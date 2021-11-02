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https://tr.sputniknews.com/20211102/kristen-stewart-iki-yillik-sevgilisi-dylan-meyer-ile-nisanlandigini-duyurdu-1050416495.html
Kristen Stewart, iki yıllık sevgilisi Dylan Meyer ile nişanlandığını duyurdu
Kristen Stewart, iki yıllık sevgilisi Dylan Meyer ile nişanlandığını duyurdu
ABD’li oyuncu Kristen Stewart, katıldığı bir televizyon programında iki yıllık sevgilisi Dylan Meyer ile nişanlandığını duyurdu. 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T18:42+0300
2021-11-02T18:42+0300
2021-11-02T18:43+0300
yaşam
alacakaranlık
kristen stewart
eşcinsel evlilik
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Alacakaranlık' serisiyle ünlenen ABD’li oyuncu Kristen Stewart, katıldığı bir canlı yayın programında iki yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Dylan Meyer ile nişanlandıklarını duyurdu.SiriusXM’in The Howard Stern Show programına katılan 31 yaşındaki başarılı oyuncu Stewart, nişanlısı Dylan ile evleneceklerinin altını çizdi.
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alacakaranlık, kristen stewart, eşcinsel evlilik
Kristen Stewart, iki yıllık sevgilisi Dylan Meyer ile nişanlandığını duyurdu 18:42 02.11.2021 (güncellendi: 18:43 02.11.2021)
ABD’li oyuncu Kristen Stewart, katıldığı bir televizyon programında iki yıllık sevgilisi Dylan Meyer ile nişanlandığını duyurdu.
Alacakaranlık' serisiyle ünlenen ABD’li oyuncu
Kristen Stewart, katıldığı bir canlı yayın programında iki yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Dylan Meyer ile nişanlandıklarını duyurdu. SiriusXM’in The Howard Stern Show programına katılan 31 yaşındaki başarılı oyuncu Stewart, nişanlısı Dylan ile evleneceklerinin altını çizdi.