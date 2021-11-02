https://tr.sputniknews.com/20211102/saglik-bakani-koca-illere-gore-her-100-bin-kiside-gorulen-kovid-19-vaka-sayilarini-acikladi-1050409074.html

Sağlık Bakanı Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16-22 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T15:19+0300

2021-11-02T15:19+0300

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koronavirüs

koronavirüs

ankara

izmir

istanbul

sağlık bakanlığı

fahrettin koca

pandemi

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Sağlık Bakanı Koca, 16-22 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 296.84, Ankara'da 328.31, İzmir'de 57.07 oldu.

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koronavirüs, ankara, izmir, istanbul, sağlık bakanlığı, fahrettin koca, pandemi