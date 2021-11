https://tr.sputniknews.com/20211102/otomobil-ve-hafif-ticari-arac-pazari-ocak-ekim-doneminde-yuzde-45-buyudu-1050416874.html

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ocak-ekim döneminde yüzde 4.5 büyüdü

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ocak-ekim döneminde yüzde 4.5 büyüdü

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.5 büyüyerek 614 bin 891 seviyesinde... 02.11.2021

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ocak-ekim dönemi ve ekim ayına ilişkin Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu'nu yayımladı.Rapora göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ilk on aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.5 büyüyerek 614 bin 891 seviyesinde kaydedildi.Otomobil satışları ise 2021 Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.2 artarak 475 bin 312 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 13.2 artışla 139 bin 579'a ulaştıEkimde satışlar azaldıOtomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ekim ayında ise 2020 yılı ekim ayına kıyasla yüzde 40.1 azalarak 56 bin 746 oldu.2021 yılı ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,9 azalarak 40 bin 512 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 11.7 azalışla 16 bin 234 seviyesinde belirlendi.Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 13,8 ve otomobil pazarı, 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 19.6 daralırken, hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 5.2 büyüdü.Segment ve gövde bazında satışlarBu yılın ocak-ekim döneminde otomobil pazarı segmentlere göre, pazarın yüzde 86,4’ü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 260 bin 926 adetle yüzde 54.9 pay, B segmenti otomobiller de 146 bin 566 adetle yüzde 30.8 pay aldı.Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 36.9 pay ve 188 bin 253 satışla yine sedan otomobiller oldu. Sedan otomobilleri, yüzde 35,2 pay ve 167 bin 397 satışla SUV, yüzde 23.2 pay ve 110 bin 138 satışla da hatchback otomobiller takip ettiPazarda benzinli ağırlığı devam ettiTürkiye otomobil pazarı motor tipinde benzinli otomobillerin ağırlığı devam etti.Ocak-ekim döneminde benzinli otomobil satışları 312 bin 379 adetle satışlarda yüzde 65.7 pay alırken, dizel otomobil satışları 97 bin 110 adetle yüzde 20.4 pay, hibrit otomobil satışları 40 bin 820 adetle yüzde 8.6 pay ve otogazlı otomobil satışları 23 bin 16 adetle yüzde 4.8 pay aldı. Ayrıca bu dönemde 1.987 elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.Ekim sonu itibarıyla otomatik şanzımanlı otomobiller, 357 bin 740 adetle yüzde 75,3 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 117 bin 572 satışla yüzde 24.7 oldu.Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre bakıldığında ise van gövde tipi yüzde 78.8 pay ve 109 bin 998 adetle en çok tercih edilen gövde tipi oldu. Kamyonet gövde tipi yüzde 10.2 pay ve 14 bin 221 adetle ikinci ve pickup ise yüzde 6.4 pay, 8 bin 957 adetle üçüncü sırada konumlandı.

