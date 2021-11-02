https://tr.sputniknews.com/20211102/rehabilitasyon-merkezinde-engelli-kisiye-kayitsiz-kalinmasina-sorusturma-1050403707.html

Rehabilitasyon merkezinde engelli kişiye 'kayıtsız' kalınmasına soruşturma

Rehabilitasyon merkezinde engelli kişiye 'kayıtsız' kalınmasına soruşturma

Konya’da Ereğli Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde, koridorda yere düşen bedensel engelliye kurum görevlilerinin kayıtsız kaldığına ilişkin... 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T13:20+0300

2021-11-02T13:20+0300

2021-11-02T13:32+0300

türkiye

konya

ereğli

kaza

düşüş

engelli

soruşturma

rehabilitasyon

rehabilitasyon merkezi

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28 Temmuz'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Ereğli Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde meydana geldi. Merkezde bakımı yapılan ismi açıklanmayan bedensel engelli kişinin yere düşüp sürünerek odaya girmesi ve görevlilerin de kayıtsız kalmasına ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.Görüntülerde koridorda yere düşen bedensel engelli kişiyi fark eden iki kadın görevli, yanına gelip bir süre konuşuyor, ardından ayrılıyor. Engelli, yerde yatıp ve oturduktan sonra sürünerek odaya girmeye çalışırken çalışanların da bu duruma kayıtsız kalıyor.Yaşanan olayın rehabilitasyon merkezince Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bildirilmesinin ardından sorumlular hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldı. İdari soruşturma kapsamında sorumlulara gerekli idari cezaların uygulandığı, adli soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.

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konya, ereğli, kaza, düşüş, engelli, soruşturma, rehabilitasyon, rehabilitasyon merkezi