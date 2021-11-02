https://tr.sputniknews.com/20211102/rtukten-turk-orf-ve-adetlerine-uygun-icerik-uretilmesi-onerisi-1050404540.html

RTÜK'ten 'Türk örf ve adetlerine uygun içerik' üretilmesi önerisi

RTÜK'ten 'Türk örf ve adetlerine uygun içerik' üretilmesi önerisi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) düzenlediği "Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı"nın sonuç bildirgesinde, toplumun milli ve manevi değerlerini koruyan... 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T13:42+0300

2021-11-02T13:42+0300

2021-11-02T13:42+0300

yaşam

rtük

kültür ve turizm bakanlığı

film

dizi

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

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RTÜK, Kültür ve Turizm ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları iş birliğiyle, 29 Haziran'da İstanbul'da, medyanın aile yaşamına etkilerinin ele alındığı "Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı"nın ardından 12 maddelik sonuç bildirgesi yayımlandı.Bildirgede, 'toplumun milli ve manevi değerlerini koruyan, Türk aile yapısına saygılı, ailecek izlenebilecek aile dostu' yapımların çoğaltılması istendi.'Gündüz kuşağında aile içi mahremiyeti yıkan yapımlara yer verilmemeli'Gündüz kuşağında aile içi yaşantıların toplumun göz önüne serilmesi sonucunda aile içi mahremiyeti yıkan, aile kurumunu itibarsızlaştıran ve toplumsal değerlerini erozyona uğratan yapımlara yer verilmemesi gerektiği belirtilen bildirgede, şu değerlendirmeler yer aldı:Medya okur yazarlığı eğitimleri yaygınlaştırılmalıŞiddet içerikli haberlerin sunumunda habere konu olan kişilerin ve aile değerlerinin zarar görmemesi adına söylem, fotoğraf, video, ses gibi haberin temel unsurlarının daha dikkatli hazırlanması gerektiğinin vurgulandığı bildirgede, bunların kamusal sorumluluk çerçevesinde ekrana getirilmesi gerektiği ifade edildi.Bildirgede, kamu kurumları, sivil toplum ve medya kuruluşları tarafından aile değerlerinin korunmasını teminen ortak etik ilkeler belirlenmesi, toplumsal bilincin oluşturulması adına dijital platformları da kapsayacak şekilde medya okur yazarlığı eğitimlerinin yaygınlaştırılması önerisinde bulunuldu.Akıllı işaretler ve koruyucu saat uygulamasının faydaları hususundaki tereddütlerin en aza indirilmesine dikkat çekildiği bildiride, uygulamalar noktasında ortak bir tavır belirlenmesi gerektiği belirtildi.Bildirgede, şunlar kaydedildi:

https://tr.sputniknews.com/20211030/rtukun-25-tuvalet-ve-3-dusu-1-milyon-tlye-yenilenecek-1050322536.html

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rtük, kültür ve turizm bakanlığı, film, dizi, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı