https://tr.sputniknews.com/20211102/tottenhamda-antonio-conte-donemi-basladi-1050410104.html
Tottenham'da Antonio Conte dönemi başladı
Tottenham'da Antonio Conte dönemi başladı
Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, Nuno Espirito Santo'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Antonio Conte'nin getirildiğini açıkladı. 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T15:46+0300
2021-11-02T15:46+0300
2021-11-02T15:46+0300
spor
premier lig
futbol
maç
sözleşme
transfer
teknik direktör
antonio conte
tottenham
ingiltere premier ligi
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Nuno Espirito Santo'yu 4 ay sonra görevden alan Tottenham Hotspur, teknik direktörülüğe Antonio Conte'yi getirdi. Londra ekibinin Conte ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.Conte kimdir?2011-14 sezonlarında Juventus'u çalıştıran ve bu üç yılda İtalya şampiyonluğu sevinci yaşayan Antonio Conte, 2014-16'da İtalya Milli Takımının başına geçti.İtalya'nın ardından İngiltere Premier ligi ekiplerinden Chelsea'yle anlaşan Conte, İngiliz ekibiyle Premier Lig ve Federasyon Kupası sevinçleri yaşadı.Temmuz 2018'de Londra ekibinden kovulan 52 yaşındaki teknik adam, son olarak Inter'i çalıştırdı. Inter'i lig şampiyonu yapan Conte, mali kısıntılara giden kulüpten Mayıs ayında ayrıldı.Antonio Conte, Tottenham Sportif Direktörü Fabico Paratici ile Juventus'ta birlikte çalışmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211101/tottenhamda-nuno-espirito-santo-donemi-sona-erdi-1050368892.html
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premier lig, futbol, maç, sözleşme, transfer, teknik direktör, antonio conte, tottenham, ingiltere premier ligi
Tottenham'da Antonio Conte dönemi başladı
Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, Nuno Espirito Santo'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Antonio Conte'nin getirildiğini açıkladı.
Nuno Espirito Santo'yu 4 ay sonra görevden alan Tottenham Hotspur, teknik direktörülüğe Antonio Conte'yi getirdi.
Londra ekibinin Conte ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.
Conte kimdir?
2011-14 sezonlarında Juventus'u çalıştıran ve bu üç yılda İtalya şampiyonluğu sevinci yaşayan Antonio Conte, 2014-16'da İtalya Milli Takımının başına geçti.
İtalya'nın ardından İngiltere Premier ligi ekiplerinden Chelsea'yle anlaşan Conte, İngiliz ekibiyle Premier Lig ve Federasyon Kupası sevinçleri yaşadı.
Temmuz 2018'de Londra ekibinden kovulan 52 yaşındaki teknik adam, son olarak Inter'i çalıştırdı. Inter'i lig şampiyonu yapan Conte, mali kısıntılara giden kulüpten Mayıs ayında ayrıldı.
Antonio Conte, Tottenham Sportif Direktörü Fabico Paratici ile Juventus'ta birlikte çalışmıştı.