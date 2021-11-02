https://tr.sputniknews.com/20211102/turkiye-genclik-birligi-sarayburnunda-amerikan-askerlerinin-basina-cuval-gecirdik-1050415201.html

Türkiye Gençlik Birliği: Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdik

Türkiye Gençlik Birliği: Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdik

Türkiye Gençlik Birliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İstanbul Sarayburnu'nda ABD askerlerinin başına çuval geçirdiklerini duyurdu. 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T17:58+0300

2021-11-02T17:58+0300

2021-11-02T18:15+0300

türkiye

türkiye gençlik birliği (tgb)

çuval

abd askeri

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Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Twitter'dan, İstanbul Sarayburnu'nda ABD askerlerinin başına çuval geçirdikleri bilgisini paylaştı.TGB, yaptığı paylaşımda "ABD'nin kaos planlarına, Amerika'nın taşeronları FETÖ ve PKK'ya, Türkiye'yi kuşatmak isteyen üslerine, on düvele karşı, mazlum milletlerin katili, yenilen ABD'ye bir kez daha çuvalımızı geçirdik" ifadelerini kullandı.Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yaparak Marmara Denizi’ne gelen ABD Donanması’na ait LCC-20 borda numaralı ’USS Mount Whitney’ adlı amfibi komuta kontrol gemisi dün Sarayburnu’na demirlemişti.

https://tr.sputniknews.com/20211101/abd-savas-gemisi-istanbul-bogazinda-1050385931.html

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türkiye gençlik birliği (tgb), çuval, abd askeri