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https://tr.sputniknews.com/20211102/sergen-yalcin-ilerleyen-zamanda-sonuclar-duzelir-1050423400.html
Sergen Yalçın: İlerleyen zamanda sonuçlar düzelir
Sergen Yalçın: İlerleyen zamanda sonuçlar düzelir
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sporting CP maçı öncesi, "Şampiyonlar Ligi’nde oynadığımız üç maçı da kaybettik. Buradan bir şeyler alıp dönmek... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T23:25+0300
2021-11-02T23:25+0300
spor
sergen yalçın
beşiktaş
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Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sporting CP ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Sergen Yalçın ve futbolcu Rıdvan Yılmaz açıklamalarda bulundu.İlk galibiyeti almak istediklerini söyleyen Yalçın, "Şampiyonlar Ligi’nde oynadığımız üç maçı da kaybettik. Buradan bir şeyler alıp dönmek istiyoruz. Hedefimiz tabii ki kazanmak. Risksiz ve sağlam bir oyun oynayarak buradan istediğimizi almış şekilde dönmek istiyoruz. Zor bir maç olacak" dedi. "Şampiyonlar Ligi başka bir kulvar. Oynadığımız kulvarların en zoru ve en önemlisi Şampiyonlar Ligi. Bu kulvarda oynadığımız maçlar bizim adımıza iyi olmadı. Bölüm bölüm güzel oyunlar sergiledik. Pozisyon sonuçlandırmada sorunlar yaşadık ve basit goller yedik. Güçlü rakiplere karşı oynadık" diyen Yalçın, şu ifadeleri kullandı:'İçeride yaşanan bir sorun yok'Kadro hakkında da bilgi veren Yalçın, "Kadroda radikal bir değişiklik yapacak durumumuz yok. Beş altı oyuncumuz yarın yine yok. Bu duruma şükrediyoruz çünkü önceki maçta on iki, on üç oyuncumuz yoktu. Ciddi sakatlık problemi yaşıyoruz. Bu beklemediğimiz bir durum. Futbolda böyle durumlar var. Bazen oyuncuların performansları düşebiliyor. Motivasyon eksikliği olabiliyor. Oynadığımız oyunlar skora dönüşmüyor. Bunlar yaşandığında eleştiriler fazlalaşıyor. Oynadığımız oyun bir sonuç oyunu. Maç bittiğinde skor tabelasında yazanın çok önemli olduğu bir ortamdayız. Bizimle ve oyuncularla ilgili çok değişik yorumlar yapılıyor. Herhangi bir sıkıntımız yok, gayet iyi durumdayız. İçeride yaşanan bir sorun yok. Bizi üzen tek şey sakatlıklar. Sakatlıklar nedeniyle takım ritim bulamıyor. Radikal bir karar almayı gerektirecek durumda değiliz" şeklinde konuştu.'Şampiyonlar Ligi’nde olmak bizim için çok güzel'Teknik Direktör Sergen Yalçın konuşmasının şöyle tamamladı:Eksiklerimiz olmasına rağmen kaliteli bir takımız. İyi oyuncularımız var. İyi bir oyun ve mücadele sonunda puan veya puanlar almak istiyoruz. Sporting CP atletik oyunculardan kurulu hızlı bir takım. Kısa sürede rakip kaleye gelebiliyorlar. Yarın için korner atışlarına önlem alacağız. Umarım güzel bir maç olur.İç sahada oynadığımız Şampiyonlar Ligi maçlarında ilk otuz dakikalara baktığınızda daha çok pozisyon bulan tarafın biz olduğumuzu görürsünüz. Pozisyonları golle sonuçlandıramadık. Öne geçebilseydik oyunlar çok daha farklı olurdu. Bundan eminim. Güçlü takımlara karşı oynuyoruz. Sonucu bulamadığınız zaman riskler oluşuyor ve pozisyon vermeye başlıyorsunuz. Basit hatalar ve atakları sonuçlandıramamak dönüşlerde gol yemenize neden oluyor. Ne kadar iyi oynarsan oyna şans faktörü de çok önemli. Risk aldığımız bölümlerde pozisyon veriyoruz. Oyunun ilk yarılarında değil yetmiş beşten sonra risk aldığımız için pozisyon veriyoruz. Oynadığımız maçlarda ilk golü atan taraf biz olsaydık oyunlar o zaman nasıl gelişecekti, o tarafı da merak ediyorum. İlerleyen zamanda bireysel performanslar da düzelir, sonuçlar da düzelir. Kimsenin şüphesi olmasın.”Rıdvan Yılmaz: 'Bu maç için iyi çalıştık'Futbolcu Rıdvan Yılmaz ise, “Bizim için önemli bir maça çıkacağız. Kazanmamız gerekiyor. Bu maç için iyi çalıştık. Elimizden gelen her şeyi yapacağımızı düşünüyorum. İnşallah galip geliriz. Burada olduğum için çok mutluyum. Hocam bana şans verdiği için çok mutluyum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Geçen sezona da iyi başlamamıştık. Sezonun devamında iyi bir ivme yakalayarak şampiyon olduk. Yine aynı olacağını düşünüyorum. Yoğun bir tempo içerisindeyiz. Gelecekte çıkış göstereceğimize inanıyorum” dedi.
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sergen yalçın, beşiktaş

Sergen Yalçın: İlerleyen zamanda sonuçlar düzelir

23:25 02.11.2021
© İHASergen Yalçın
Sergen Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© İHA
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sporting CP maçı öncesi, "Şampiyonlar Ligi’nde oynadığımız üç maçı da kaybettik. Buradan bir şeyler alıp dönmek istiyoruz" dedi. Yalçın, "İlerleyen zamanda bireysel performanslar da düzelir, sonuçlar da düzelir. Kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sporting CP ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Sergen Yalçın ve futbolcu Rıdvan Yılmaz açıklamalarda bulundu.
İlk galibiyeti almak istediklerini söyleyen Yalçın, "Şampiyonlar Ligi’nde oynadığımız üç maçı da kaybettik. Buradan bir şeyler alıp dönmek istiyoruz. Hedefimiz tabii ki kazanmak. Risksiz ve sağlam bir oyun oynayarak buradan istediğimizi almış şekilde dönmek istiyoruz. Zor bir maç olacak" dedi.
"Şampiyonlar Ligi başka bir kulvar. Oynadığımız kulvarların en zoru ve en önemlisi Şampiyonlar Ligi. Bu kulvarda oynadığımız maçlar bizim adımıza iyi olmadı. Bölüm bölüm güzel oyunlar sergiledik. Pozisyon sonuçlandırmada sorunlar yaşadık ve basit goller yedik. Güçlü rakiplere karşı oynadık" diyen Yalçın, şu ifadeleri kullandı:
"İyi bir kadroya sahibiz. Geniş bir kadro kurduk. Yaşadığımız sakatlık problemleri takımın ritmini bozdu. Arka arkaya iki maça aynı kadroyla çıkamadık. Oyuncular, takım ritmini bir türlü yakalayamadı. Bu durum bizim için sorun oldu. Önümüzde uzun bir süre var. Sakatlıkları bulunan oyuncularımız önümüzdeki haftadan itibaren yavaş yavaş takıma dahil olacaklar. Huzur konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Bütün oyuncularımız karakterli, takımdaki iletişim iyi. Takımdaki güzel ortamı biraz daha çalışarak sonuçlara yansıtmamız gerekiyor. Kısa sürede bu sorunu da çözeriz diye düşünüyorum."

'İçeride yaşanan bir sorun yok'

Kadro hakkında da bilgi veren Yalçın, "Kadroda radikal bir değişiklik yapacak durumumuz yok. Beş altı oyuncumuz yarın yine yok. Bu duruma şükrediyoruz çünkü önceki maçta on iki, on üç oyuncumuz yoktu. Ciddi sakatlık problemi yaşıyoruz. Bu beklemediğimiz bir durum. Futbolda böyle durumlar var. Bazen oyuncuların performansları düşebiliyor. Motivasyon eksikliği olabiliyor. Oynadığımız oyunlar skora dönüşmüyor. Bunlar yaşandığında eleştiriler fazlalaşıyor. Oynadığımız oyun bir sonuç oyunu. Maç bittiğinde skor tabelasında yazanın çok önemli olduğu bir ortamdayız. Bizimle ve oyuncularla ilgili çok değişik yorumlar yapılıyor. Herhangi bir sıkıntımız yok, gayet iyi durumdayız. İçeride yaşanan bir sorun yok. Bizi üzen tek şey sakatlıklar. Sakatlıklar nedeniyle takım ritim bulamıyor. Radikal bir karar almayı gerektirecek durumda değiliz" şeklinde konuştu.

'Şampiyonlar Ligi’nde olmak bizim için çok güzel'

Teknik Direktör Sergen Yalçın konuşmasının şöyle tamamladı:
Eksiklerimiz olmasına rağmen kaliteli bir takımız. İyi oyuncularımız var. İyi bir oyun ve mücadele sonunda puan veya puanlar almak istiyoruz. Sporting CP atletik oyunculardan kurulu hızlı bir takım. Kısa sürede rakip kaleye gelebiliyorlar. Yarın için korner atışlarına önlem alacağız. Umarım güzel bir maç olur.
İç sahada oynadığımız Şampiyonlar Ligi maçlarında ilk otuz dakikalara baktığınızda daha çok pozisyon bulan tarafın biz olduğumuzu görürsünüz. Pozisyonları golle sonuçlandıramadık. Öne geçebilseydik oyunlar çok daha farklı olurdu. Bundan eminim. Güçlü takımlara karşı oynuyoruz. Sonucu bulamadığınız zaman riskler oluşuyor ve pozisyon vermeye başlıyorsunuz. Basit hatalar ve atakları sonuçlandıramamak dönüşlerde gol yemenize neden oluyor. Ne kadar iyi oynarsan oyna şans faktörü de çok önemli. Risk aldığımız bölümlerde pozisyon veriyoruz. Oyunun ilk yarılarında değil yetmiş beşten sonra risk aldığımız için pozisyon veriyoruz. Oynadığımız maçlarda ilk golü atan taraf biz olsaydık oyunlar o zaman nasıl gelişecekti, o tarafı da merak ediyorum. İlerleyen zamanda bireysel performanslar da düzelir, sonuçlar da düzelir. Kimsenin şüphesi olmasın.”
Rıdvan Yılmaz: 'Bu maç için iyi çalıştık'
Futbolcu Rıdvan Yılmaz ise, “Bizim için önemli bir maça çıkacağız. Kazanmamız gerekiyor. Bu maç için iyi çalıştık. Elimizden gelen her şeyi yapacağımızı düşünüyorum. İnşallah galip geliriz. Burada olduğum için çok mutluyum. Hocam bana şans verdiği için çok mutluyum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Geçen sezona da iyi başlamamıştık. Sezonun devamında iyi bir ivme yakalayarak şampiyon olduk. Yine aynı olacağını düşünüyorum. Yoğun bir tempo içerisindeyiz. Gelecekte çıkış göstereceğimize inanıyorum” dedi.
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