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New York'ta aşı yaptırmayan 9 bin belediye çalışanı ücretsiz izne çıkartıldı
New York'ta aşı yaptırmayan 9 bin belediye çalışanı ücretsiz izne çıkartıldı
ABD'nin New York kentinde Kovid-19 aşısı yaptırma zorunluluğunun uygulamaya girmesine rağmen halen aşı yaptırmayan 9 bin belediye çalışanının ücretsiz izne... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T03:41+0300
2021-11-02T03:41+0300
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New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, düzenlediği basın toplantısında, 29 Ekim'de devreye giren aşı zorunluluğuna uymayan yaklaşık 9 bin belediye çalışanının, ücretsiz izne çıkartıldığını duyurdu.Blasio, polis ve itfaiye teşkilatlarını da içeren 400 binden fazla belediye çalışanının yüzde 91'inin aşı olduğunu, yaklaşık 9 bin kişinin izne çıkartıldığını, 12 bin çalışanın ise dini veya tıbbi gerekçelerle istisna talep ettiğini bildirdi.Bill de Blasio, istisna taleplerine, gelecek günlerde yanıt verileceğini söyledi.Düzenlemeye göre, belediye çalışanlarının 29 Ekim'e kadar en az bir doz aşı olması gerekiyordu.
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abd, new york, koronavirüs, koronavirüs aşısı

New York'ta aşı yaptırmayan 9 bin belediye çalışanı ücretsiz izne çıkartıldı

03:41 02.11.2021
© REUTERS / Lucas JacksonNew York'ta koronavirüs
New York'ta koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© REUTERS / Lucas Jackson
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ABD'nin New York kentinde Kovid-19 aşısı yaptırma zorunluluğunun uygulamaya girmesine rağmen halen aşı yaptırmayan 9 bin belediye çalışanının ücretsiz izne çıkartıldığı açıklandı.
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, düzenlediği basın toplantısında, 29 Ekim'de devreye giren aşı zorunluluğuna uymayan yaklaşık 9 bin belediye çalışanının, ücretsiz izne çıkartıldığını duyurdu.
Blasio, polis ve itfaiye teşkilatlarını da içeren 400 binden fazla belediye çalışanının yüzde 91'inin aşı olduğunu, yaklaşık 9 bin kişinin izne çıkartıldığını, 12 bin çalışanın ise dini veya tıbbi gerekçelerle istisna talep ettiğini bildirdi.
Bill de Blasio, istisna taleplerine, gelecek günlerde yanıt verileceğini söyledi.
Düzenlemeye göre, belediye çalışanlarının 29 Ekim'e kadar en az bir doz aşı olması gerekiyordu.
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