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Trabzonspor'dan taraftarına sağduyu çağrısı
Trabzonspor'dan taraftarına sağduyu çağrısı
Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Çaykur Rizespor ile oynadıkları karşılaşmanın sonlarında bazı taraftarlarının yapmış olduğu tezahüratın... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T20:38+0300
2021-11-02T20:38+0300
spor
türkiye
süper lig
çaykur rizespor
türkiye futbol federasyonu (tff)
trabzonspor
çağrı
ömer sağıroğlu
rizespor
sağduyu
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Sağıroğlu, yaptığı açıklamada, Trabzonspor ile Çaykur Rizespor'un iki kardeş şehrin takımları olduğunu belirterek, "Sportif alanda bir rekabet olsa da bu dostluk, akrabalık bağı olan insanların ilişkisine zarar vermemeli" dedi.Cuma günü oynanan karşılaşmada taraftarların tezahüratlarına tepki gösteren Sağıroğlu, şunları kaydetti:"Karşılaşmanın sonlarına doğru bazı taraftarlarımızın yapmış olduğu tezahürat, hafta içinde verilen dostluk mesajlarıyla bağdaşmamaktadır. Bir anlık heyecanla bile olsa taraftarlarımızın sağduyulu davranarak bu tür tezahüratlardan uzak kalmaları, enerjilerini takımımızı desteklemek için kullanmaları daha doğru olacaktır. Bundan böyle Rizespor ile kurulan dostluk bağına zarar vermemek için gereken hassasiyetin gösterilmesini rica ediyoruz."
https://tr.sputniknews.com/20210929/trabzonspor-kulubu-baskani-agaoglu-kisileri-degistirmekle-sorunlari-cozemiyoruz-sikinti-sistemde-1049372637.html
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türkiye, süper lig, çaykur rizespor, türkiye futbol federasyonu (tff), trabzonspor, çağrı, ömer sağıroğlu, rizespor, sağduyu

Trabzonspor'dan taraftarına sağduyu çağrısı

20:38 02.11.2021
© AATrabzonspor arma - forma
Trabzonspor arma - forma - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© AA
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Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Çaykur Rizespor ile oynadıkları karşılaşmanın sonlarında bazı taraftarlarının yapmış olduğu tezahüratın hafta içindeki dostluk mesajlarıyla bağdaşmadığını söyledi.
Sağıroğlu, yaptığı açıklamada, Trabzonspor ile Çaykur Rizespor'un iki kardeş şehrin takımları olduğunu belirterek, "Sportif alanda bir rekabet olsa da bu dostluk, akrabalık bağı olan insanların ilişkisine zarar vermemeli" dedi.
Cuma günü oynanan karşılaşmada taraftarların tezahüratlarına tepki gösteren Sağıroğlu, şunları kaydetti:
"Karşılaşmanın sonlarına doğru bazı taraftarlarımızın yapmış olduğu tezahürat, hafta içinde verilen dostluk mesajlarıyla bağdaşmamaktadır. Bir anlık heyecanla bile olsa taraftarlarımızın sağduyulu davranarak bu tür tezahüratlardan uzak kalmaları, enerjilerini takımımızı desteklemek için kullanmaları daha doğru olacaktır. Bundan böyle Rizespor ile kurulan dostluk bağına zarar vermemek için gereken hassasiyetin gösterilmesini rica ediyoruz."
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