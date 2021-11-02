AKŞAM POSTASI
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Muğla Ortaca Ziraat Odası Başkanı: Seneye çiftçi üretim yapmaz, gıda sıkıntısı yaşanacak
23:14 02.11.2021 (güncellendi: 23:18 02.11.2021)
Muğlalı Ziraat Odası Başkanı: Bu maliyetlerle seneye çiftçi üretim yapmaz, gıda sıkıntısı yaşanacak
Muğla Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında yaptığı açıklamalarda "1,5 liraya mal ettiğimiz ürünleri 80 kuruşa bile satamıyoruz. Bu şartlarda çiftçi seneye ekim yapmaz, büyük şehre göçer, gıda sıkıntısı olur” dedi.
Artan maliyetler ve pandemi koşulları nedeniyle ürünleri tarla ve ağaçta kalan çiftçilerden biri olan Muğla Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programına konuk oldu.
Çöllü, “16 senedir Ziraat Odası Başkanlığı yapıyorum. Çiftçi artık bitti tükendi. 1, 5 liraya mal ettiğimiz ürünleri 80 kuruşa bile satamıyoruz. Bu şartlarda çiftçi seneye ekim yapmaz, büyük şehre göçer, gıda sıkıntısı olur” ifadelerini kullandı.
Salim Çöllü’nün yaptığı açıklamalardan satırbaşları şöyle:
"İki yıldır sadece limonda değil bütün tarım ürünlerinde sıkıntı devam ediyor. Son 3-4 ay içerisinde yapılan zamlar maliyetleri yükseltti ve limondaki kilo maliyeti 1,5 TL’yi geçti. Ama biz 80 kuruştan limonu satamıyoruz. Limonlar ağaç dallarında kaldı.
Ticaret ve Tarım bakanımız, 'çiftçinin sorunu yoktur' diye demeçler veriyor. 'Çiftçinin derdi var mı soran yok. Tarım ve Bakanı ve Ticaret Bakanı diğer ülkelere gidip tarımla ilgili önümüzü açacak bir girişimde hiç bulunmadılar. 16 senedir Ziraat Odası Başkanlığı yapıyorum böyle bir çaba hiç görmedim. Tarımsal sulamadan yüzde 2 TRT payı kaldıracaklarmış. Çiftçi bitmiş tükenmiş. Keşke ürünlerimizi satabilsek de TRT payını vermeye devam etsek. Hükümet ya doların ateşini söndürecek ya da girdi maliyetlerimizi düşürecek. En azından gübre, ilaç ve mazottan KDV almayacak.
'Çiftçilik yapamayanlar göç edecek'
Girdi maliyetleri aldı başını gitti. Önümüzdeki yıl çiftçi ürünü nasıl yetiştirecek? Çiftçiler arasında, ‘’ben artık ekmeyeceğim, para kazanamıyorum’’ diyenler var. Kilosunu 180 TL'ye aldığımız gübre şu anda 500 TL. Çiftçilik yapamayanlar büyük şehirlere göç edecek. Burada üretim olmayınca büyük şehirde de açlık başlayacak; her şeyi dışarıdan ithal edemezsiniz. Bu sorunlar çözülmezse ileriki zamanlarda büyük kıtlıklar büyük sorunlar olabilir."