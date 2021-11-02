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Tonga'da ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından kapanma kararı
Tonga'da ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından kapanma kararı
Ada ülkesi Tonga'da geçen günlerde ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından okullar ve restoranların kapatılması yönünde karar alındı. 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T13:52+0300
2021-11-02T13:56+0300
koronavirüs
yeni zelanda
sokağa çıkma yasağı
tonga
aşı
kapanma
vaka
koronavirüs
koronavirüs testi
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Avustralya'nın doğusunda yer alan ada ülkesi Tonga adasında, geçen hafta Yeni Zelandalı bir gezginin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasıyla kapanma kararı alındı.Tonga Başbakanı Pohiva Tu'i'onetoa, kapanmanın salı günü gece yarısından sonra başlayacağını ve yalnızca ülke halkının çoğunluğunun yaşadığı Tongatapu adası için geçerli olacağını belirtti.Bölgede gece sokağa çıkma yasağının uygulanacağını duyuran Tu'i'onetoa; okulların, barların ve restoranların kapatılcağını söyledi.Bununla birlikte kapanma sürecinde vatandaşların yiyecek veya ilaç satın almaları, bankacılık hizmetlerine erişmeleri ve tıbbi yardım almaları gibi gerekçelerle evlerini terk etmelerine izin verileceği bildirildi.Matangi Tonga haber sitesinin aktardığına göre Tonga hükümeti, karantina ve düzenlemeleri 'halkın güvenliğini sağlama ve sağlığını koruma' gereçkesiyle kabul etti.Öte yandan ilk vakanın tespit edilmesinden sonra ada halkı, aşı merkezlerinde kuyruklar oluşturdu.'Our World in Data' araştırma grubuna göre, Tonga halkının yaklaşık yüzde 31'i tam aşılı ve yüzde 48'i en az bir doz aşı oldu.Bununla beraber Yeni Zelanda sağlık yetkilileri, Tonga'ya seyahat eden kişinin iki doz Pfizer-BioNTech aşısı olduğunu ve adaya gitmeden önce testinin negatif çıktığını açıkladı.Yeni Zelanda'nın kuzeydoğusunda bulunan Tonga, yaklaşık 106 bin kişiye ev sahipliği yapıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211029/tongada-ilk-koronavirus-vakasi-tespit-edildi-1050300192.html
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yeni zelanda, sokağa çıkma yasağı, tonga, aşı, kapanma, vaka, koronavirüs, koronavirüs testi

Tonga'da ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından kapanma kararı

13:52 02.11.2021 (güncellendi: 13:56 02.11.2021)
© FlickrTonga Adası
Tonga Adası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© Flickr
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Ada ülkesi Tonga'da geçen günlerde ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından okullar ve restoranların kapatılması yönünde karar alındı.
Avustralya'nın doğusunda yer alan ada ülkesi Tonga adasında, geçen hafta Yeni Zelandalı bir gezginin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasıyla kapanma kararı alındı.
Tonga Başbakanı Pohiva Tu'i'onetoa, kapanmanın salı günü gece yarısından sonra başlayacağını ve yalnızca ülke halkının çoğunluğunun yaşadığı Tongatapu adası için geçerli olacağını belirtti.
Bölgede gece sokağa çıkma yasağının uygulanacağını duyuran Tu'i'onetoa; okulların, barların ve restoranların kapatılcağını söyledi.
Bununla birlikte kapanma sürecinde vatandaşların yiyecek veya ilaç satın almaları, bankacılık hizmetlerine erişmeleri ve tıbbi yardım almaları gibi gerekçelerle evlerini terk etmelerine izin verileceği bildirildi.
Matangi Tonga haber sitesinin aktardığına göre Tonga hükümeti, karantina ve düzenlemeleri 'halkın güvenliğini sağlama ve sağlığını koruma' gereçkesiyle kabul etti.
Öte yandan ilk vakanın tespit edilmesinden sonra ada halkı, aşı merkezlerinde kuyruklar oluşturdu.
'Our World in Data' araştırma grubuna göre, Tonga halkının yaklaşık yüzde 31'i tam aşılı ve yüzde 48'i en az bir doz aşı oldu.
Bununla beraber Yeni Zelanda sağlık yetkilileri, Tonga'ya seyahat eden kişinin iki doz Pfizer-BioNTech aşısı olduğunu ve adaya gitmeden önce testinin negatif çıktığını açıkladı.
Yeni Zelanda'nın kuzeydoğusunda bulunan Tonga, yaklaşık 106 bin kişiye ev sahipliği yapıyor.
Tonga'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
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Tonga'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
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