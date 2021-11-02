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https://tr.sputniknews.com/20211102/tesla-ile-hertz-arasinda-sozlesme-yapilacagi-haberi-elon-muski-daha-zengin-etti-1050403472.html
Tesla ile Hertz arasında sözleşme yapılacağı haberi Elon Musk'ı daha da zengin etti
Tesla ile Hertz arasında sözleşme yapılacağı haberi Elon Musk'ı daha da zengin etti
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ile araç kiralama şirketi Hertz arasında sözleşme yapılacağı haberi hem Tesla'nın hisselerinde hem de şirketin CEO'su Elon... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T13:20+0300
2021-11-02T13:24+0300
ekonomi
elon musk
tesla
servet
sözleşme
hertz
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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ile araç kirala şirketi Hertz arasında 100 bin araç siparişine yönelik sözleşme yapıldığı haberine Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'tan yanıt geldi.Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şirketinin henüz Hertz ile sözleşme imzalamadığını belirtti.Ancak sipariş haberi karşısında Tesla'nın hisseleri yükseldi ve Musk, serveti 300 milyar dolara ulaşan ilk insan oldu.Musk, şu an itibarıyla Warren Buffet'tan 3 kat daha zengin.Berkshire Hathaway yatırım şirketinin CEO'su ve en büyük hissedarı olan Buffet, 20. yüzyılın en başarılı yatırımcılarından biri olarak gösteriliyor.Musk, 'Tesla Silikon Vadisi Kulübü' hesabının, yükselen Tesla hisse fiyatları grafiğini gösteren paylaşımını alıntıladı.Musk yanıt olarak, 'henüz bir sözleşme imzalanmadığını vurgulamak istediğini' kaydederek, "Tesla'nın üretimden çok daha fazla talep buluyor, bu yüzden Hertz'e yalnızca tüketicilerle aynı marjla araba satacağız. Hertz ile sözleşmenin ekonomimiz üzerindeki etkisi sıfır" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211101/bmye-gore-servetinin-yuzde-2siyle-acliktan-olenleri-kurtarabilecek-musk-kanitlayin-yapayim-1050361815.html
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elon musk, tesla, servet, sözleşme, hertz

Tesla ile Hertz arasında sözleşme yapılacağı haberi Elon Musk'ı daha da zengin etti

13:20 02.11.2021 (güncellendi: 13:24 02.11.2021)
© AFP 2021 / Peter ParksElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© AFP 2021 / Peter Parks
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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ile araç kiralama şirketi Hertz arasında sözleşme yapılacağı haberi hem Tesla'nın hisselerinde hem de şirketin CEO'su Elon Musk'ın servetinde artışa neden oldu.
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ile araç kirala şirketi Hertz arasında 100 bin araç siparişine yönelik sözleşme yapıldığı haberine Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'tan yanıt geldi.
Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şirketinin henüz Hertz ile sözleşme imzalamadığını belirtti.
Ancak sipariş haberi karşısında Tesla'nın hisseleri yükseldi ve Musk, serveti 300 milyar dolara ulaşan ilk insan oldu.
Musk, şu an itibarıyla Warren Buffet'tan 3 kat daha zengin.
Berkshire Hathaway yatırım şirketinin CEO'su ve en büyük hissedarı olan Buffet, 20. yüzyılın en başarılı yatırımcılarından biri olarak gösteriliyor.
Musk, 'Tesla Silikon Vadisi Kulübü' hesabının, yükselen Tesla hisse fiyatları grafiğini gösteren paylaşımını alıntıladı.
Musk yanıt olarak, 'henüz bir sözleşme imzalanmadığını vurgulamak istediğini' kaydederek, "Tesla'nın üretimden çok daha fazla talep buluyor, bu yüzden Hertz'e yalnızca tüketicilerle aynı marjla araba satacağız. Hertz ile sözleşmenin ekonomimiz üzerindeki etkisi sıfır" ifadelerini kullandı.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
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