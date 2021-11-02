https://tr.sputniknews.com/20211102/turkiyede-24-saatte-29-bin-796-yeni-vaka-tespit-edildi-224-kisi-hayatini-kaybetti--1050419202.html

Türkiye'de 24 saatte 29 bin 796 yeni vaka tespit edildi, 224 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 24 saatte 29 bin 796 yeni vaka tespit edildi, 224 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 533 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı, 224 kişi yaşamını yitirdi. 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T20:21+0300

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vaka

koronavirüs

son dakika

fahrettin koca

sağlık bakanı

vaka sayısı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan son duruma ilişkin şu açıklamayı yaptı:"18 yaş ve üstü nüfusta birinci doz aşı oranımız yüzde 90’a yakın. İkinci doz oranımız %79 seviyesinde. İkisi arasında 11 puan fark var. Bu farkı kapatmalıyız. Aşının süreci stabil hale getirdiği ve can kayıplarını azalttığından şüphemiz yok. Fakat tek doz, sonuç almak için yetersiz."

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vaka, son dakika, fahrettin koca, sağlık bakanı, vaka sayısı