https://tr.sputniknews.com/20211102/malatyada-kadin-cinayeti-uzaklastirma-karari-bulunan-esi-tarafindan-olduruldu-1050391581.html

Malatya'da kadın cinayeti: Uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından öldürüldü

Malatya'da kadın cinayeti: Uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından öldürüldü

Malatya'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi. 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T01:22+0300

2021-11-02T01:22+0300

2021-11-02T01:22+0300

yaşam

malatya

kadın cinayeti

kadına şiddet

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Battalgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Köprüağzı Caddesi'nde 38 yaşındaki Nursel T. hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi İ.T. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Nursel T. kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.İ.T'nin polis ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.

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malatya, kadın cinayeti, kadına şiddet