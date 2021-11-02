https://tr.sputniknews.com/20211102/nato-genel-sekreteri-hem-yesil-hem-kuvvetli-askeri-guclere-ihtiyacimiz-var-1050418814.html
NATO Genel Sekreteri: Hem 'yeşil' hem kuvvetli askeri güçlere ihtiyacımız var
NATO Genel Sekreteri: Hem 'yeşil' hem kuvvetli askeri güçlere ihtiyacımız var
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, güvenliğin iklim değişikliğiyle mücadeleye olumlu katkı yapacak teknolojilerle sağlanması gerektiğine işaret ederek... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T20:07+0300
2021-11-02T20:07+0300
2021-11-02T20:07+0300
dünya
nato
bm
jens stoltenberg
iklim değişikliği
açıklama
iklim
iklim kriziyle mücadele
paris iklim anlaşması
cop 26
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Stoltenberg, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nın (COP26) ikinci gününde bir panelde konuşma yaptı.NATO'nun ilk defa bir iklim zirvesine katıldığını belirten Soltenberg, bunun NATO'nun iklim değişikliğiyle mücadeleyi önemli bir görev alanı haline getirdiğini gösterdiğini söyledi.Soltenberg, NATO'nun bu anlamda yapabileceği üç şey olduğunu, ilkinin iklim değişikliğinin güvenlik alanını yakından etkilediği yönünde farkındalık oluşturmak olduğunu aktardı."NATO'nun yapabileceği ikinci şey emisyonları azaltan teknolojiler kullandığımızı garanti etmek. 'Yeşil askeri güçler' ile 'kuvvetli askeri güçler' arasında bir tercih yapmamız gerekmiyor elbette. Hem 'yeşil' hem kuvvetli askeri güçlere ihtiyacımız var" diyen Stoltenberg, gelecekte en etkili uçakların, gemilerin ve en iyi askeri araçların fosil yakıtlar kullanmayanlar olacağını vurguladı.Soltenberg, son olarak da NATO'nun askeri güçlerinin iklim değişikliğinin sahadaki etkilerine adapte olması, olağanüstü hava şartlarında, 50 derecenin üstündeki sıcaklıklarda operasyon yapabilme kabiliyeti kazanılması gerektiğini kaydetti.
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nato, bm, jens stoltenberg, iklim değişikliği, açıklama, iklim, iklim kriziyle mücadele, paris iklim anlaşması, cop 26
NATO Genel Sekreteri: Hem 'yeşil' hem kuvvetli askeri güçlere ihtiyacımız var
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, güvenliğin iklim değişikliğiyle mücadeleye olumlu katkı yapacak teknolojilerle sağlanması gerektiğine işaret ederek, askeri güçlerin kuvvetli oldukları kadar "yeşil" de olmaları tavsiyesinde bulundu.
Stoltenberg, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nın (COP26) ikinci gününde bir panelde konuşma yaptı.
NATO'nun ilk defa bir iklim zirvesine katıldığını belirten Soltenberg, bunun NATO'nun iklim değişikliğiyle mücadeleyi önemli bir görev alanı haline getirdiğini gösterdiğini söyledi.
Soltenberg, NATO'nun bu anlamda yapabileceği üç şey olduğunu, ilkinin iklim değişikliğinin güvenlik alanını yakından etkilediği yönünde farkındalık oluşturmak olduğunu aktardı.
"NATO'nun yapabileceği ikinci şey emisyonları azaltan teknolojiler kullandığımızı garanti etmek. 'Yeşil askeri güçler' ile 'kuvvetli askeri güçler' arasında bir tercih yapmamız gerekmiyor elbette. Hem 'yeşil' hem kuvvetli askeri güçlere ihtiyacımız var" diyen Stoltenberg, gelecekte en etkili uçakların, gemilerin ve en iyi askeri araçların fosil yakıtlar kullanmayanlar olacağını vurguladı.
Soltenberg, son olarak da NATO'nun askeri güçlerinin iklim değişikliğinin sahadaki etkilerine adapte olması, olağanüstü hava şartlarında, 50 derecenin üstündeki sıcaklıklarda operasyon yapabilme kabiliyeti kazanılması gerektiğini kaydetti.