kripto para birimi dünyasında düzenleyici kuralların yokluğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
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dolandırıcılık, kripto para, vurgun, değer, sıfır, squid game

Kripto para piyasasında Squid Game vurgunu: Yatırılan milyonlarca dolar 5 dakika içinde buhar oldu

14:35 02.11.2021 (güncellendi: 14:58 02.11.2021)
© Fotoğraf : TwitterŞanlıurfa Belediyesi Squid Game'den ilham aldı; 'Sıkıntın olduğunda başka yollar arama bizi ara'
Şanlıurfa Belediyesi Squid Game'den ilham aldı; 'Sıkıntın olduğunda başka yollar arama bizi ara' - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Netflix'in izlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı dizisi Squid Game'den esinlenilerek çıkarılan Squid isimli kripto paraya yatırım yapanlar, paranın değerinin 15 dakika içinde tavan yapıp dibe vurmasıyla milyonlarca dolar kaybetti.
Geçen hafta birim başına bir peni değerle piyasaya sürülen Squid, esinlendiği dizi nedeniyle ana akım medyadan büyük ilgi görmesinin eşliğinde dün birim başına 38 dolardan işlem görür hale geldi. Ardından roller coaster yapan Squid, 10 dakika içinde 628.33 dolardan 2856.65 dolara uzanan değer artışına girdi, ama 5 dramatik dakika sonra 0.0007 dolardan işlem gördü.
Çöküşünden sonra elinde değeri sıfırlanan Squid'le kala kalan 40 binden fazla kişi vardı. Teknoloji web sitesi Gizmodo'ya göre, Squid geliştiricileri tahminen 3.38 milyon dolarlık vurgun yaptı.
Bunlardan biri olan Filipinler'in başkentinde yaşayan 30 yaşındaki John Lee, 'içgüdüsel olarak kripto paranın Netflix'in verdiği yetkiyle çıkarıldığı düşüncesine kapıldığını ve Squid'e 1000 dolar yatırdığını' söyledi. Aldığı kripto paraları hemen elinden çıkaramayacağını öğrendiğinde şaşırdığını belirten Lee, artık Squid satabileceğini, ama karşılığında hiçbir şey alacağını dile getirdi.
'Squid'in yaratıcılarının kimliği ve çöküşünün ardındaki nedenlerin bilinmediğine' dikkat çeken The New York Times gazetesi, kripto paranın web sitesinin çevrimdışına alınmış olduğunu, geliştiricilerine gönderilen bir e-postanın geri döndüğünü, sosyal medya kanallarının kapatıldığını, Twitter hesabının doğrudan mesajları veya yanıtları kabul etmediğini aktardı. Ne Netflix ne de Pancakeswap isimli kripto para borsası, gazetenin konuyla ilgili sorularına yanıt verdi.

'Rug pull' dolandırıcılığı

Olan bitenden sonra kripto para dünyası, Squid'in bir 'rug pull' dolandırıcılığı olup olmadığını tartışıyor. Halıyı çekmek anlamına gelen 'rug pull' terimi, 'kripto para geliştiricilerinin alıcıları cezbedip paranın değerini yükselttikten sonra alım-satım işlemlerini durdurup elde ettikleri parayla kaçtığı ve kripto parayı likitsiz bıraktığı' dolandırıcılık durumları için kullanılıyor.
Squid için 'rug pull' diyen CoinMarketCap isimli kripto para izleme sitesinin içerik sorumlusu Molly Jane Zuckerman, "Geliştiricilerin çevrimiçi olup 'bizimle bekleyin, çok üzgünüz, bunu çözeceğiz' dediğini görmüyorum. Eğer bu kötü niyet içermeyen bir sorun olsaydı, böyle yapmaları gerekirdi" değerlendirmesini yaptı.
Squid'in çöküşü, büyük rağbet gören kripto para birimi dünyasında düzenleyici kuralların yokluğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
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