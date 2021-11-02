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Lionel Messi, Leipzig maçında forma giyemeyecek
Lionel Messi, Leipzig maçında forma giyemeyecek
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldız oyuncusu Lionel Messi, sakatlığı nedeniyle takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T17:55+0300
2021-11-02T17:55+0300
spor
fransa
lionel messi
leipzig
ligue 1
paris saint-germain
mauricio pochettino
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Kulüpten yapılan açıklamada, Arjantinli futbolcunun sol dizinden yaşadığı rahatsızlık ve darbeye bağlı kas ağrısı nedeniyle yarın oynanacak Leipzig maçı kadrosuna dahil edilmediği kaydedildi.Fransa temsilcisinde, Messi'nin yanı sıra sakatlıkları devam eden diğer oyuncular Sergio Ramos, Marco Verratti ve Leandro Paredes de kadroya dahil edilmedi.PSG'nin teknik direktörü Mauricio Pochettino, ligde 2-1 kazandıkları Lille maçının devre arasında yıldız oyuncu Lionel Messi'yi sakatlık riski gerekçesiyle oyundan çıkardığını söylemişti.Arjantinli teknik adam, ilk yarı sonlarına Messi'nin sakatlık geçirdiğini belirterek, "Messi'yi önlem amacıyla ikinci yarıda oynatmadım. Sağlık durumuyla ilgili doktorla görüşeceğim. Maça devam edemedi ama büyük bir sorunu yok. Sonraki karşılaşmada yeniden forma giyebilecek" ifadelerini kullanmıştı.
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fransa, lionel messi, leipzig, ligue 1, paris saint-germain, mauricio pochettino

Lionel Messi, Leipzig maçında forma giyemeyecek

17:55 02.11.2021
© REUTERS / YVES HERMANLionel Messi, Paris'te
Lionel Messi, Paris'te - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© REUTERS / YVES HERMAN
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Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldız oyuncusu Lionel Messi, sakatlığı nedeniyle takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile yapacağı maçta forma giyemeyecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, Arjantinli futbolcunun sol dizinden yaşadığı rahatsızlık ve darbeye bağlı kas ağrısı nedeniyle yarın oynanacak Leipzig maçı kadrosuna dahil edilmediği kaydedildi.
Fransa temsilcisinde, Messi'nin yanı sıra sakatlıkları devam eden diğer oyuncular Sergio Ramos, Marco Verratti ve Leandro Paredes de kadroya dahil edilmedi.
PSG'nin teknik direktörü Mauricio Pochettino, ligde 2-1 kazandıkları Lille maçının devre arasında yıldız oyuncu Lionel Messi'yi sakatlık riski gerekçesiyle oyundan çıkardığını söylemişti.

Arjantinli teknik adam, ilk yarı sonlarına Messi'nin sakatlık geçirdiğini belirterek, "Messi'yi önlem amacıyla ikinci yarıda oynatmadım. Sağlık durumuyla ilgili doktorla görüşeceğim. Maça devam edemedi ama büyük bir sorunu yok. Sonraki karşılaşmada yeniden forma giyebilecek" ifadelerini kullanmıştı.

Lionel Messi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
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