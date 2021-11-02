https://tr.sputniknews.com/20211102/osman-kavala-ab-turkiye-ile-diyalogu-surdurmeli-1050412366.html

Osman Kavala: AB, Türkiye ile diyaloğu sürdürmeli

Osman Kavala: AB, Türkiye ile diyaloğu sürdürmeli

İş insanı Osman Kavala tutukluluğunun dördüncü yılını doldurması vesilesiyle yaptığı açıklamada, "Teselli bulabileceğim şey, yaşadıklarımın yargıdaki... 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T16:37+0300

2021-11-02T16:37+0300

2021-11-02T16:47+0300

türkiye

ab

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müebbet

osman kavala

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İş insanı Osman Kavala, tutukluluğunda 4 yılın dolması vesilesiyle yazılı bir mesaj yayınladı. DW Türkçe'nin aktardığına göre, 'Osman Kavala'ya Özgürlük' inisiyatifinin açıkladığı mesajda Kavala, Silivri Cezaevi'nde dördüncü yılını tamamladığını ifade ederek şu görüşlere yer verdi:"Bu süre içinde sadece cezaevinde olduğum için kendi hayatımı yaşama imkanımı kaybetmekle kalmadım, hedef gösterildim ve kamuoyunda hakkımda 'karanlık' ve 'kötü' bir insan izlenimi yaratılmaya çalışıldığı için, kendi gerçekliğim de tahrif edildi. Hayatımın dört yılını kaybettikten ve bir 'memleket sorunu' haline geldikten sonra, teselli bulabileceğim şey, yaşadıklarımın yargıdaki sorunlarla yüzleşilmesine katkıda bulunması ve benden sonra yargı karşısına çıkacak olanların daha adil bir muamele görmeleri ihtimalidir."Kavala, Türkiye-AB ilişkilerinin gidişatı konusunda da, "AB, Türkiye ile diyaloğu sürdürmeli, bunu yaparken insan hakları ve hukuk üstünlüğünü gündeme getirmeli. Bu hemen yaptırımlara başvurmaktan daha iyi" ifadelerini kullandı.10 büyükelçiden Osman Kavala açıklamasıİş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması için 10 ülkenin büyükelçileri Ekim ortasında yaptırım uyarısında bulunan ortak bir bildiri yayımlamış ve Kavala'nın dava sürecinin farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davalar yaratılması yoluyla sürekli geciktirildiğine işaret etmişti. Bildiride bu durumun 'Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelediği' ifade edilmişti.Büyükelçilerin bildirisine hem Türk Dışişleri Bakanlığı, hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin 'istenmeyen kişi' ilan edileceğini açıklarken, Dışişleri Bakanlığı, büyükelçileri davayı siyasallaştırmakla suçlamış, elçilerin 'diplomatik teamüllere aykırı bir şekilde' ortak bir açıklama yayımladığını belirtmişti.Büyükelçiler gelen tepkilerin ardından 25 Ekim'de sosyal medya üzerinden Kavala bildirisiyle Türkiye'nin iç işlerine karışmadıklarını belirten bir açıklama yapmış, bu açıklama Ankara'da olumlu karşılanmış ve tansiyon düşmüştü.

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