Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BioNTech'te 3. doz kararı yarın
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211102/osman-kavala-ab-turkiye-ile-diyalogu-surdurmeli-1050412366.html
Osman Kavala: AB, Türkiye ile diyaloğu sürdürmeli
Osman Kavala: AB, Türkiye ile diyaloğu sürdürmeli
İş insanı Osman Kavala tutukluluğunun dördüncü yılını doldurması vesilesiyle yaptığı açıklamada, "Teselli bulabileceğim şey, yaşadıklarımın yargıdaki... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T16:37+0300
2021-11-02T16:47+0300
türkiye
ab
gezi parkı
akp
gezi parkı eylemleri
tutuklu
müebbet
osman kavala
hapis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103084/64/1030846444_0:27:1025:603_1920x0_80_0_0_831961c8d176e4512745edfadd514373.jpg
İş insanı Osman Kavala, tutukluluğunda 4 yılın dolması vesilesiyle yazılı bir mesaj yayınladı. DW Türkçe'nin aktardığına göre, 'Osman Kavala'ya Özgürlük' inisiyatifinin açıkladığı mesajda Kavala, Silivri Cezaevi'nde dördüncü yılını tamamladığını ifade ederek şu görüşlere yer verdi:"Bu süre içinde sadece cezaevinde olduğum için kendi hayatımı yaşama imkanımı kaybetmekle kalmadım, hedef gösterildim ve kamuoyunda hakkımda 'karanlık' ve 'kötü' bir insan izlenimi yaratılmaya çalışıldığı için, kendi gerçekliğim de tahrif edildi. Hayatımın dört yılını kaybettikten ve bir 'memleket sorunu' haline geldikten sonra, teselli bulabileceğim şey, yaşadıklarımın yargıdaki sorunlarla yüzleşilmesine katkıda bulunması ve benden sonra yargı karşısına çıkacak olanların daha adil bir muamele görmeleri ihtimalidir."Kavala, Türkiye-AB ilişkilerinin gidişatı konusunda da, "AB, Türkiye ile diyaloğu sürdürmeli, bunu yaparken insan hakları ve hukuk üstünlüğünü gündeme getirmeli. Bu hemen yaptırımlara başvurmaktan daha iyi" ifadelerini kullandı.10 büyükelçiden Osman Kavala açıklamasıİş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması için 10 ülkenin büyükelçileri Ekim ortasında yaptırım uyarısında bulunan ortak bir bildiri yayımlamış ve Kavala'nın dava sürecinin farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davalar yaratılması yoluyla sürekli geciktirildiğine işaret etmişti. Bildiride bu durumun 'Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelediği' ifade edilmişti.Büyükelçilerin bildirisine hem Türk Dışişleri Bakanlığı, hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin 'istenmeyen kişi' ilan edileceğini açıklarken, Dışişleri Bakanlığı, büyükelçileri davayı siyasallaştırmakla suçlamış, elçilerin 'diplomatik teamüllere aykırı bir şekilde' ortak bir açıklama yayımladığını belirtmişti.Büyükelçiler gelen tepkilerin ardından 25 Ekim'de sosyal medya üzerinden Kavala bildirisiyle Türkiye'nin iç işlerine karışmadıklarını belirten bir açıklama yapmış, bu açıklama Ankara'da olumlu karşılanmış ve tansiyon düşmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20211101/hollanda-basbakani-rutte-buyukelcimiz-geri-adim-atmadi-ayni-uyarilari-gelecekte-de-yapacagiz-1050372596.html
https://tr.sputniknews.com/20211029/10-buyukelci-bestepedeki-29-ekim-torenine-davet-edilmedi-iddiasi-1050298331.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103084/64/1030846444_40:0:845:604_1920x0_80_0_0_2ddab7d4383a2b3f1ccdbeb67027e591.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ab, gezi parkı, akp, gezi parkı eylemleri, tutuklu, müebbet, osman kavala, hapis

Osman Kavala: AB, Türkiye ile diyaloğu sürdürmeli

16:37 02.11.2021 (güncellendi: 16:47 02.11.2021)
© AA / ArşivOsman Kavala
Osman Kavala - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© AA / Arşiv
Abone ol
İş insanı Osman Kavala tutukluluğunun dördüncü yılını doldurması vesilesiyle yaptığı açıklamada, "Teselli bulabileceğim şey, yaşadıklarımın yargıdaki sorunlarla yüzleşilmesine katkıda bulunması" dedi. Kavala, mesajında ayrıca "AB, Türkiye ile diyaloğu sürdürmeli" ifadesini de kullandı.
İş insanı Osman Kavala, tutukluluğunda 4 yılın dolması vesilesiyle yazılı bir mesaj yayınladı.
DW Türkçe'nin aktardığına göre, 'Osman Kavala'ya Özgürlük' inisiyatifinin açıkladığı mesajda Kavala, Silivri Cezaevi'nde dördüncü yılını tamamladığını ifade ederek şu görüşlere yer verdi:
"Bu süre içinde sadece cezaevinde olduğum için kendi hayatımı yaşama imkanımı kaybetmekle kalmadım, hedef gösterildim ve kamuoyunda hakkımda 'karanlık' ve 'kötü' bir insan izlenimi yaratılmaya çalışıldığı için, kendi gerçekliğim de tahrif edildi. Hayatımın dört yılını kaybettikten ve bir 'memleket sorunu' haline geldikten sonra, teselli bulabileceğim şey, yaşadıklarımın yargıdaki sorunlarla yüzleşilmesine katkıda bulunması ve benden sonra yargı karşısına çıkacak olanların daha adil bir muamele görmeleri ihtimalidir."
Kavala, Türkiye-AB ilişkilerinin gidişatı konusunda da, "AB, Türkiye ile diyaloğu sürdürmeli, bunu yaparken insan hakları ve hukuk üstünlüğünü gündeme getirmeli. Bu hemen yaptırımlara başvurmaktan daha iyi" ifadelerini kullandı.
Mark Rutte - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
DÜNYA
Hollanda Başbakanı Rutte: Büyükelçimiz geri adım atmadı, aynı uyarıları gelecekte de yapacağız
Dün, 14:47

10 büyükelçiden Osman Kavala açıklaması

İş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması için 10 ülkenin büyükelçileri Ekim ortasında yaptırım uyarısında bulunan ortak bir bildiri yayımlamış ve Kavala'nın dava sürecinin farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davalar yaratılması yoluyla sürekli geciktirildiğine işaret etmişti. Bildiride bu durumun 'Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelediği' ifade edilmişti.
Büyükelçilerin bildirisine hem Türk Dışişleri Bakanlığı, hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin 'istenmeyen kişi' ilan edileceğini açıklarken, Dışişleri Bakanlığı, büyükelçileri davayı siyasallaştırmakla suçlamış, elçilerin 'diplomatik teamüllere aykırı bir şekilde' ortak bir açıklama yayımladığını belirtmişti.
Büyükelçiler gelen tepkilerin ardından 25 Ekim'de sosyal medya üzerinden Kavala bildirisiyle Türkiye'nin iç işlerine karışmadıklarını belirten bir açıklama yapmış, bu açıklama Ankara'da olumlu karşılanmış ve tansiyon düşmüştü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
TÜRKİYE
‘10 büyükelçi, Beştepe’deki 29 Ekim törenine davet edilmedi’ iddiası
29 Ekim, 14:06
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:06Kartal'da yol kenarında yeni doğmuş bebek çanta içinde bulundu
17:04İzlediği filmden etkilendi, 600 bin TL değerinde okul otobüsü yaptırdı
17:03BioNTech'te 3. doz kararı yarın
16:55Apple'ın kurucu ortağı Wozniak: iPhone 12 ve 13 arasındaki farkı anlayamadım
16:51SpaceX'in uzay aracıyla Dünya'ya dönecek astronotlara tuvalet yasağı: İç çamaşırınıza güvenin
16:47Güney Sudan’da An-26 kargo uçağı düştü: 2’si Rus 5 kişi hayatını kaybetti
16:46ABD'de bir şirket, klasik uzay filmlerini izleyecek bir sinemasevere bin dolar ödeyecek
16:40Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Avrupa, İslam'la kavga ederek daha iyi bir gelecek inşa edemez
16:37Osman Kavala: AB, Türkiye ile diyaloğu sürdürmeli
16:32İmamoğlu: Yapamazsınız denmişti, İBB Anne Kart 25 milyon kez kullanıldı
16:27Asker mezarlığını ziyaret eden Papa'dan silah şirketlerine 'Artık durun' çağrısı
16:26Babanın cinsel istismarını öğretmen ortaya çıkardı
16:25Kırım ve Novorossiysk'te gemi üslenme noktalarının füze saldırısından korunması ile ilgili tatbikat
16:12Muhteşem Yüzyıl'ın yapımcısından diziyi aniden bırakan Meryem Uzerli'ye: Saygısızlık ve şımarıklık
16:05Türkiye Basketbol Federasyonu, salonlara yüzde 100 kapasite ile seyirci alınmasına karar verdi
15:58Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu
15:58Zelenskiy ve Biden, Donbass'taki güvenlik durumunu görüştü
15:57Prof. Dr. Doğanay: Kanser hastalarının 4’te 1’i yetersiz beslenmenin sonuçlarından kaybedilmektedir
15:57İzmir'de VIP taksi dönemi: Yüzde 50 daha pahalı olacak
15:53AK Partili Ünal: 5. Yargı Paketi'ni TBMM Başkanlığı'na sunduk