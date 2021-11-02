Sağlık Bakanı Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, 16-22 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 296.84, Ankara'da 328.31, İzmir'de 57.07 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16-22 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, 16-22 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısıİstanbul'da 296.84, Ankara'da 328.31, İzmir'de 57.07 oldu.
16-22 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/bjAKPohW29