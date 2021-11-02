https://tr.sputniknews.com/20211102/tottenhamda-antonio-conte-donemi-basladi-1050410104.html

Tottenham'da Antonio Conte dönemi başladı

Tottenham'da Antonio Conte dönemi başladı

Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, Nuno Espirito Santo'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Antonio Conte'nin getirildiğini açıkladı. 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T15:46+0300

2021-11-02T15:46+0300

2021-11-02T15:46+0300

spor

premier lig

futbol

maç

sözleşme

transfer

teknik direktör

antonio conte

tottenham

ingiltere premier ligi

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Nuno Espirito Santo'yu 4 ay sonra görevden alan Tottenham Hotspur, teknik direktörülüğe Antonio Conte'yi getirdi. Londra ekibinin Conte ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.Conte kimdir?2011-14 sezonlarında Juventus'u çalıştıran ve bu üç yılda İtalya şampiyonluğu sevinci yaşayan Antonio Conte, 2014-16'da İtalya Milli Takımının başına geçti.İtalya'nın ardından İngiltere Premier ligi ekiplerinden Chelsea'yle anlaşan Conte, İngiliz ekibiyle Premier Lig ve Federasyon Kupası sevinçleri yaşadı.Temmuz 2018'de Londra ekibinden kovulan 52 yaşındaki teknik adam, son olarak Inter'i çalıştırdı. Inter'i lig şampiyonu yapan Conte, mali kısıntılara giden kulüpten Mayıs ayında ayrıldı.Antonio Conte, Tottenham Sportif Direktörü Fabico Paratici ile Juventus'ta birlikte çalışmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211101/tottenhamda-nuno-espirito-santo-donemi-sona-erdi-1050368892.html

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