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Papağan, güvenlik kamerasıyla 'saklambaç' oynadı
Papağan, güvenlik kamerasıyla 'saklambaç' oynadı
Brezilya’da bir papağanın otoyol kenarındaki güvenlik kamerasıyla oyun oynadığı anlar saniye saniye kaydedildi. 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T17:28+0300
2021-11-02T18:17+0300
yaşam
video
brezilya
papağan
oyun
kamera
güvenlik kamerası
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Brezilya’nın Parana eyaletine bağlı Curitiba kenti yakınlarındaki BR-116 otoyolunda 29 Ekim'de güvenlik kameralarına bir papağan takıldı. Papağan, güvenlik kamerasıyla saklambaç oynarken, papağanın kamerayla oyun oynadığı anlar saniye saniye kaydedildi. Arteris Planalto Sul adlı yol izleme şirketinin sosyal medya hesabında 'özel bir ziyaret' notuyla paylaştığı görüntülerde, otoyol kamerasının tepesine tüneyen turkuaz renkteki papağının başını uzatarak, güvenlik kamerasının sağ üst ve sol üst köşesinde birkaç kez belirip kaybolduğu görülüyor.Şirket, papağanın türünü 'amazona aestiva' olarak açıklarken, oyuncu papağanın görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.
https://tr.sputniknews.com/20210910/papagan-haluktan-islikla-siparis-muhammet-iki-cay-1048793862.html
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video, brezilya, papağan, oyun, kamera, güvenlik kamerası

Papağan, güvenlik kamerasıyla 'saklambaç' oynadı

17:28 02.11.2021 (güncellendi: 18:17 02.11.2021)
© İHA / ERKAN BAY - RIDVAN YEŞİLIRMAK-AW113335papağan
papağan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© İHA / ERKAN BAY - RIDVAN YEŞİLIRMAK-AW113335
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Brezilya’da bir papağanın otoyol kenarındaki güvenlik kamerasıyla oyun oynadığı anlar saniye saniye kaydedildi.
Brezilya’nın Parana eyaletine bağlı Curitiba kenti yakınlarındaki BR-116 otoyolunda 29 Ekim'de güvenlik kameralarına bir papağan takıldı.
Papağan, güvenlik kamerasıyla saklambaç oynarken, papağanın kamerayla oyun oynadığı anlar saniye saniye kaydedildi.
Arteris Planalto Sul adlı yol izleme şirketinin sosyal medya hesabında 'özel bir ziyaret' notuyla paylaştığı görüntülerde, otoyol kamerasının tepesine tüneyen turkuaz renkteki papağının başını uzatarak, güvenlik kamerasının sağ üst ve sol üst köşesinde birkaç kez belirip kaybolduğu görülüyor.
Şirket, papağanın türünü 'amazona aestiva' olarak açıklarken, oyuncu papağanın görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.
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