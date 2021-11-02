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Türkiye Gençlik Birliği: Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdik
Türkiye Gençlik Birliği: Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdik
Türkiye Gençlik Birliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İstanbul Sarayburnu'nda ABD askerlerinin başına çuval geçirdiklerini duyurdu. 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T17:58+0300
2021-11-02T18:15+0300
türkiye
türkiye gençlik birliği (tgb)
çuval
abd askeri
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Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Twitter'dan, İstanbul Sarayburnu'nda ABD askerlerinin başına çuval geçirdikleri bilgisini paylaştı.TGB, yaptığı paylaşımda "ABD'nin kaos planlarına, Amerika'nın taşeronları FETÖ ve PKK'ya, Türkiye'yi kuşatmak isteyen üslerine, on düvele karşı, mazlum milletlerin katili, yenilen ABD'ye bir kez daha çuvalımızı geçirdik" ifadelerini kullandı.Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yaparak Marmara Denizi’ne gelen ABD Donanması’na ait LCC-20 borda numaralı ’USS Mount Whitney’ adlı amfibi komuta kontrol gemisi dün Sarayburnu’na demirlemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211101/abd-savas-gemisi-istanbul-bogazinda-1050385931.html
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türkiye gençlik birliği (tgb), çuval, abd askeri

Türkiye Gençlik Birliği: Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdik

17:58 02.11.2021 (güncellendi: 18:15 02.11.2021)
© FotoğrafTGB ABD askerlerinin başına çuval geçirdi
TGB ABD askerlerinin başına çuval geçirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© Fotoğraf
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Türkiye Gençlik Birliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İstanbul Sarayburnu'nda ABD askerlerinin başına çuval geçirdiklerini duyurdu.
Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Twitter'dan, İstanbul Sarayburnu'nda ABD askerlerinin başına çuval geçirdikleri bilgisini paylaştı.
TGB, yaptığı paylaşımda "ABD'nin kaos planlarına, Amerika'nın taşeronları FETÖ ve PKK'ya, Türkiye'yi kuşatmak isteyen üslerine, on düvele karşı, mazlum milletlerin katili, yenilen ABD'ye bir kez daha çuvalımızı geçirdik" ifadelerini kullandı.
Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yaparak Marmara Denizi’ne gelen ABD Donanması’na ait LCC-20 borda numaralı ’USS Mount Whitney’ adlı amfibi komuta kontrol gemisi dün Sarayburnu’na demirlemişti.
ABD donanmasına ait LCC-20 borda numaralı USS Mount Whitney adlı amfibi komuta kontrol gemisi, Ege Denizi yönünden gelip Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'a ulaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
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ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
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