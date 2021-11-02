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Mısır'a 3200 yıl önce hükmeden 2. Ramses'in baş hazinedarının mezarı bulundu
11:05 02.11.2021 (güncellendi: 11:22 02.11.2021)
© Fotoğraf : Facebook/Ministry of Tourism and Antiquities/ وزارة السياحة والآثارMısır'ın kraliyet başkenti Memphis içinde yer alan Sakkara nekropolisinde firavun 2. Ramses'in baş hazinedarı Batah-M-Woya'nın mezarı
© Fotoğraf : Facebook/Ministry of Tourism and Antiquities/ وزارة السياحة والآثار
Antik Mısır'ın 19. Hanedan firavunlarından olup Altın Çağı'na damga vuran 2. Ramses'in baş hazinedarı Batah-M-Woya'nın mezarı ortaya çıkarıldı.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi döneminde özel önem verilen Antik Mısır'dan günümüze ulaşanlara en meşhur firavunun baş hazinedarının mezarı da eklendi.
Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, başkent Kahire'nin güneyinde bulunan Sakkara'daki devasa mezarlıkta yürütülen arkeolojik kazılarda 2. Ramses'in baş hazinedarı Batah-M-Woya'nın mezarına ulaşıldığını duyurdu. Açıklamada kazılar sırasında Hor Mohib adlı komutan dahil dönemin bir dizi ileri geleninin mezarlarının da ortaya çıkarıldığı belirtildi.
Archaeologists in Egypt have uncovered the tomb of Batah-M-Woya, who was chief treasurer in the time of King Ramses II. https://t.co/tYJLNXgmZG— CNN Philippines (@cnnphilippines) November 1, 2021
Dönemin Hitit-Mısır rekabeti
Mısır'ın MÖ 1279-1213 dönemindeki firavunu ve en uzun süreli ikinci hükümdarı olan 'Büyük' lakaplı 2. Ramses, genişleme politikası güdüp Hititlerle Kadeş Savaşı'na girmesi, savaşın kesin galibi olmasa da Mısır'a kendini muzaffer olarak sunması, sonunda Hititlerle Kadeş Anlaşması'nı yapıp barış dönemine girerek içerde geniş çaplı imara yönelmesi ve geride görkemli anıtlar bırakmasıyla da tarihte yerini aldı.
I find archaeology so fascinating.— 𝕋𝕒𝕞𝕞𝕪 #GetVaccinated 🇨🇦 (@adishsoup) November 2, 2021
"Archaeologists in Egypt have uncovered the tomb of Batah-M-Woya, who was chief treasurer in the time of King Ramses II." https://t.co/cdWxQ2qPzk via @CTVNews
Mısır'ın kraliyet başkenti Memphis içinde yer alan Sakkara nekropolisinde ayakta kalan en eski piramit (Zoser Piramidi) de bulunuyor.
Arkeolojik kazılarla tanıtıma hız verildi
2011 Arap isyanlarından beri sekteye uğrayan ve Kovid-19 pandemisi nedeniyle duran turizm sektörünü canlandırmak amacıyla arkeolojik tanıtma seferberliğine giren Mısır, geçen yılı sonu ve bu yılın başlarında Sakkara'da en az 2500 yıl öncesine ait yüzlerce ahşap tabutun saklandığı gizli tüneller keşfettiğini duyurmuştu.