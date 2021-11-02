https://tr.sputniknews.com/20211102/papagan-guvenlik-kamerasiyla-saklambac-oynadi-1050414532.html

Papağan, güvenlik kamerasıyla 'saklambaç' oynadı

Papağan, güvenlik kamerasıyla 'saklambaç' oynadı

Brezilya’da bir papağanın otoyol kenarındaki güvenlik kamerasıyla oyun oynadığı anlar saniye saniye kaydedildi. 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T17:28+0300

2021-11-02T17:28+0300

2021-11-02T18:17+0300

yaşam

video

brezilya

papağan

oyun

kamera

güvenlik kamerası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/09/1042998101_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_9d37f8f2ff54d0196e01bd1e2839b87e.jpg

Brezilya’nın Parana eyaletine bağlı Curitiba kenti yakınlarındaki BR-116 otoyolunda 29 Ekim'de güvenlik kameralarına bir papağan takıldı. Papağan, güvenlik kamerasıyla saklambaç oynarken, papağanın kamerayla oyun oynadığı anlar saniye saniye kaydedildi. Arteris Planalto Sul adlı yol izleme şirketinin sosyal medya hesabında 'özel bir ziyaret' notuyla paylaştığı görüntülerde, otoyol kamerasının tepesine tüneyen turkuaz renkteki papağının başını uzatarak, güvenlik kamerasının sağ üst ve sol üst köşesinde birkaç kez belirip kaybolduğu görülüyor.Şirket, papağanın türünü 'amazona aestiva' olarak açıklarken, oyuncu papağanın görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.

https://tr.sputniknews.com/20210910/papagan-haluktan-islikla-siparis-muhammet-iki-cay-1048793862.html

brezilya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

video, brezilya, papağan, oyun, kamera, güvenlik kamerası