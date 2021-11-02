https://tr.sputniknews.com/20211102/moldova-gazproma-olan-borcunun-bir-kismini-odedi-1050414003.html
Moldova, Gazprom'a olan borcunun bir kısmını ödedi
Moldova, Gazprom'a olan borcunun bir kısmını ödedi
Moldovagaz Sözcüsü Aleksandr Barbov, Kişinev’in Rus enerji devi Gazprom’a sonbaharın başlarında tedarik edilen gaz borcunu ödediğini ifade etti. 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T17:18+0300
2021-11-02T17:18+0300
2021-11-02T17:19+0300
ekonomi
rusya
gazprom
moldova
doğalgaz
anlaşma
maya sandu
borç
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Moldovagaz Sözcüsü Aleksandr Barbov, "Moldova tarafı, eylül ayında alınan gaz için Gazprom'a olan borcunu ödedi" açıklamasında bulundu.Moldova Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Andrey Spinu ise, Kişinev’in Gazprom'a olan borcunu artırmak istemediğini, bu nedenle borcun tamamını ödemeyi planladığını belirterek, ekim ayında bin metreküp başına 790 dolardan alınan gaz borcunun da tamamının kapatılacağını kaydetti.1 Mayıs 2022'ye kadar Moldova hükümeti tarafından seçilecek yabancı bir şirket borcun bağımsız denetimini yapacak ve Gazprom ile geri ödeme anlaşması imzalanacak.Gazprom'un açıklamasına göre, Moldovagaz’ın borcu, gecikme cezaları dahil 709 milyon dolar.Gazprom ile Moldovagaz, geçtiğimiz günlerde, yeni 5 yıllık doğalgaz anlaşması ile mevcut sorunların çözümüne ilişkin bir protokol imzalamıştı.Moldova Devlet Başkanı Maya Sandu, Gazprom ile imzalanan yeni anlaşmadan memnun olduklarını açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211023/ukraynali-milletvekili-moldova-dogalgaz-tedariki-icin-kieve-basvurdu-1050114502.html
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rusya, gazprom, moldova, doğalgaz, anlaşma, maya sandu, borç
Moldova, Gazprom'a olan borcunun bir kısmını ödedi
17:18 02.11.2021 (güncellendi: 17:19 02.11.2021)
Moldovagaz Sözcüsü Aleksandr Barbov, Kişinev’in Rus enerji devi Gazprom’a sonbaharın başlarında tedarik edilen gaz borcunu ödediğini ifade etti.
Moldovagaz
Sözcüsü Aleksandr Barbov, "Moldova tarafı, eylül ayında alınan gaz için Gazprom'a olan borcunu ödedi"
açıklamasında bulundu.
Moldova Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Andrey Spinu ise, Kişinev’in Gazprom'a olan borcunu artırmak istemediğini, bu nedenle borcun tamamını ödemeyi planladığını belirterek, ekim ayında bin metreküp başına 790 dolardan alınan gaz borcunun da tamamının kapatılacağını kaydetti.
1 Mayıs 2022'ye kadar Moldova hükümeti tarafından seçilecek yabancı bir şirket borcun bağımsız denetimini yapacak ve Gazprom ile geri ödeme anlaşması imzalanacak.
Gazprom'un açıklamasına göre, Moldovagaz’ın borcu, gecikme cezaları dahil 709 milyon dolar.
Gazprom ile Moldovagaz, geçtiğimiz günlerde, yeni 5 yıllık doğalgaz anlaşması ile mevcut sorunların çözümüne ilişkin bir protokol imzalamıştı.
Moldova Devlet Başkanı Maya Sandu, Gazprom ile imzalanan yeni anlaşmadan memnun olduklarını açıklamıştı.