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Kütahya, Kovid-19 aşılamasında 'mavi kategori'ye geçti
Kütahya, Kovid-19 aşılamasında 'mavi kategori'ye geçti
Sağlık Bakanı Koca, Kütahya'nın mavi kategoriye geçtiğini duyurdu. 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T22:57+0300
2021-11-02T22:57+0300
koronavirüs
kütahya
koronavirüs
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
koronavirüs aşısı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kütahya'nın ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategoriye geçtiğini açıkladı.Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Kütahya ikinci doz aşı oranında yüzde 75’in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız" paylaşımında bulundu.
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kütahya, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs aşısı

Kütahya, Kovid-19 aşılamasında 'mavi kategori'ye geçti

22:57 02.11.2021
© İHA / HÜSEYİN CAN AKSUKütahya
Kütahya - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© İHA / HÜSEYİN CAN AKSU
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Sağlık Bakanı Koca, Kütahya'nın mavi kategoriye geçtiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kütahya'nın ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategoriye geçtiğini açıkladı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Kütahya ikinci doz aşı oranında yüzde 75’in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız" paylaşımında bulundu.
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