Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211102/otomobil-ve-hafif-ticari-arac-pazari-ocak-ekim-doneminde-yuzde-45-buyudu-1050416874.html
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ocak-ekim döneminde yüzde 4.5 büyüdü
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ocak-ekim döneminde yüzde 4.5 büyüdü
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.5 büyüyerek 614 bin 891 seviyesinde... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T18:49+0300
2021-11-02T18:49+0300
ekonomi
benzin
otomobil
araç
ekonomi
para
pazar
artış
değer
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/05/1043958959_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_36e86dc26d1de6d686a70729e0efc42f.jpg
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ocak-ekim dönemi ve ekim ayına ilişkin Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu'nu yayımladı.Rapora göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ilk on aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.5 büyüyerek 614 bin 891 seviyesinde kaydedildi.Otomobil satışları ise 2021 Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.2 artarak 475 bin 312 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 13.2 artışla 139 bin 579'a ulaştıEkimde satışlar azaldıOtomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ekim ayında ise 2020 yılı ekim ayına kıyasla yüzde 40.1 azalarak 56 bin 746 oldu.2021 yılı ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,9 azalarak 40 bin 512 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 11.7 azalışla 16 bin 234 seviyesinde belirlendi.Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 13,8 ve otomobil pazarı, 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 19.6 daralırken, hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 5.2 büyüdü.Segment ve gövde bazında satışlarBu yılın ocak-ekim döneminde otomobil pazarı segmentlere göre, pazarın yüzde 86,4’ü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 260 bin 926 adetle yüzde 54.9 pay, B segmenti otomobiller de 146 bin 566 adetle yüzde 30.8 pay aldı.Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 36.9 pay ve 188 bin 253 satışla yine sedan otomobiller oldu. Sedan otomobilleri, yüzde 35,2 pay ve 167 bin 397 satışla SUV, yüzde 23.2 pay ve 110 bin 138 satışla da hatchback otomobiller takip ettiPazarda benzinli ağırlığı devam ettiTürkiye otomobil pazarı motor tipinde benzinli otomobillerin ağırlığı devam etti.Ocak-ekim döneminde benzinli otomobil satışları 312 bin 379 adetle satışlarda yüzde 65.7 pay alırken, dizel otomobil satışları 97 bin 110 adetle yüzde 20.4 pay, hibrit otomobil satışları 40 bin 820 adetle yüzde 8.6 pay ve otogazlı otomobil satışları 23 bin 16 adetle yüzde 4.8 pay aldı. Ayrıca bu dönemde 1.987 elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.Ekim sonu itibarıyla otomatik şanzımanlı otomobiller, 357 bin 740 adetle yüzde 75,3 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 117 bin 572 satışla yüzde 24.7 oldu.Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre bakıldığında ise van gövde tipi yüzde 78.8 pay ve 109 bin 998 adetle en çok tercih edilen gövde tipi oldu. Kamyonet gövde tipi yüzde 10.2 pay ve 14 bin 221 adetle ikinci ve pickup ise yüzde 6.4 pay, 8 bin 957 adetle üçüncü sırada konumlandı.
https://tr.sputniknews.com/20211026/navigasyonda-arac-yerine-yaya-yolunu-secti-otomobili-merdivende-asili-kaldi-1050193584.html
https://tr.sputniknews.com/20211101/togg-yerli-otomobilin-montajindan-goruntu-paylasti-1050359831.html
https://tr.sputniknews.com/20211102/otomotiv-pazari-ekimde-yuzde-401-daraldi-1050396466.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/05/1043958959_202:0:850:486_1920x0_80_0_0_90849654a15191ce5ce16fbe0a0801b5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
benzin, otomobil, araç, ekonomi, para, pazar, artış, değer

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ocak-ekim döneminde yüzde 4.5 büyüdü

18:49 02.11.2021
© AAotomobil
otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© AA
Abone ol
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.5 büyüyerek 614 bin 891 seviyesinde kaydedildi.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ocak-ekim dönemi ve ekim ayına ilişkin Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu'nu yayımladı.
Rapora göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ilk on aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.5 büyüyerek 614 bin 891 seviyesinde kaydedildi.
Otomobil satışları ise 2021 Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.2 artarak 475 bin 312 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 13.2 artışla 139 bin 579'a ulaştı

Ekimde satışlar azaldı

Otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ekim ayında ise 2020 yılı ekim ayına kıyasla yüzde 40.1 azalarak 56 bin 746 oldu.
2021 yılı ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,9 azalarak 40 bin 512 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 11.7 azalışla 16 bin 234 seviyesinde belirlendi.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 13,8 ve otomobil pazarı, 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 19.6 daralırken, hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 5.2 büyüdü.
Navigasyonda araç yerine yaya yolunu açınca otomobili merdivende asılı kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
YAŞAM
Navigasyonda araç yerine yaya yolunu seçti, otomobili merdivende asılı kaldı
26 Ekim, 14:54

Segment ve gövde bazında satışlar

Bu yılın ocak-ekim döneminde otomobil pazarı segmentlere göre, pazarın yüzde 86,4’ü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 260 bin 926 adetle yüzde 54.9 pay, B segmenti otomobiller de 146 bin 566 adetle yüzde 30.8 pay aldı.
Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 36.9 pay ve 188 bin 253 satışla yine sedan otomobiller oldu. Sedan otomobilleri, yüzde 35,2 pay ve 167 bin 397 satışla SUV, yüzde 23.2 pay ve 110 bin 138 satışla da hatchback otomobiller takip etti
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
TÜRKİYE
TOGG yerli otomobilin montajından görüntü paylaştı
Dün, 09:58

Pazarda benzinli ağırlığı devam etti

Türkiye otomobil pazarı motor tipinde benzinli otomobillerin ağırlığı devam etti.
Ocak-ekim döneminde benzinli otomobil satışları 312 bin 379 adetle satışlarda yüzde 65.7 pay alırken, dizel otomobil satışları 97 bin 110 adetle yüzde 20.4 pay, hibrit otomobil satışları 40 bin 820 adetle yüzde 8.6 pay ve otogazlı otomobil satışları 23 bin 16 adetle yüzde 4.8 pay aldı. Ayrıca bu dönemde 1.987 elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.
Ekim sonu itibarıyla otomatik şanzımanlı otomobiller, 357 bin 740 adetle yüzde 75,3 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 117 bin 572 satışla yüzde 24.7 oldu.
Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre bakıldığında ise van gövde tipi yüzde 78.8 pay ve 109 bin 998 adetle en çok tercih edilen gövde tipi oldu. Kamyonet gövde tipi yüzde 10.2 pay ve 14 bin 221 adetle ikinci ve pickup ise yüzde 6.4 pay, 8 bin 957 adetle üçüncü sırada konumlandı.
otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
EKONOMİ
Otomotiv pazarı ekimde yüzde 40.1 daraldı
09:56
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:09Erzincan'da sağlık görevlilerini taşıyan ambulans devrildi
20:07NATO Genel Sekreteri: Hem 'yeşil' hem kuvvetli askeri güçlere ihtiyacımız var
19:50Putin’den 'Rusya’nın İHA cephanesini geliştirme' çağrısı
19:42Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü 2 araca çarparak durabildi
19:41Ekrem İmamoğlu: Yeni bin taksi İstanbul’a hayırlı olsun, değişim mücadelemiz devam edecek
19:39BM iklim zirvesinde liderler, az maliyetli temiz enerji planını açıkladı
19:29Bulgar medyası: Bulgaristan’da bir Türk diplomat trafik kazasında yaralandı
19:19AK Partili Turan'dan Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına yanıt: 11 kez seçim kaybetmiş
19:15Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, CIA Direktörü Burns ile görüştü
19:06İngiltere Başbakanı Johnson, İsrail Enerji Bakanı Elharrar'dan özür diledi
19:06Bağımsız Türkiye Partisi, Ayasofya Camii’nde Atatürk'e mevlid okunması için başvuruda bulundu
19:05Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Türkiye'ye büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi
18:59Etiyopya yönetimi ülkede OHAL ilan etti
18:49Putin: COP26 için hazırlanan orman deklarasyonunu destekliyoruz
18:49Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ocak-ekim döneminde yüzde 4.5 büyüdü
18:46Zelenskiy, Rusya'ya yaptırımlarını genişletti
18:42Kristen Stewart, iki yıllık sevgilisi Dylan Meyer ile nişanlandığını duyurdu
18:38İran’dan atla getirilen 61 kilo 763 gram eroin ele geçirildi
18:30UEFA'dan Türk hakemlere görev
18:26Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi, Türkiye'ye getirildi