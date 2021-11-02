Türkiye'de 24 saatte 29 bin 796 yeni vaka tespit edildi, 224 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan son duruma ilişkin şu açıklamayı yaptı:"18 yaş ve üstü nüfusta birinci doz aşı oranımız yüzde 90’a yakın. İkinci doz oranımız %79 seviyesinde. İkisi arasında 11 puan fark var. Bu farkı kapatmalıyız. Aşının süreci stabil hale getirdiği ve can kayıplarını azalttığından şüphemiz yok. Fakat tek doz, sonuç almak için yetersiz."
Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 533 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı, 224 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan son duruma ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"18 yaş ve üstü nüfusta birinci doz aşı oranımız yüzde 90’a yakın. İkinci doz oranımız %79 seviyesinde. İkisi arasında 11 puan fark var. Bu farkı kapatmalıyız. Aşının süreci stabil hale getirdiği ve can kayıplarını azalttığından şüphemiz yok. Fakat tek doz, sonuç almak için yetersiz."
18 yaş ve üstü nüfusta birinci doz aşı oranımız %90’a yakın. İkinci doz oranımız %79 seviyesinde. İkisi arasında 11 puan fark var. Bu farkı kapatmalıyız. Aşının süreci stabil hale getirdiği ve can kayıplarını azalttığından şüphemiz yok. Fakat tek doz, sonuç almak için yetersiz! pic.twitter.com/nm2TFlmupe