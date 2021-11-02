https://tr.sputniknews.com/20211102/otomobil-kaldirimda-yuruyen-4-kisilik-ailenin-arasina-daldi-1050403337.html

Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı

Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik aileye çarptı. Hümeyra ve Kerem Ö. çifti ile... 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T13:15+0300

2021-11-02T13:15+0300

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türkiye

kütahya

araba

tavşanlı

otomobil

kaza

aile

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Kütahya Tavşanlı'da, Durak Mahallesi Uzunçarşı Caddesi'nde meydana gelen kazada, Hatice S.'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırıma çıkıp Hümeyra ve Kerem Ö. çifti ile çocukları Erdem ve Elif'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalelerinin ardından yaralılar Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi alındı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Hatice S. ifadesi için polis merkezine götürüldü.Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin kaldırıma çıkıp aileye çarparak iş yerinin duvarına sıkıştırdığı görüldü.

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kütahya, araba, tavşanlı, otomobil, kaza, aile