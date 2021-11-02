https://tr.sputniknews.com/20211102/milli-egitim-bakani-ozer-uzaktan-egitim-ne-kadar-kaliteli-olsa-da-yuz-yuze-egitimin-yerini-alamaz-1050399532.html

Milli Eğitim Bakanı Özer: Uzaktan eğitim ne kadar kaliteli olsa da yüz yüze eğitimin yerini alamaz

Milli Eğitim Bakanı Özer: Uzaktan eğitim ne kadar kaliteli olsa da yüz yüze eğitimin yerini alamaz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer uzaktan eğitim ile ilgili yaptığı açıklamada; "Uzaktan eğitim ne kadar kaliteli olursa olsun yüz yüze eğitimin yerine ikame... 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T11:47+0300

2021-11-02T11:47+0300

2021-11-02T11:54+0300

mahmut özer

türkiye

koronavirüs

yüz yüze eğitim

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Bakan Özer, 2022 yılı eğitim bütçesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özer, "Eğitim bütçemiz, 274 milyar 384 milyon 474 bin TL olarak belirlenmiştir. Bu rakam 2022 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15,7’sini oluşturmaktadır" dedi. Özer, uzaktan eğitim tartışmalarına ilişkin ise "Uzaktan eğitim ne kadar kaliteli olursa olsun yüz yüze eğitimin yerine ikame edilebilecek bir eğitim yaklaşımı olamaz" ifadelerini kullandı.Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun da onayladığı kurallara harfiyen uyarak yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisinde olduklarını belirten Özer, "289 okulumuzda ikili eğitime geçildi. İstisnai durumlarda gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz ancak kural olarak eğitimi kesintisiz bir şekilde sürdürme kararlıyız" dedi.

türkiye

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mahmut özer, koronavirüs, yüz yüze eğitim