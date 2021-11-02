https://tr.sputniknews.com/20211102/turkiye-genclik-birligi-sarayburnunda-amerikan-askerlerinin-basina-cuval-gecirdik-1050415201.html
Türkiye Gençlik Birliği: Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdik
Türkiye Gençlik Birliği: Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdik
Türkiye Gençlik Birliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İstanbul Sarayburnu'nda ABD askerlerinin başına çuval geçirdiklerini duyurdu. 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T17:58+0300
2021-11-02T17:58+0300
2021-11-02T18:15+0300
türkiye
türkiye gençlik birliği (tgb)
çuval
abd askeri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050415260_2:0:998:560_1920x0_80_0_0_b06723c68d0fce9603371b390988cdc2.jpg
Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Twitter'dan, İstanbul Sarayburnu'nda ABD askerlerinin başına çuval geçirdikleri bilgisini paylaştı.TGB, yaptığı paylaşımda "ABD'nin kaos planlarına, Amerika'nın taşeronları FETÖ ve PKK'ya, Türkiye'yi kuşatmak isteyen üslerine, on düvele karşı, mazlum milletlerin katili, yenilen ABD'ye bir kez daha çuvalımızı geçirdik" ifadelerini kullandı.Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yaparak Marmara Denizi’ne gelen ABD Donanması’na ait LCC-20 borda numaralı ’USS Mount Whitney’ adlı amfibi komuta kontrol gemisi dün Sarayburnu’na demirlemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211101/abd-savas-gemisi-istanbul-bogazinda-1050385931.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050415260_126:0:873:560_1920x0_80_0_0_6825c210a6255b5c1909fc673b21ca77.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye gençlik birliği (tgb), çuval, abd askeri
Türkiye Gençlik Birliği: Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdik
17:58 02.11.2021 (güncellendi: 18:15 02.11.2021)
Türkiye Gençlik Birliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İstanbul Sarayburnu'nda ABD askerlerinin başına çuval geçirdiklerini duyurdu.
Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Twitter'dan, İstanbul Sarayburnu'nda ABD askerlerinin başına çuval geçirdikleri bilgisini paylaştı.
TGB, yaptığı paylaşımda "ABD'nin kaos planlarına, Amerika'nın taşeronları FETÖ ve PKK'ya, Türkiye'yi kuşatmak isteyen üslerine, on düvele karşı, mazlum milletlerin katili, yenilen ABD'ye bir kez daha çuvalımızı geçirdik" ifadelerini kullandı.
Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yaparak Marmara Denizi’ne gelen ABD Donanması’na ait LCC-20 borda numaralı ’USS Mount Whitney’ adlı amfibi komuta kontrol gemisi dün Sarayburnu’na demirlemişti.