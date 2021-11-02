Muğla Ortaca Ziraat Odası Başkanı: Seneye çiftçi üretim yapmaz, gıda sıkıntısı yaşanacak

Ticaret ve Tarım bakanımız, 'çiftçinin sorunu yoktur' diye demeçler veriyor. 'Çiftçinin derdi var mı soran yok. Tarım ve Bakanı ve Ticaret Bakanı diğer ülkelere gidip tarımla ilgili önümüzü açacak bir girişimde hiç bulunmadılar. 16 senedir Ziraat Odası Başkanlığı yapıyorum böyle bir çaba hiç görmedim. Tarımsal sulamadan yüzde 2 TRT payı kaldıracaklarmış. Çiftçi bitmiş tükenmiş. Keşke ürünlerimizi satabilsek de TRT payını vermeye devam etsek. Hükümet ya doların ateşini söndürecek ya da girdi maliyetlerimizi düşürecek. En azından gübre, ilaç ve mazottan KDV almayacak.