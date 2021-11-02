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https://tr.sputniknews.com/20211102/mehmet-aydindan-bank-adini-kullanmasina-iliskin-davada-savunma-inek-figurunden-cikarim-yapilamaz-1050400110.html
Mehmet Aydın'dan 'Bank' adını kullanmasına ilişkin davada savunma: İnek figüründen çıkarım yapılamaz
Mehmet Aydın'dan 'Bank' adını kullanmasına ilişkin davada savunma: İnek figüründen çıkarım yapılamaz
Mehmet Aydın'ın Çiftlik Bank sistemindeki ‘Bank’ adını izinsiz kullandıkları gerekçesiyle “5411 sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık” suçundan 3 yıla kadar... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T12:12+0300
2021-11-02T12:12+0300
türkiye
dava
çiftlik bank
mehmet aydın
bank
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Kamuoyunda 'Tosuncuk’ lakabıyla anılan Mehmet Aydın ile Uruguay’da tutuklu bulunan ve Türkiye’de iade edilmesi beklenen ağabeyi Fatih Aydın’ın, binlerce kişiyi dolandırdıkları Çiftlik Bank sistemindeki ‘Bank’ adını kurumlardan izin almadan yetkili oldukları şirketlerin tanıtımlarında ve reklamlarında kullandıkları gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Mehmet Aydın cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile bağlanırken, sanık avukatı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada mahkeme hakimi, Mehmet Aydın’a Fame Game Ticaret Sanayi A.Ş., Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Ltd. Şti. ve Fame Game Softwar Ltd. Şti isimli şirketlerin kime ait olduğunu sordu. Aydın, "Fame Game Softwar Ltd. Şti. isimli şirket ağabeyim Fatih Aydın ile bana aittir, diğer 2 şirket bana aittir. Ağabeyim hiçbir şirketin faaliyetine katılmamıştır. İlk zamanlar ağabeyim bana yardımcı olmuştur” dedi.Duruşmada savunma yapan Aydın, “Ben çiftlik ürünleri üretmek istiyordum. Bal, süt, tereyağı gibi ürünler bir arada üretileceği için ‘çiftlik bank’ ismini düşündüm. Patent Enstitüsüne başvurdum ve çiftlik bank ismi için onay aldım. İlk önce oyun sitesi açmıştım. Burada çiftlik hayvanları falan vardı. Ben bu oyun sitesinde Çiftlik Bank adını kullandım. Banka olabileceğine yönelik yanlış anlaşılmalar olmasın diye, kullanıcı sözleşmesine ‘Çiftlik Bank bir banka değildir’ şeklinde bir açıklama ekledim. Ayrıca Çiftlik Bank ismini tek başıma hiç kullanmadım. Örneğin, Çiftlik Bank yazdığımda yanına şarküteri ibaresi ekledim. 130 tane şarküteri açtım, kahvaltı salonu açtırdım. İsim hakkı kullandırdım ama bunlarda Çiftlik Bank ibaresini tek başına kullanmadım. Çiftlik Bank adıyla açtığım oyun sitesinde ödünç alma, para alma, faiz verme gibi işlemlerde bulunmadım. Hizmet bedeli olarak fatura kesiyorduk. Parayı önce benim siteme yatırıyorlardı. Karşılığında da oyun altını alıyorlardı” diye konuştu.'Reklamlarda yanlış anlaşılacak izlenim bırakmadım'Aydın savunmasının devamında, “Ben reklamlarda yanlış anlaşılacak izlenim bırakmadım. Yaptığım televizyon reklamlarında süt, bal ve tereyağı gibi ürünler ön plana çıkarıldı. Televizyonlarda oyun reklamı da yaptırmadım. Sadece çiftlik ürünlerinin reklamını yaptırdım. Türkiye’nin 8 farklı bölgesinde tesis açıldı. Açılan bu tesislerde de ‘Çiftlik Bank’ ismini tek başına kullanmadım. Örneğin ‘Çiftlik Bank süt ürünleri’ şeklindeki isimler kullandım. Çiftlik Bank’ın logosunda inek figürü vardır. Buna bakıp da insanın banka çıkarımı yapması olağan değildir” dedi.Beraatini talep ettiTürkiye’de bank ibaresini kullanan 500’ün üzerinde şirket olduğunu kaydeden Aydın, “Kullandığım ibare banka değil banktır. Bu durumda diğer şirketle hakkında da dava açılması gerekmektedir. Suçlamayı kabul etmiyorum” diyerek beraatini istedi.Duruşma ertelendiBunun üzerine söz alan müşteki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu avukatı, “Bank kelimesinin kullanılması 5411 sayılı yasa kapsamında suçun oluşması için yeterlidir, suçun maddi unsurları oluşmuştur. Şikayetimiz devam ediyor” dedi.Mahkeme hakiminin Aydın’a, ‘Bir dahaki duruşmaya katılmak istiyor musun?’ sorusuna Aydın, ‘Evet’ şeklinde cevap verdi.Ara kararını açıklayan mahkeme, Çiftlik Bank’a dair televizyon reklamlarının içeriklerinin temini için ilgili televizyon kurumlarına müzekkere yazılmasına karar verdi.Sanık Fatih Aydın hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.İddianamedenAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın’ın Fame Game Ticaret Sanayi A.Ş., Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Ltd. Şti. ve Fame Game Softwar Ltd. Şti isimli şirketlerin yetkilileri oldukları anlatılıyor. Sanıkların yetkilisi oldukları şirketlerle ilgili Çiftlik Bank organizasyonu adı altında web sitesi ortamında yaptıkları paylaşımlarda, bu organizasyon tarafından satın alınıp işletildiği belirtilen tesislerde, bu organizasyonun ticari markasını taşıyan ürünlerin üzerinde bir kısım ulusal olan televizyonlarda gösterilen reklamlarda, ‘Bank’ ifadesini kullandıkları belirtiliyor.BDKK raporunda da açıklandığı şekilde sanıkların, ‘Bank’ ifadesini kullanmak için 5411 sayılı yasa gereğince ilgili kurumlardan herhangi bir izin almadıklarının tespit edildiğinin kaydedildiği iddianamede, sanıkların herhangi bir şekilde izin almadan ‘Bank’ kelimesini yetkilisi oldukları şirketlerin tanıtımlarında, ürünlerin üzerinde ve reklamlarında kullandıkları vurgulanıyor. İddianamede, sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın’ın “5411 sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.
https://tr.sputniknews.com/20211101/ciftlik-bank-davasinin-saniklarindan-fatih-ayinin-uruguaydan-teslimi-icin-islemler-baslatildi-1050381929.html
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dava, çiftlik bank, mehmet aydın, bank

Mehmet Aydın'dan 'Bank' adını kullanmasına ilişkin davada savunma: İnek figüründen çıkarım yapılamaz

12:12 02.11.2021
© AA'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın adliyeye sevk edildi
'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın adliyeye sevk edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© AA
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Mehmet Aydın'ın Çiftlik Bank sistemindeki ‘Bank’ adını izinsiz kullandıkları gerekçesiyle “5411 sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık” suçundan 3 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. Aydın, duruşmada savunma yaptı.
Kamuoyunda 'Tosuncuk’ lakabıyla anılan Mehmet Aydın ile Uruguay’da tutuklu bulunan ve Türkiye’de iade edilmesi beklenen ağabeyi Fatih Aydın’ın, binlerce kişiyi dolandırdıkları Çiftlik Bank sistemindeki ‘Bank’ adını kurumlardan izin almadan yetkili oldukları şirketlerin tanıtımlarında ve reklamlarında kullandıkları gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.
Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Mehmet Aydın cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile bağlanırken, sanık avukatı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu avukatları salonda hazır bulundu.
Duruşmada mahkeme hakimi, Mehmet Aydın’a Fame Game Ticaret Sanayi A.Ş., Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Ltd. Şti. ve Fame Game Softwar Ltd. Şti isimli şirketlerin kime ait olduğunu sordu. Aydın, "Fame Game Softwar Ltd. Şti. isimli şirket ağabeyim Fatih Aydın ile bana aittir, diğer 2 şirket bana aittir. Ağabeyim hiçbir şirketin faaliyetine katılmamıştır. İlk zamanlar ağabeyim bana yardımcı olmuştur” dedi.
Duruşmada savunma yapan Aydın, “Ben çiftlik ürünleri üretmek istiyordum. Bal, süt, tereyağı gibi ürünler bir arada üretileceği için ‘çiftlik bank’ ismini düşündüm. Patent Enstitüsüne başvurdum ve çiftlik bank ismi için onay aldım. İlk önce oyun sitesi açmıştım. Burada çiftlik hayvanları falan vardı. Ben bu oyun sitesinde Çiftlik Bank adını kullandım. Banka olabileceğine yönelik yanlış anlaşılmalar olmasın diye, kullanıcı sözleşmesine ‘Çiftlik Bank bir banka değildir’ şeklinde bir açıklama ekledim. Ayrıca Çiftlik Bank ismini tek başıma hiç kullanmadım. Örneğin, Çiftlik Bank yazdığımda yanına şarküteri ibaresi ekledim. 130 tane şarküteri açtım, kahvaltı salonu açtırdım. İsim hakkı kullandırdım ama bunlarda Çiftlik Bank ibaresini tek başına kullanmadım. Çiftlik Bank adıyla açtığım oyun sitesinde ödünç alma, para alma, faiz verme gibi işlemlerde bulunmadım. Hizmet bedeli olarak fatura kesiyorduk. Parayı önce benim siteme yatırıyorlardı. Karşılığında da oyun altını alıyorlardı” diye konuştu.

'Reklamlarda yanlış anlaşılacak izlenim bırakmadım'

Aydın savunmasının devamında, “Ben reklamlarda yanlış anlaşılacak izlenim bırakmadım. Yaptığım televizyon reklamlarında süt, bal ve tereyağı gibi ürünler ön plana çıkarıldı. Televizyonlarda oyun reklamı da yaptırmadım. Sadece çiftlik ürünlerinin reklamını yaptırdım. Türkiye’nin 8 farklı bölgesinde tesis açıldı. Açılan bu tesislerde de ‘Çiftlik Bank’ ismini tek başına kullanmadım. Örneğin ‘Çiftlik Bank süt ürünleri’ şeklindeki isimler kullandım. Çiftlik Bank’ın logosunda inek figürü vardır. Buna bakıp da insanın banka çıkarımı yapması olağan değildir” dedi.

Beraatini talep etti

Türkiye’de bank ibaresini kullanan 500’ün üzerinde şirket olduğunu kaydeden Aydın, “Kullandığım ibare banka değil banktır. Bu durumda diğer şirketle hakkında da dava açılması gerekmektedir. Suçlamayı kabul etmiyorum” diyerek beraatini istedi.

Duruşma ertelendi

Bunun üzerine söz alan müşteki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu avukatı, “Bank kelimesinin kullanılması 5411 sayılı yasa kapsamında suçun oluşması için yeterlidir, suçun maddi unsurları oluşmuştur. Şikayetimiz devam ediyor” dedi.
Mahkeme hakiminin Aydın’a, ‘Bir dahaki duruşmaya katılmak istiyor musun?’ sorusuna Aydın, ‘Evet’ şeklinde cevap verdi.
Ara kararını açıklayan mahkeme, Çiftlik Bank’a dair televizyon reklamlarının içeriklerinin temini için ilgili televizyon kurumlarına müzekkere yazılmasına karar verdi.
Sanık Fatih Aydın hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın’ın Fame Game Ticaret Sanayi A.Ş., Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Ltd. Şti. ve Fame Game Softwar Ltd. Şti isimli şirketlerin yetkilileri oldukları anlatılıyor. Sanıkların yetkilisi oldukları şirketlerle ilgili Çiftlik Bank organizasyonu adı altında web sitesi ortamında yaptıkları paylaşımlarda, bu organizasyon tarafından satın alınıp işletildiği belirtilen tesislerde, bu organizasyonun ticari markasını taşıyan ürünlerin üzerinde bir kısım ulusal olan televizyonlarda gösterilen reklamlarda, ‘Bank’ ifadesini kullandıkları belirtiliyor.
BDKK raporunda da açıklandığı şekilde sanıkların, ‘Bank’ ifadesini kullanmak için 5411 sayılı yasa gereğince ilgili kurumlardan herhangi bir izin almadıklarının tespit edildiğinin kaydedildiği iddianamede, sanıkların herhangi bir şekilde izin almadan ‘Bank’ kelimesini yetkilisi oldukları şirketlerin tanıtımlarında, ürünlerin üzerinde ve reklamlarında kullandıkları vurgulanıyor. İddianamede, sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın’ın “5411 sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.
Çiftlik Bank - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
TÜRKİYE
'Çiftlik Bank' davasının sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Türkiye'ye iade edilecek
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