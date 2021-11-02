https://tr.sputniknews.com/20211102/super-lig-sampiyonluk-oranlari-guncellendi-1050408518.html
Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi
Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi
Süper Lig'de 11. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İddaa'nın risk yönetiminin favori gösterdiği Trabzonspor'un oranı 2.45 olarak... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T15:02+0300
2021-11-02T15:02+0300
2021-11-02T15:03+0300
spor
süper lig
galatasaray
türkiye futbol federasyonu (tff)
fenerbahçe
futbol
beşiktaş
trabzonspor
bahis
maç
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İddaa, Süper Lig şampiyonluğu için düzenlediği bahis oranlarını güncelledi.Yeni düzenlemeye göre, Beşiktaş 'a 3.30, Fenerbahçe 'ye 3.40 oran verilirken Galatasaray 'a ise 5.00 oran verildi.Güncel şampiyonluk oranlarıTrabzonspor: 2.45Beşiktaş: 3.30Fenerbahçe: 3.40Galatasaray: 5.00Geçen haftanın oranlarıBeşiktaş: 2.85Trabzonspor: 2.85Fenerbahçe: 3.20Galatasaray: 5.50
https://tr.sputniknews.com/20211101/galatasaray-3-futbolcusunun-sozlesmelerini-uzatti-1050385633.html
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süper lig, galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe, futbol, beşiktaş, trabzonspor, bahis, maç, güncelleme, iddaa
Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi
15:02 02.11.2021 (güncellendi: 15:03 02.11.2021)
Süper Lig'de 11. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İddaa'nın risk yönetiminin favori gösterdiği Trabzonspor'un oranı 2.45 olarak açıklandı.
İddaa, Süper Lig şampiyonluğu için düzenlediği bahis oranlarını güncelledi.
Yeni düzenlemeye göre, Beşiktaş 'a 3.30, Fenerbahçe 'ye 3.40 oran verilirken Galatasaray 'a ise 5.00 oran verildi.
Güncel şampiyonluk oranları
Geçen haftanın oranları