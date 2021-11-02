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Türkiye'de 24 saatte 29 bin 796 yeni vaka tespit edildi, 224 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 24 saatte 29 bin 796 yeni vaka tespit edildi, 224 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 533 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı, 224 kişi yaşamını yitirdi. 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T20:21+0300
2021-11-02T20:30+0300
vaka
koronavirüs
son dakika
fahrettin koca
sağlık bakanı
vaka sayısı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan son duruma ilişkin şu açıklamayı yaptı:"18 yaş ve üstü nüfusta birinci doz aşı oranımız yüzde 90’a yakın. İkinci doz oranımız %79 seviyesinde. İkisi arasında 11 puan fark var. Bu farkı kapatmalıyız. Aşının süreci stabil hale getirdiği ve can kayıplarını azalttığından şüphemiz yok. Fakat tek doz, sonuç almak için yetersiz."
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vaka, son dakika, fahrettin koca, sağlık bakanı, vaka sayısı

Türkiye'de 24 saatte 29 bin 796 yeni vaka tespit edildi, 224 kişi hayatını kaybetti

20:21 02.11.2021 (güncellendi: 20:30 02.11.2021)
© İHATürkiye, vaka, koronavirüs
Türkiye, vaka, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© İHA
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Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 533 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı, 224 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan son duruma ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"18 yaş ve üstü nüfusta birinci doz aşı oranımız yüzde 90’a yakın. İkinci doz oranımız %79 seviyesinde. İkisi arasında 11 puan fark var. Bu farkı kapatmalıyız. Aşının süreci stabil hale getirdiği ve can kayıplarını azalttığından şüphemiz yok. Fakat tek doz, sonuç almak için yetersiz."
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