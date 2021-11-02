https://tr.sputniknews.com/20211102/trabzonspordan-taraftarina-sagduyu-cagrisi-1050419941.html

Trabzonspor'dan taraftarına sağduyu çağrısı

Trabzonspor'dan taraftarına sağduyu çağrısı

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Çaykur Rizespor ile oynadıkları karşılaşmanın sonlarında bazı taraftarlarının yapmış olduğu tezahüratın... 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T20:38+0300

2021-11-02T20:38+0300

2021-11-02T20:38+0300

spor

türkiye

süper lig

çaykur rizespor

türkiye futbol federasyonu (tff)

trabzonspor

çağrı

ömer sağıroğlu

rizespor

sağduyu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1049325879_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_8ebd37aa2e92014b4178089148e2e7c4.jpg

Sağıroğlu, yaptığı açıklamada, Trabzonspor ile Çaykur Rizespor'un iki kardeş şehrin takımları olduğunu belirterek, "Sportif alanda bir rekabet olsa da bu dostluk, akrabalık bağı olan insanların ilişkisine zarar vermemeli" dedi.Cuma günü oynanan karşılaşmada taraftarların tezahüratlarına tepki gösteren Sağıroğlu, şunları kaydetti:"Karşılaşmanın sonlarına doğru bazı taraftarlarımızın yapmış olduğu tezahürat, hafta içinde verilen dostluk mesajlarıyla bağdaşmamaktadır. Bir anlık heyecanla bile olsa taraftarlarımızın sağduyulu davranarak bu tür tezahüratlardan uzak kalmaları, enerjilerini takımımızı desteklemek için kullanmaları daha doğru olacaktır. Bundan böyle Rizespor ile kurulan dostluk bağına zarar vermemek için gereken hassasiyetin gösterilmesini rica ediyoruz."

https://tr.sputniknews.com/20210929/trabzonspor-kulubu-baskani-agaoglu-kisileri-degistirmekle-sorunlari-cozemiyoruz-sikinti-sistemde-1049372637.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, süper lig, çaykur rizespor, türkiye futbol federasyonu (tff), trabzonspor, çağrı, ömer sağıroğlu, rizespor, sağduyu