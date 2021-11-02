Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211102/saglik-bakani-koca-illere-gore-her-100-bin-kiside-gorulen-kovid-19-vaka-sayilarini-acikladi-1050409074.html
Sağlık Bakanı Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16-22 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T15:19+0300
2021-11-02T15:26+0300
koronavirüs
koronavirüs
ankara
izmir
istanbul
sağlık bakanlığı
fahrettin koca
pandemi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0e/1044967886_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_63becac5321f6065c8ed027666737e98.jpg
Sağlık Bakanı Koca, 16-22 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 296.84, Ankara'da 328.31, İzmir'de 57.07 oldu.
ankara
izmir
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0e/1044967886_66:0:1169:827_1920x0_80_0_0_0f057adb1c210ce0a25c31b86da4430b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
koronavirüs, ankara, izmir, istanbul, sağlık bakanlığı, fahrettin koca, pandemi

Sağlık Bakanı Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

15:19 02.11.2021 (güncellendi: 15:26 02.11.2021)
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16-22 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, 16-22 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 296.84, Ankara'da 328.31, İzmir'de 57.07 oldu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:26İbrahimovic ve TikTok fenomeni Khaby'den Squid Game uyarlaması: Kuralları Zlatan belirliyor
15:23İnsanların her gün kullandığı kimyasallara maruz bırakılan erkek fareler dişi özellikleri geliştirdi
15:19Sağlık Bakanı Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
15:15Adana'da polisin durdurduğu TIR'dan kaçan Afganlar, havalimanına iniş yapan uçağın önüne çıktı
15:13Bill Gates ve Jeff Bezos'un mega yatları, Bodrum koylarına demirledi
15:02Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi
15:02İstanbul'da kiralar 1 yılda yüzde 80 arttı
14:59Doğu Akdeniz, Türkiye’nin ‘gündeminden’ çıktı mı?
14:58Evinin mutfağında sipariş ettiği kızarmış tavukları yiyen bir ayıyla karşılaştı
14:53Ciğer kebabına bir ayda üç kez zam yapıldı
14:50Varşova, yaptırımlar nedeniyle faydalanamadığı AB fonlarının, iklim krizi için önemine işaret etti
14:42Araştırma: İnternette tanışan çiftlerin boşanma oranı 6 kat fazla
14:35Kripto para piyasasında Squid Game vurgunu: Yatırılan milyonlarca dolar 5 dakika içinde buhar oldu
14:33Yahoo'dan Çin'den çekilme kararı
14:32Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan senato önerisi
14:26Tokyo'daki tren saldırısının failinin son ifadesi ortaya çıktı
14:23Welt: Putin tek lafıyla Avrupa'daki gaz fiyatlarını düşürdü
14:14Yemeksepeti İşçi Komitesi: Şirket politikasının değişeceği yönünde bir beklentimiz yok
14:06Kremlin, ‘Rusya’nın askeri güçlerini Ukrayna sınırına yığdığını’ yazan Politico dergisini yalanladı
13:56Reuters: Enflasyondan etkilenen düşük gelirli aileler için vergi indirimleri ve maaş zammı gündemde