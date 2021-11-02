https://tr.sputniknews.com/20211102/rusya-ihracat-merkezi-cinle-ticaretin-bu-yil-130-milyar-dolara-cikmasini-bekliyoruz-1050419637.html

Rusya İhracat Merkezi: Çin’le ticaretin bu yıl 130 milyar dolara çıkmasını bekliyoruz

Rusya İhracat Merkezi: Çin’le ticaretin bu yıl 130 milyar dolara çıkmasını bekliyoruz

Rusya İhracat Merkezi (RETs) Başkanı Veronika Nikişina, Rusya-Çin ticaretinin 2021’de 130 milyar dolar olarak gerçekleşmesini bekledikleri belirtti. 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T20:30+0300

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Nikişina, bugün video konferans yoluyla gerçekleşen brifingde, “Ticaret bu yıl hızlı büyüme sergiliyor, 2021’in ilk sekiz ayında ticaret yüzde 30 artışla 86 milyar dolara çıktı. Bunun içinde, Rusya’nın ihracatı yüzde 34 artarak 42 milyar 300 milyon dolar, ithalat yüzde 27 artarak 43 milyar 500 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yaz aylarında iki ülke arasındaki ticaret rekor düzeye çıkarak aylık 12 milyar dolar oldu. Tahminlerimize göre, 2019’da 111 milyar dolar olarak gerçekleşen ticaret bu yıl 130 milyar doları aşacak” diye açıkladı.Çin’in, 2010’dan bu yana Rusya’nın en büyük ticaret partneri olduğunu kaydeden Nikişina, Çin’in Rusya’nın toplam ticaretindeki payının aralıksız büyüdüğünü, 2021’in ilk sekiz ayında yüzde 17.7’ye çıktığını kaydetti.RETs Başkanı, “2020’de Rusya-Çin ticareti krize karşı oldukça dirençli çıktı. Pandemi ve dünya fiyatlarındaki düşüş bağlamında, ticaret sadece yüzde 6.7 oranında geriledi. Rusya’nın diğer ülkelerle ticareti de yüzde 16.6 düştü” ifadesini kullandı.Çin’in, Rusya’nın birincil olmayan gayri enerji mallarının ithalatçıları listesinde, 2016’dan bu yana aralıksız olarak lider olduğunu söyleyen Nikişina, “Bu alanda yedi yıldır üst üste büyüyen ithalat, bu yılın ilk sekiz ayında 11 milyar 400 milyon dolar olarak gerçekleşti, böylelikle 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 19 artış sergiledi. İthalatı artan mallar arasında bakır, alüminyum, sünger demir, bakır tel, gübreler, kereste, yağlı tohumlar, kağıt ve karton, kabuklular” dedi.Çin’in, e-ticaret alanında en üst düzeyde olduğunu kaydeden Nikişina, 2019’da yaklaşık yüzde 22 olan e-ticaretin halihazırda yüzde 30’un üzerinde olduğunu kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Karşılaştırmak gerekirse dünya ortalama göstergesi yüzde 8-9. Ancak Çinli tüketiciler sadece bildikleri, tanıdık ambalaj, içerik ve kaliteye sahip ürünleri online alıyor. Bu yüzden tüketiciler, sergide ürünle tanışarak bu ürün lehine daha hevesli seçim yapacak.”

https://tr.sputniknews.com/20210130/turkiyeden-cin-ve-ve-ilk-kez-rusyaya-gidecek-olan-ihracat-treni-kayseride-1043693812.html

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rusya, çin, dolar, ithalat, ticaret, ekonomi, para, veronika nikişina, ihracat