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Putin’den 'Rusya’nın İHA cephanesini geliştirme' çağrısı
Putin’den 'Rusya’nın İHA cephanesini geliştirme' çağrısı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savunma sanayi temsilcilerine, ülkenin insansız hava aracı (İHA) cephanesini geliştirme çağrısını yaptı. Rusya lideri, söz... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T19:50+0300
2021-11-02T19:50+0300
savunma
rusya
vladimir putin
ordu
teçhizat
açıklama
insansız hava aracı (iha)
silahlı iha (siha)
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Rusya lideri Putin, Savunma Bakanlığı yöneticileri ve savunma sanayi temsilcileri ile gerçekleştirdiği toplantıda, ordunun cephanesinde şu an 2.000’i aşkın insansız hava aracı bulunduğunu söyledi ve ekledi: “Bu araçlar üstünde çalışmalarımızı sürdürmeliyiz, son yıllardaki gibi sıkı bir çalışma yürütmeliyiz. Bunu yaparken, yapay zeka ile en yeni bilimsel ve teknolojik olanaklardan yararlanmalıyız.”‘Rusya İHA’lara karşı kendini nasıl savunacağını öğrendi’İnsansız hava araçlarının, sahada ne denli etkili olabildiklerini son senelerde gösterdiğini kaydeden Putin, Rusya’nın da bu süreçte bu araçlara karşı kendini nasıl savunacağını öğrendiğini ekledi.“Çok iyi biliyoruz ki insansız hava araçları son senelerdeki silahlı çatışmalarda ne denli etkili olduklarını ve bizim için ne denli tehlikeli olabileceklerini gösterdi. Bunu, Suriye’de teröristlerin insansız hava araçları ile gerçekleştirdikleri saldırılarda gördük” diyen Rusya Devlet Başkanı, “Biz de bu saldırıları nasıl geri püskürteceğimizi öğrendik ve bunu oldukça etkili bir biçimde yapıyoruz” vurgusunu yaptı.İnsansız hava araçlarının son yıllarda sahadaki durumu değiştiren çok etkili silahlar olduğu biliniyor. Söz konusu araçların, geçen sene Karabağ’da yaşanan çatışmalarda kilit rol oynadıkları görülmüştü. Çatışmalar, Ermeni güçlerin, on yıllardır fiilen kontrol ettikleri toprakların büyük bir kısmını Azerbaycan’a bırakması ile sonuçlanmıştı.Bu araçlar son olarak, Ukrayna hükümetinin Türkiye’den satın aldıkları TB2 Bayraktar SİHA’ları ile ülkenin doğusundaki Donbass’ta denetimi ellerinde tutan bağımsızlık yanlısı milis güçlerine karşı saldırı düzenlemesiyle gündeme geldi. Kremlin, türünün ilk örneği olan bu saldırı karşısında, Ukrayna’ya bu tip silahlar tedarik edilmesinin Donbass’ta istikrarsızlığa yol açabileceği uyarısını yineledi.
https://tr.sputniknews.com/20211102/welt-putin-tek-lafiyla-avrupadaki-gaz-fiyatlarini-dusurdu-1050406237.html
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rusya, vladimir putin, ordu, teçhizat, açıklama, insansız hava aracı (iha), silahlı iha (siha)

Putin’den 'Rusya’nın İHA cephanesini geliştirme' çağrısı

19:50 02.11.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savunma sanayi temsilcilerine, ülkenin insansız hava aracı (İHA) cephanesini geliştirme çağrısını yaptı. Rusya lideri, söz konusu geliştirme çalışmalarına yapay zeka kullanımının da dahil edilmesini istedi.
Rusya lideri Putin, Savunma Bakanlığı yöneticileri ve savunma sanayi temsilcileri ile gerçekleştirdiği toplantıda, ordunun cephanesinde şu an 2.000’i aşkın insansız hava aracı bulunduğunu söyledi ve ekledi: “Bu araçlar üstünde çalışmalarımızı sürdürmeliyiz, son yıllardaki gibi sıkı bir çalışma yürütmeliyiz. Bunu yaparken, yapay zeka ile en yeni bilimsel ve teknolojik olanaklardan yararlanmalıyız.”

‘Rusya İHA’lara karşı kendini nasıl savunacağını öğrendi’

İnsansız hava araçlarının, sahada ne denli etkili olabildiklerini son senelerde gösterdiğini kaydeden Putin, Rusya’nın da bu süreçte bu araçlara karşı kendini nasıl savunacağını öğrendiğini ekledi.
“Çok iyi biliyoruz ki insansız hava araçları son senelerdeki silahlı çatışmalarda ne denli etkili olduklarını ve bizim için ne denli tehlikeli olabileceklerini gösterdi. Bunu, Suriye’de teröristlerin insansız hava araçları ile gerçekleştirdikleri saldırılarda gördük” diyen Rusya Devlet Başkanı, “Biz de bu saldırıları nasıl geri püskürteceğimizi öğrendik ve bunu oldukça etkili bir biçimde yapıyoruz” vurgusunu yaptı.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
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İnsansız hava araçlarının son yıllarda sahadaki durumu değiştiren çok etkili silahlar olduğu biliniyor. Söz konusu araçların, geçen sene Karabağ’da yaşanan çatışmalarda kilit rol oynadıkları görülmüştü. Çatışmalar, Ermeni güçlerin, on yıllardır fiilen kontrol ettikleri toprakların büyük bir kısmını Azerbaycan’a bırakması ile sonuçlanmıştı.
Bu araçlar son olarak, Ukrayna hükümetinin Türkiye’den satın aldıkları TB2 Bayraktar SİHA’ları ile ülkenin doğusundaki Donbass’ta denetimi ellerinde tutan bağımsızlık yanlısı milis güçlerine karşı saldırı düzenlemesiyle gündeme geldi. Kremlin, türünün ilk örneği olan bu saldırı karşısında, Ukrayna’ya bu tip silahlar tedarik edilmesinin Donbass’ta istikrarsızlığa yol açabileceği uyarısını yineledi.
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