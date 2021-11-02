Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211102/milli-egitim-bakani-ozer-uzaktan-egitim-ne-kadar-kaliteli-olsa-da-yuz-yuze-egitimin-yerini-alamaz-1050399532.html
Milli Eğitim Bakanı Özer: Uzaktan eğitim ne kadar kaliteli olsa da yüz yüze eğitimin yerini alamaz
Milli Eğitim Bakanı Özer: Uzaktan eğitim ne kadar kaliteli olsa da yüz yüze eğitimin yerini alamaz
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer uzaktan eğitim ile ilgili yaptığı açıklamada; "Uzaktan eğitim ne kadar kaliteli olursa olsun yüz yüze eğitimin yerine ikame... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T11:47+0300
2021-11-02T11:54+0300
mahmut özer
türkiye
koronavirüs
yüz yüze eğitim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1c/1048404738_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_7ee99fd547f6b97e351a1e94bed34734.jpg
Bakan Özer, 2022 yılı eğitim bütçesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özer, "Eğitim bütçemiz, 274 milyar 384 milyon 474 bin TL olarak belirlenmiştir. Bu rakam 2022 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15,7’sini oluşturmaktadır" dedi. Özer, uzaktan eğitim tartışmalarına ilişkin ise "Uzaktan eğitim ne kadar kaliteli olursa olsun yüz yüze eğitimin yerine ikame edilebilecek bir eğitim yaklaşımı olamaz" ifadelerini kullandı.Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun da onayladığı kurallara harfiyen uyarak yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisinde olduklarını belirten Özer, "289 okulumuzda ikili eğitime geçildi. İstisnai durumlarda gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz ancak kural olarak eğitimi kesintisiz bir şekilde sürdürme kararlıyız" dedi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1c/1048404738_171:0:1200:772_1920x0_80_0_0_fe74ad0d3881aca9cfb4aebc0dc4f2f1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mahmut özer, koronavirüs, yüz yüze eğitim

Milli Eğitim Bakanı Özer: Uzaktan eğitim ne kadar kaliteli olsa da yüz yüze eğitimin yerini alamaz

11:47 02.11.2021 (güncellendi: 11:54 02.11.2021)
© AAMahmut Özer
Mahmut Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© AA
Abone ol
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer uzaktan eğitim ile ilgili yaptığı açıklamada; "Uzaktan eğitim ne kadar kaliteli olursa olsun yüz yüze eğitimin yerine ikame edilebilecek bir eğitim yaklaşımı olamaz." dedi.
Bakan Özer, 2022 yılı eğitim bütçesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özer, "Eğitim bütçemiz, 274 milyar 384 milyon 474 bin TL olarak belirlenmiştir. Bu rakam 2022 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15,7’sini oluşturmaktadır" dedi.
Özer, uzaktan eğitim tartışmalarına ilişkin ise "Uzaktan eğitim ne kadar kaliteli olursa olsun yüz yüze eğitimin yerine ikame edilebilecek bir eğitim yaklaşımı olamaz" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun da onayladığı kurallara harfiyen uyarak yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisinde olduklarını belirten Özer, "289 okulumuzda ikili eğitime geçildi. İstisnai durumlarda gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz ancak kural olarak eğitimi kesintisiz bir şekilde sürdürme kararlıyız" dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:25Evdeki gümüşlerin karardığını gören kadın, tüm ailesini zehirlenerek ölmekten kurtardı
12:17ABD'de 41 milletvekilinden Dışişleri Bakanı Blinken'a mektup: Türkiye'ye F-16 satmamalısınız
12:13Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a 43 bin lira tazminat ödedi
12:13Alec Baldwin'e dolu silah veren yönetmen yardımcısı ilk kez konuştu
12:12Mehmet Aydın'dan 'Bank' adını kullanmasına ilişkin davada savunma: İnek figüründen çıkarım yapılamaz
12:1013 yaşındaki çocuk taksi kullandı, babasına para cezası kesildi
12:00Kırtasiyeye giren karga pinpon topunu alıp kaçtı
11:47Kabil'de askeri hastane önünde patlama
11:47Milli Eğitim Bakanı Özer: Uzaktan eğitim ne kadar kaliteli olsa da yüz yüze eğitimin yerini alamaz
11:43Eski Japon Prenses'in eşinin ismi New York barosu sınavını geçenler listesinde yer almadı
11:41İmitasyon bileziği satmaya çalıştı, kuyumcu fark edince dükkandan kaçtı
11:28Ünlü aktör Kal Penn eşcinsel olduğunu açıkladı
11:26Rusya: Hindistan ve Çin'e S-500 sevkiyatı yapabiliriz
11:05Ekimde en çok, mektup gönderim ücreti arttı
11:05Mısır'a 3200 yıl önce hükmeden 2. Ramses'in baş hazinedarının mezarı bulundu
11:04İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Kovid-19'a yakalandı
10:49Bahçeli: MHP nerede diye soranlara diyorum ki, görmesini bilenler için her taraftayız
10:42Bilişsel davranışçı terapinin öncüsü Dr. Aaron Beck hayatını kaybetti
10:34Cep telefonu kaçakçılarına 'sinyal' operasyonu: 341 adreste 88 gözaltı kararı
10:34Müderrisoğlu: Ankara ile Washington arasında artık, 'Memnuniyet' değil, 'Mecburiyet' ilişkisi var