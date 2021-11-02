https://tr.sputniknews.com/20211102/kristen-stewart-iki-yillik-sevgilisi-dylan-meyer-ile-nisanlandigini-duyurdu-1050416495.html

Kristen Stewart, iki yıllık sevgilisi Dylan Meyer ile nişanlandığını duyurdu

Kristen Stewart, iki yıllık sevgilisi Dylan Meyer ile nişanlandığını duyurdu

ABD’li oyuncu Kristen Stewart, katıldığı bir televizyon programında iki yıllık sevgilisi Dylan Meyer ile nişanlandığını duyurdu. 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T18:42+0300

2021-11-02T18:42+0300

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yaşam

alacakaranlık

kristen stewart

eşcinsel evlilik

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Alacakaranlık' serisiyle ünlenen ABD’li oyuncu Kristen Stewart, katıldığı bir canlı yayın programında iki yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Dylan Meyer ile nişanlandıklarını duyurdu.SiriusXM’in The Howard Stern Show programına katılan 31 yaşındaki başarılı oyuncu Stewart, nişanlısı Dylan ile evleneceklerinin altını çizdi.

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2021

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alacakaranlık, kristen stewart, eşcinsel evlilik