https://tr.sputniknews.com/20211102/misir-2022de-iklim-degisikligi-konferansina-ev-sahipligi-yapmak-istedigini-acikladi-1050393556.html
Mısır, 2022'de İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği yapmak istediğini açıkladı
Mısır, 2022'de İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği yapmak istediğini açıkladı
Mısır, gelecek yıl düzenlenecek İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği yapmayı talep etti. 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T04:00+0300
2021-11-02T04:00+0300
2021-11-02T04:01+0300
dünya
mısır
iklim değişikliği
abdülfettah el sisi
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İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) konuşan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi, ülkesinin Konferansın başkanı olan Britanya'yı desteklediğini Afrika kıtası adına gelecek konferansa ev sahipliği yapmak istediğini söyledi.Sisi, konuşmasında "Başkanlığımız süresince kıtamızın halkları ve tüm dünya halklarının çıkarını gerçekleştirmek ve Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmak için uluslararası iklim çalışmalarının güçlendirilmesine çalışacağız" dedi.Afrika'ya özel destek isteyen Sisi, "iklim krizinin sorumlusu olmamasına rağmen Afrika kıtası bu olgunun en olumsuz sonuçlarıyla ekonomik, sosyal, güvenlik ve siyasi etkileriyle karşı karşıyadır." şeklinde konuştu."Gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliği karşısında taahhütlerini yerine getirmeleri, özellikle alacakları finans desteğinin miktarına bağlıdır" diyen Sisi, mevcut finansman ile gelişmekte olan ülkelerin fiili ihtiyaçları arasında boşluktan endişe duyduklarını, gelişmiş ülkelerin iklim finansmanı için yıllık 100 milyar dolar sağlama taahhütlerini yerine getirmeleri gerektiğini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20211102/bm-iklim-zirvesinde-100den-fazla-lider-2030a-kadar-orman-kaybini-durdurmayi-taahhut-etti-1050392430.html
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mısır, iklim değişikliği, abdülfettah el sisi
Mısır, 2022'de İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği yapmak istediğini açıkladı
04:00 02.11.2021 (güncellendi: 04:01 02.11.2021)
Mısır, gelecek yıl düzenlenecek İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği yapmayı talep etti.
İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) konuşan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi, ülkesinin Konferansın başkanı olan Britanya'yı desteklediğini Afrika kıtası adına gelecek konferansa ev sahipliği yapmak istediğini söyledi.
Sisi, konuşmasında "Başkanlığımız süresince kıtamızın halkları ve tüm dünya halklarının çıkarını gerçekleştirmek ve Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmak için uluslararası iklim çalışmalarının güçlendirilmesine çalışacağız" dedi.
Afrika'ya özel destek isteyen Sisi, "iklim krizinin sorumlusu olmamasına rağmen Afrika kıtası bu olgunun en olumsuz sonuçlarıyla ekonomik, sosyal, güvenlik ve siyasi etkileriyle karşı karşıyadır." şeklinde konuştu.
"Gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliği karşısında taahhütlerini yerine getirmeleri, özellikle alacakları finans desteğinin miktarına bağlıdır" diyen Sisi, mevcut finansman ile gelişmekte olan ülkelerin fiili ihtiyaçları arasında boşluktan endişe duyduklarını, gelişmiş ülkelerin iklim finansmanı için yıllık 100 milyar dolar sağlama taahhütlerini yerine getirmeleri gerektiğini kaydetti.