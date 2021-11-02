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https://tr.sputniknews.com/20211102/malatyada-kadin-cinayeti-uzaklastirma-karari-bulunan-esi-tarafindan-olduruldu-1050391581.html
Malatya'da kadın cinayeti: Uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından öldürüldü
Malatya'da kadın cinayeti: Uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından öldürüldü
Malatya'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi. 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T01:22+0300
2021-11-02T01:22+0300
2021-11-02T01:22+0300
yaşam
malatya
kadın cinayeti
kadına şiddet
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Battalgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Köprüağzı Caddesi'nde 38 yaşındaki Nursel T. hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi İ.T. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Nursel T. kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.İ.T'nin polis ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20211028/kocaelide-kadin-cinayeti-sevgilisini-oldurdu-cesedi-taksiyle-karakola-goturdu-1050261544.html
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malatya, kadın cinayeti, kadına şiddet
Malatya'da kadın cinayeti: Uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından öldürüldü
Malatya'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.
Battalgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Köprüağzı Caddesi'nde 38 yaşındaki
Nursel T. hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi İ.T. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Nursel T. kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İ.T'nin polis ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.