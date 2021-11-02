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https://tr.sputniknews.com/20211102/peynir-bidonlarindan-5-kilo-890-gram-uyusturucu-cikti-1050422873.html
Peynir bidonlarından 5 kilo 890 gram uyuşturucu çıktı
Peynir bidonlarından 5 kilo 890 gram uyuşturucu çıktı
Malatya’da yol kontrol noktasında durdurulan otobüste peynir bidonlarına gizlenmiş vaziyette 5 kilo 890 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T22:48+0300
2021-11-02T22:48+0300
türkiye
malatya
otobüs
peynir
bidon
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Malatya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kale ilçesi yol kontrol noktasında doğu illerinden batı illerine sefer yapan yolcu otobüsünde bulunan bir şahsın eşyalarında yapılan aramada peynir bidonlarına gizlenmiş 3 paket halinde toplam 5 kilo 890 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Y.S. polis merkezine götürüldü.
türkiye
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malatya, otobüs, peynir, bidon

Peynir bidonlarından 5 kilo 890 gram uyuşturucu çıktı

22:48 02.11.2021
© İHA / HASAN ERYILMAZMalatya’da yol kontrol noktasında durdurulan otobüste peynir bidonlarına gizlenmiş vaziyette 5 kilo 890 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Malatya’da yol kontrol noktasında durdurulan otobüste peynir bidonlarına gizlenmiş vaziyette 5 kilo 890 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© İHA / HASAN ERYILMAZ
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Malatya’da yol kontrol noktasında durdurulan otobüste peynir bidonlarına gizlenmiş vaziyette 5 kilo 890 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Malatya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kale ilçesi yol kontrol noktasında doğu illerinden batı illerine sefer yapan yolcu otobüsünde bulunan bir şahsın eşyalarında yapılan aramada peynir bidonlarına gizlenmiş 3 paket halinde toplam 5 kilo 890 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Y.S. polis merkezine götürüldü.
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