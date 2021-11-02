https://tr.sputniknews.com/20211102/pfizer-koronavirus-asisi-icin-satis-gelir-tahminini-yukseltti-1050409913.html

Pfizer, koronavirüs aşısı için satış gelir tahminini yükseltti

Pfizer, koronavirüs aşısı için satış gelir tahminini yükseltti

ABD'li ilaç şirketi Pfizer, Kovid-19 aşısından elde edecekleri satış geliri tahminini yüzde 7.5 artırarak 36 milyar dolara yükseltti. 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T15:43+0300

2021-11-02T15:43+0300

2021-11-02T15:43+0300

ekonomi

pfizer

gelir

satış

kovid-19

koronavirüs aşısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1044840126_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_1efb44eb11332451e12c8873e58b59f4.jpg

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, tüm yıl için satış geliri tahminlerini yükseltti.Şirket, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından elde edecekleri satış geliri tahminini yüzde 7.5 artırarak 36 milyar dolara yükseltti.Bloomberg HT'nin aktardığına göre şirket, 2021'in sonuna kadar 2.3 milyar doz aşı satmayı hedefliyor.Şirketin 2021'de düzeltilmiş kârının hisse başına 4.13-4.18 dolar aralığına çıkması öngörülüyor. Önceki tahminler 3.95-4.05 dolardı.Şirketin tüm yıl için gelir tahmini de 78-80 milyar dolar aralığından 81-82 milyar dolara yükseltildi.Kovid-19 salgını için Pfizer'in geliştirdiği aşı, şirketin 172 yıllık tarihinde en çok satan ürünlerden biri oldu.Pfizer, hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 1 yükseldi.

https://tr.sputniknews.com/20211029/fda-pfizer-biontechin-5-11-yas-araligina-uygulanmasini-onayladi-1050314926.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pfizer, gelir, satış, kovid-19, koronavirüs aşısı