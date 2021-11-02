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Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı
Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik aileye çarptı. Hümeyra ve Kerem Ö. çifti ile... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T13:15+0300
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türkiye
kütahya
araba
tavşanlı
otomobil
kaza
aile
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Kütahya Tavşanlı'da, Durak Mahallesi Uzunçarşı Caddesi'nde meydana gelen kazada, Hatice S.'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırıma çıkıp Hümeyra ve Kerem Ö. çifti ile çocukları Erdem ve Elif'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalelerinin ardından yaralılar Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi alındı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Hatice S. ifadesi için polis merkezine götürüldü.Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin kaldırıma çıkıp aileye çarparak iş yerinin duvarına sıkıştırdığı görüldü.
https://tr.sputniknews.com/20210211/antalyada-bir-kadin-balkondan-dustu-kaldirimda-yuruyen-kisi-saniye-farkiyla-kurtuldu-1043792451.html
türkiye
kütahya
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kütahya, araba, tavşanlı, otomobil, kaza, aile

Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı

13:15 02.11.2021 (güncellendi: 13:33 02.11.2021)
© DHAOtomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı
Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© DHA
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik aileye çarptı. Hümeyra ve Kerem Ö. çifti ile çocukları hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kütahya Tavşanlı'da, Durak Mahallesi Uzunçarşı Caddesi'nde meydana gelen kazada, Hatice S.'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırıma çıkıp Hümeyra ve Kerem Ö. çifti ile çocukları Erdem ve Elif'e çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalelerinin ardından yaralılar Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi alındı.
Kazanın ardından otomobil sürücüsü Hatice S. ifadesi için polis merkezine götürüldü.
Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin kaldırıma çıkıp aileye çarparak iş yerinin duvarına sıkıştırdığı görüldü.
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