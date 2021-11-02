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Kuzey Irak'ta Ortadoğu'nun en eski şarap presi bulundu
Kuzey Irak'ta Ortadoğu'nun en eski şarap presi bulundu
Arkeooglar, Irak'ın kuzeyinde yaklaşık 2 bin 700 yıllık, bölgenin en eski şarap presini buldu. 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T10:06+0300
2021-11-02T10:06+0300
yaşam
kuzey irak
şarap
arkeolog
asur
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Arkeologlar, Kuzey Irak'ta yer alan Duhok vilayeti yakınlarındaki Hanis arkeolojik alanında yürüttükleri kazı çalışmalarında 2 bin 700 yıldan daha eski ve Asur medeniyetinden kaldığı tahmin edilen bir şarap presi keşfetti.Dünyanın en eski imparatorluklarından biri olan Asur, Mezopotamya'nın kuzey kesiminde bulunuyordu.Udine Üniversitesi'nde Yakın Doğu arkeolojisi profesörü ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde bulunan (IKBY) Ninova Arkeoloji Projesi Direktörü Daniele Morandi Bonacossi, yaptığı açıklamada, "Bu oldukça benzersiz bir arkeolojik bulgu, zira arkeologlar kuzey Mezopotamya'da ilk kez bir şarap üretim alanı tanımlayabiliyorlar" dedi.Bonacossi, keşfin değerinin kısmi anlamda tarihsel bağlamında yattığını da sözlerine ekledi.Asur medeniyetinin kutsal kitabında, başta saray mensupları ve seçkinler arasında şaraba olan talebin arttığı öğrenilmişti.Arkeolojik kalıntılara göre de o dönemde üzüm bağlarında bir artış fark ediliyor.Bonacossi, "Asur döneminin sonlarında, MÖ 8. ve 7. yüzyıllar arasında şarap talebinde ve üretiminde çarpıcı bir artış oldu" ifadelerini kullandı.Sözgelimi antik yapının, UNESCO Dünya Mirası listesine eklenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211029/kutahyada-afrodit-ve-dionysos-heykel-baslari-bulundu-1050297621.html
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kuzey irak, şarap, arkeolog, asur

Kuzey Irak'ta Ortadoğu'nun en eski şarap presi bulundu

10:06 02.11.2021
© REUTERS / Ari JalalArkeooglar, Irak'ın kuzeyinde yaklaşık 2 bin 700 yıllık, bölgenin en eski şarap presini buldu.
Arkeooglar, Irak'ın kuzeyinde yaklaşık 2 bin 700 yıllık, bölgenin en eski şarap presini buldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© REUTERS / Ari Jalal
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Arkeooglar, Irak'ın kuzeyinde yaklaşık 2 bin 700 yıllık, bölgenin en eski şarap presini buldu.
Arkeologlar, Kuzey Irak'ta yer alan Duhok vilayeti yakınlarındaki Hanis arkeolojik alanında yürüttükleri kazı çalışmalarında 2 bin 700 yıldan daha eski ve Asur medeniyetinden kaldığı tahmin edilen bir şarap presi keşfetti.
Dünyanın en eski imparatorluklarından biri olan Asur, Mezopotamya'nın kuzey kesiminde bulunuyordu.
Udine Üniversitesi'nde Yakın Doğu arkeolojisi profesörü ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde bulunan (IKBY) Ninova Arkeoloji Projesi Direktörü Daniele Morandi Bonacossi, yaptığı açıklamada, "Bu oldukça benzersiz bir arkeolojik bulgu, zira arkeologlar kuzey Mezopotamya'da ilk kez bir şarap üretim alanı tanımlayabiliyorlar" dedi.
Bonacossi, keşfin değerinin kısmi anlamda tarihsel bağlamında yattığını da sözlerine ekledi.
© REUTERS / Ari JalalArkeologlar, dağ kayalarına oyulmuş halde 14 ayrı şarap üretim aleti keşfetti. Alan, Udine Üniversitesi'nden bir grup İtalyan arkeolog ile Duhok'taki yetkililerinin işbirliğiyle keşfedildi.
Arkeologlar, dağ kayalarına oyulmuş halde 14 ayrı şarap üretim aleti keşfetti. Alan, Udine Üniversitesi'nden bir grup İtalyan arkeolog ile Duhok'taki yetkililerinin işbirliğiyle keşfedildi. - Sputnik Türkiye
1/1
© REUTERS / Ari Jalal
Arkeologlar, dağ kayalarına oyulmuş halde 14 ayrı şarap üretim aleti keşfetti. Alan, Udine Üniversitesi'nden bir grup İtalyan arkeolog ile Duhok'taki yetkililerinin işbirliğiyle keşfedildi.
1/1
© REUTERS / Ari Jalal
Arkeologlar, dağ kayalarına oyulmuş halde 14 ayrı şarap üretim aleti keşfetti. Alan, Udine Üniversitesi'nden bir grup İtalyan arkeolog ile Duhok'taki yetkililerinin işbirliğiyle keşfedildi.
Asur medeniyetinin kutsal kitabında, başta saray mensupları ve seçkinler arasında şaraba olan talebin arttığı öğrenilmişti.
Arkeolojik kalıntılara göre de o dönemde üzüm bağlarında bir artış fark ediliyor.
Bonacossi, "Asur döneminin sonlarında, MÖ 8. ve 7. yüzyıllar arasında şarap talebinde ve üretiminde çarpıcı bir artış oldu" ifadelerini kullandı.
Sözgelimi antik yapının, UNESCO Dünya Mirası listesine eklenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Aizanoi Antik Kenti kazısında 'Afrodit' ve 'Dionysos' heykel başları bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
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