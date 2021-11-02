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Öldürdüğü Pınar'ın annesinden şikayetçi oldu
Öldürdüğü Pınar'ın annesinden şikayetçi oldu
Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'nın, genç kızın annesi Şefika Gültekin hakkında şikayette bulunduğu ortaya çıktı. 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T12:52+0300
2021-11-02T12:52+0300
türkiye
kadın cinayeti
pınar gültekin
cemal metin avcı
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Geçen Temmuz ayında Pınar Gültekin'i öldürdüğünü itiraf eden Cemal Metin Avcı'nın, genç kızın annesi Şefika Gültekin'den duruşmada kendisini tehdit edip, hakarette bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi olduğu öğrenildi. 26 Nisan'da görülen davada, Şefika Gültekin'in, kızının yakılarak öldürüldüğünü öğrenmesinden sonra Avcı'ya, 'Seni öldüreceğim köpek' dediği, bu sözleri üzerine mahkemenin savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ve Cemal Metin Avcı'nın da Şefika Gültekin'den şikayetçi olduğu bildirildi. Şikayet üzerine Gültekin hakkında tehdit ve hakaret suçlarından soruşturma başlatıldığı, Gültekin'in ifade vereceği belirtildi.'27 yaşında gencecik kızımızı diri diri yakan birine gül mü verelim?'Pınar Gültekin´in babası Sıddık Gültekin, "Dünya bir kez daha başımıza yıkıldı" dedi. Gültekin, "Bir anne haklı olarak duruşmada feryat etti. Ancak bizi mahkemeye vermişler. Acılı bir annenin feryadını bir savcı mahkemeye veriyorsa canları sağ olsun. Konuşacak kelime bulamıyorum. 27 yaşında gencecik kızımızı diri diri yakan birine gül mü verelim? Yargılama sürecinden beri mahkemeye hiç saygısızlık yapmadık. Bu yüzden eşime veya bizlere ceza vereceklerse gider cezamızı çekeriz" diye konuştu.Cemal Metin Avcı'nın yargılandığı davanın 7. celsesi dün gerçekleşmişti. Mahkeme, Gültekin'in telefonunun şifresi için bir kez daha ABD’ye müzekkere yazılmasına, Cemal Metin Avcı’nın tutukluluk halinin devamına, diğer sanıkların tutuklanma talebinin reddine karar vermişti. Duruşmayı 20 Aralık’a erteledi.Tutuklanan Avcı’ya ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’den ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz yargılanan kardeşi Mertcan’a ‘delil karartma’dan beş yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211101/pinar-gultekin-cinayeti-davasinda-7-durusma-tutuksuz-saniklarin-da-durusmaya-katilmasi-bekleniyor-1050371201.html
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kadın cinayeti, pınar gültekin, cemal metin avcı

Öldürdüğü Pınar'ın annesinden şikayetçi oldu

12:52 02.11.2021
© İHA / BEKİR TOSUNPınar Gültekin cinayetinden tutuklu sanık Cemal Metin Avcı
Pınar Gültekin cinayetinden tutuklu sanık Cemal Metin Avcı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© İHA / BEKİR TOSUN
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Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'nın, genç kızın annesi Şefika Gültekin hakkında şikayette bulunduğu ortaya çıktı.
Geçen Temmuz ayında Pınar Gültekin'i öldürdüğünü itiraf eden Cemal Metin Avcı'nın, genç kızın annesi Şefika Gültekin'den duruşmada kendisini tehdit edip, hakarette bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi olduğu öğrenildi.
26 Nisan'da görülen davada, Şefika Gültekin'in, kızının yakılarak öldürüldüğünü öğrenmesinden sonra Avcı'ya, 'Seni öldüreceğim köpek' dediği, bu sözleri üzerine mahkemenin savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ve Cemal Metin Avcı'nın da Şefika Gültekin'den şikayetçi olduğu bildirildi. Şikayet üzerine Gültekin hakkında tehdit ve hakaret suçlarından soruşturma başlatıldığı, Gültekin'in ifade vereceği belirtildi.

'27 yaşında gencecik kızımızı diri diri yakan birine gül mü verelim?'

Pınar Gültekin´in babası Sıddık Gültekin, "Dünya bir kez daha başımıza yıkıldı" dedi.
Gültekin, "Bir anne haklı olarak duruşmada feryat etti. Ancak bizi mahkemeye vermişler. Acılı bir annenin feryadını bir savcı mahkemeye veriyorsa canları sağ olsun. Konuşacak kelime bulamıyorum. 27 yaşında gencecik kızımızı diri diri yakan birine gül mü verelim? Yargılama sürecinden beri mahkemeye hiç saygısızlık yapmadık. Bu yüzden eşime veya bizlere ceza vereceklerse gider cezamızı çekeriz" diye konuştu.
Cemal Metin Avcı'nın yargılandığı davanın 7. celsesi dün gerçekleşmişti. Mahkeme, Gültekin'in telefonunun şifresi için bir kez daha ABD’ye müzekkere yazılmasına, Cemal Metin Avcı’nın tutukluluk halinin devamına, diğer sanıkların tutuklanma talebinin reddine karar vermişti.
Duruşmayı 20 Aralık’a erteledi.
Tutuklanan Avcı’ya ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’den ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz yargılanan kardeşi Mertcan’a ‘delil karartma’dan beş yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
Pınar Gültekin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
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