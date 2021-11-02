Türkiye Basketbol Federasyonu, salonlara yüzde 100 kapasite ile seyirci alınmasına karar verdi

TBF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, TBF Sağlık Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalarda salonlara yüzde 100 kapasite ile seyirci alınmasına karar vermiştir" denildi.
Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, salonlara yüzde 100 kapasite ile seyirci alınmasına karar verildiğini açıkladı.
TBF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, TBF Sağlık Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalarda salonlara yüzde 100 kapasite ile seyirci alınmasına karar vermiştir" denildi.
Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, TBF Sağlık Kurulu'nun görüş ve önerileri doğrultusunda tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalarda salonlara %100 kapasite ile seyirci alınmasına karar vermiştir.https://t.co/prqW7218Stpic.twitter.com/il5dYzNy8s